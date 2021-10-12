Бразильский бренд Troller выпустил последний автомобиль в своей истории

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Алексей Олефиренко
Созданный в 1995 году бразильский автопроизводитель Troller прекращает своё существование, сообщает издание QuatroRodas. Последним автомобилем, покинувшим производственную линию в Оризонти (штат Сеара), стал внедорожник TX4, окрашенный в белый и синий цвета. Работа завода окончательно прекратится в ноябре, до тех пор на нём будут выпускать запчасти.
На фоне сокращения численности заводов в Латинской Америке Ford Motor объявил о создании новых предприятий в США. В них компания намерена инвестировать рекордные 11,4 миллиарда долларов.