Бразильский бренд Troller выпустил последний автомобиль в своей истории

Созданный в 1995 году бразильский автопроизводитель Troller прекращает своё существование, сообщает издание QuatroRodas. Последним автомобилем, покинувшим производственную линию в Оризонти (штат Сеара), стал внедорожник TX4, окрашенный в белый и синий цвета. Работа завода окончательно прекратится в ноябре, до тех пор на нём будут выпускать запчасти.