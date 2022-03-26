Пикап Renault Duster Oroch обновился

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Недопикапы: грузовички, построенные на базе легковушек
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Кирилл Малышев
Бразильский портал Motor1 опубликовал первые фотографии рестайлинговой версии пикапа Renault Duster Oroch. Он продаётся только в Латинской Америке, но скоро география поставок должна расшириться Африкой. Снимки сделаны в порту Аргентины.
На базе Дастера второго поколения тоже есть пикап. Сделали его в Румынии. Он выпускается с дизельным мотором и только с двухместной кабиной. На борт он берёт до полутонны груза.