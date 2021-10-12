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Бразильский бренд Troller выпустил последний автомобиль в своей истории
Новости

Алексей Олефиренко

Созданный в 1995 году бразильский автопроизводитель Troller прекращает своё существование, сообщает издание QuatroRodas. Последним автомобилем, покинувшим производственную линию в Оризонти (штат Сеара), стал внедорожник TX4, окрашенный в белый и синий цвета. Работа завода окончательно прекратится в ноябре, до тех пор на нём  будут выпускать запчасти.

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  • Причиной закрытия Troller стала политика Ford Motor, в состав которой входит бразильский бренд. В начале года американская компания решила отказаться от заводов на территории Бразилии. В результате ликвидации предприятия 470 человек лишатся работы.
  • Вместе с заводом закроются и дилерские центры Troller, расположенные по всей Бразилии. Сейчас они распродают остатки внедорожников Т4 и ТХ4, цены на которые составляют 240 и 270 тысяч реалов соответ­ственно (примерно 3,2 и 3,5 миллиона рублей).
  • Модель ТХ4 была представлена в 2020 году. Она выделялась двухцветной окраской кузова, внедорожными аксес­суарами (стальными бамперами, шноркелем), пяти­цилиндровым турбодизелем Duratorq, разви­вающим 200 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента, а также шести­ступенчатым «автоматом» от Ford Ranger. Рама у внедорожника от того же пикапа.
  • Несмотря на закрытие завода, Ford Motor не намерен продавать права на торговую марку Troller. А вот завод в Оризонти будет выставлен на продажу. Интерес к предприятию уже проявили две фирмы — их названия не уточняются, но известно, что они не имеют отношения к авто­мобильной индустрии.

На фоне сокращения численности заводов в Латинской Америке Ford Motor объявил о создании новых предприятий в США. В них компания намерена инвестировать рекордные 11,4 миллиарда долларов.

Зря закрывают Troller?

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