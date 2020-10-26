Чужое дело: машины, созданные неавтомобильными компаниями
Константин Новацкий
В истории крупных компаний случаются любопытные метаморфозы. Например, бренд, всю жизнь производивший офисную технику, начинает искать себя в мире автомобилей. А логотип знаменитой электронной корпорации появляется на машине, которую внезапно величают «убийцей Теслы». Мы решили вспомнить несколько подобных автомобильных проектов, созданных теми, кто прежде делал принтеры, плееры, поисковики и автоматическое оружие.
Sony
Звёздный час первой машины от Sony пробил на привычной для электронного гиганта площадке — выставке потребительской электроники CES-2020 в Лас-Вегасе. И дебют оказался знаковым. По ряду характеристик и благодаря дизайн-решениям прототип
Японская новинка получила два 272-сильных электромотора и продвинутое шасси с независимой подвеской, разработанное австрийской компанией Magna Steyr. Всё это хозяйство было упаковано в элегантный четырёхдверный кузов и снабжено десятками камер, датчиков и сенсоров.
Vision-S с порога получил статус машины с (потенциально) пятым уровнем автономности и, что важнее, негласный титул «убийцы Tesla». Однако боссы Sony, не скрывая гордости за продукт, поспешили заявить, что бренд не пытается стать автомобильным, а концепт-кар лишь показывает вектор для электронных решений будущего — от «умных» технологий до комплекса развлечений и музыки на борту.
Так, продемонстрировав грозный кулак, в компании не стали им размахивать. При этом почти сразу после презентации в Лас-Вегасе электрокар отчалил на серию ходовых испытаний, которым подвергается до сих пор. Скорее всего, целью японцев остаётся настройка электроники, которую в будущем можно вывести на рынок в качестве готового решения для электромобилей. Сам
Kyocera
Знакомое название? С большой долей вероятности так называется ваш офисный принтер или набор керамических ножей из Киото. А с недавних пор бренд Kyocera известен ещё и как производитель автономных ситикаров. Разумеется, пока — авансом.
Новый проект японской компании в целом не стремится стать серийным. Напротив, создатели неоклассической двухдверки старались вложить в концепт весь запас вдохновения и фантазий. Новинка позиционируется как автомобиль-сервис с беспилотной «начинкой» (в салоне нет ни руля, ни педалей) и принципиально новым уровнем коммуникации, в котором задействованы органы чувств от зрения до обоняния.
Вся центральная консоль машины по сути является одним большим сенсорным блоком — с его помощью можно строить маршрут, отдавать команды на ходу, вызывать робота-помощника Мобисуке и выводить объёмные изображения чего бы то ни было. В процесс общения с машиной добавлены запахи, которые генерирует умный распылитель.
Но гораздо «умнее» адаптивный электронный камуфляж, способный за счёт картинки с восьми камер расширить угол обзора, делая «прозрачными» часть салона и стойки крыши. Нечто подобное уже предлагает Land Rover, позволяя водителю прямо
Boeing
Отвлечёмся от умной электроники и автономного транспорта будущего. Успев набить руку на создании четырёхколёсного транспорта для космонавтов (программа Lunar Rover для миссии «Аполлон»), корпорация Boeing решила спроектировать автомобиль для военных. Вооружённые силы США активно искали способы обновить и значительно расширить автопарк, проводя серию конкурсов и смотров. В разные годы в них успели поучаствовать десятки известных брендов. Вариантом от Boeing Phantom Works при поддержке инженеров MSI Solutions стал проект Phantom Badger — лёгкий автомобиль для морской пехоты и военно-воздушных сил, способный помещаться в грузовой вертолёт или конвертоплан Bell
Ставку в компании сделали на возможность трансформации платформы под самые разные задачи: от разведки до спасательных операций. Кузов машины крепился к раме в шести точках и при необходимости мог быть оперативно заменён. При этом автомобиль изначально не рассматривался как защищённый броневик наподобие монстров вроде Oshkosh или Iveco.
