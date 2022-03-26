Пикап Renault Duster Oroch обновился

Второе поколение Дастера с момента своего дебюта в 2017 году успело выйти на все рынки, где модель представлена. Однако латиноамериканский пикап до сих пор делают на базе первого поколения кроссовера.

Фары обновлять не стали, другими стали только бампер и решётка радиатора. Задние фонари получили прозрачные плафоны. Слово Oroch крупно написано на заднем борту. Местные СМИ предполагают, что модель станет называться просто Renault Oroch.

В салоне ожидаются улучшенные материалы отделки и современная медиасистема. Система стабилизации войдёт во все уровни оснащения.

Самое существенное изменение — под капотом. Базовым останется атмосферник 1.6 мощностью 120 лошадиных сил. На замену двухлитровому придёт агрегат 1.3 турбо. Он знаком по кроссоверам Renault, однако в Бразилии этот мотор мощнее: 170 сил против российских 150-ти. К двигателю начального уровня прилагается 5-ступенчатая «механика», более мощный получит вариатор.

На базе Дастера второго поколения тоже есть пикап. Сделали его в Румынии. Он выпускается с дизельным мотором и только с двухместной кабиной. На борт он берёт до полутонны груза.