Ключевыми преимуществами машины стали лёгкость (около 3,5 тонн), компактность и простота. К тому же Phantom Badger оказался чертовски шустрым: укомплектованный трёхлитровым дизелем от Jeep, он ускорялся с нуля до «сотни» за 20 секунд и был способен пробить потолок в 130 километров в час. Особой фишкой стала возможность кормить машину авиационным керосином на случай отсутствия солярки. Вполне ожидаемым исходом стало зачисление новинки от Boeing в ряды вооружённых сил США. В 2014 году Badger получил одобрение и начал серийно поставляться в армию.
Siemens
А вот история куда более давняя. Факт первый: перед нами электромобиль Siemens Elektrische Viktoria. Факт второй: ему 115 лет. До начала
Создание отдельной компании Siemens-Schuckertwerke и рождение первого автомобиля значительно обогатило инженерное портфолио. Самобеглый электрический экипаж 1905 года имел несколько версий с разными видами кузова, от кабриолета до фургона, и оснащался мотором мощностью пять лошадиных сил.
Запас хода в зависимости от батареи варьировался от 60 до 80 километров, а максимальная скорость составляла 30 километров в час. При разработке в силовую начинку «Виктории» конструкторы добавили подобие современной системы рекуперации при торможении. Благодаря ей аккумуляторы можно было частично подпитывать в дороге.
По разным данным, на свет появилось от тридцати до полусотни таких электромобилей. Вполне логично, что цены на «Сименс-кар» больно кусались: при зарплате в 150 марок средний берлинский рабочий мог купить такой автомобиль лишь спустя 10–12 лет накоплений и жёсткой экономии.
Как забыть об этом хохлатом малыше? В 2014 году гигант Google выкатил на дороги Калифорнии беспилотный автомобильчик с милым дизайном и компактным салоном, рассчитанным на двух пассажиров. Несмотря на милоту и внешнюю неказистость, Гугломобиль Firefly («светлячок») вобрал в себя передовой инженерный опыт, а также аккумулировал самые продвинутые решения в области цифрового зрения и маневрирования.
Например, камеры и лидары позволяли машине «видеть» на расстоянии в два футбольных поля. При этом максимальную скорость нельзя было назвать выдающейся: заточенный под исключительную безопасность для окружающих, электрокар мог разгоняться до 40 километров в час.
В отличие от ранних беспилотников на базе Toyota Prius, Lexus RX или Audi TT, новый автомобиль построили с нуля без использования серийного шасси. Внешность уникального кузова стала своеобразной «визиткой» Google и всячески развлекала обитателей калифорнийского трафика.
По ходу развития проект трансформировался: совершенствовались компоненты, менялся дизайн, подход, коллектив и миссия компании-разработчика. Вскоре Google заявила, что не собирается создавать машины, а при помощи нового подразделения Waymo сконцентрируется на беспилотных технологиях для самых разных областей.
Сегодня по запросу «Гугломобиль» система выдаст фото более современных, но менее симпатичных беспилотников на базе минивэна Chrysler Pacifica. В 2017 году весь парк «Светлячков» был списан. В знак признательности «букашке» пару экземпляров было решено направить в музеи Калифорнии и Лондона.
Airbus
В 2017 году авиационный гигант отметился непривычным для себя проектом — летающим электрокаром-такси, способным при необходимости ездить по городским дорогам. Концепт Pop.Up появился при поддержке студии ItalDesign-Giugiaro.
Вопреки традициям Эйрбаса, двухместный автомобиль с карбоновым кузовом получился совершенно непохожим на самолёт: вместо крыльев, киля и реактивных двигателей разработчики применили нечто наподобие огромного дрона, притом сделали его съёмным. По задумке, пассажир беспилотника мог вызвать 217-сильный летающий модуль, пристыковать к нему автомобиль словно капсулу и продолжить движение, но уже по воздуху, со скоростью до
В 2018 году на обновлённом варианте Pop.Up появился логотип Audi: немецкая компания заинтересовалась летающими капсулами и даже пообещала развернуть серию полномасштабных испытаний. Однако меньше чем через год инициативу Next пришлось свернуть
«Калашников»
А эти фото успели облететь мир, породить тучу мемов и приземлиться в твиттере главы Tesla. Два года назад на выставке «Армия-2018» концерн «Калашников» представил нечто похожее на «ИЖ-Комби» XXI века.
Электромобиль под названием
Правда, о серийном будущем новинки речи не шло: