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Чужое дело: машины, созданные неавтомобильными компаниями

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Константин Новацкий

В истории крупных компаний случаются любопытные мета­морфозы. Например, бренд, всю жизнь произво­дивший офисную технику, начинает искать себя в мире авто­мобилей. А логотип знаменитой электронной корпорации появляется на машине, которую внезапно величают «убийцей Теслы». Мы решили вспомнить несколько подобных автомо­бильных проектов, созданных теми, кто прежде делал принтеры, плееры, поисковики и автомати­ческое оружие.

Sony

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Звёздный час первой машины от Sony пробил на привычной для электронного гиганта площадке — выставке потреби­тель­ской электроники CES-2020 в Лас-Вегасе. И дебют оказался знаковым. По ряду харак­теристик и благодаря дизайн-решениям прототип Vision-S превосходил большин­ство серийных электро­мобилей планеты. 

Японская новинка получила два 272-сильных электро­мотора и продвинутое шасси с незави­симой подвеской, разра­ботанное австрийской компанией Magna Steyr. Всё это хозяйство было упаковано в элегантный четырёх­дверный кузов и снабжено десятками камер, датчиков и сенсоров. 

Vision-S с порога получил статус машины с (потенциально) пятым уровнем автоном­ности и, что важнее, негласный титул «убийцы Tesla». Однако боссы Sony, не скрывая гордости за продукт, поспешили заявить, что бренд не пытается стать автомо­бильным, а концепт-кар лишь показы­вает вектор для электронных решений будущего — от «умных» технологий до комплекса развле­чений и музыки на борту. 

Так, продемонстрировав грозный кулак, в компании не стали им размахи­вать. При этом почти сразу после презентации в Лас-Вегасе электрокар отчалил на серию ходовых испытаний, которым подвер­гается до сих пор. Скорее всего, целью японцев остаётся настройка электроники, которую в будущем можно вывести на рынок в качестве готового решения для электро­мобилей. Сам Vision-S в этом смысле выступает основой или тест-мулом.

Kyocera

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Знакомое название? С большой долей вероят­ности так называется ваш офисный принтер или набор керамиче­ских ножей из Киото. А с недавних пор бренд Kyocera известен ещё и как произво­дитель автономных ситикаров. Разумеется, пока — авансом.

Новый проект японской компании в целом не стремится стать серийным. Напротив, создатели неокласси­ческой двухдверки старались вложить в концепт весь запас вдохно­вения и фантазий. Новинка позици­онируется как автомобиль-сервис с беспилотной «начинкой» (в салоне нет ни руля, ни педалей) и принципи­ально новым уровнем коммуни­кации, в котором задей­ствованы органы чувств от зрения до обоняния. 

Вся центральная консоль машины по сути является одним большим сенсорным блоком — с его помощью можно строить маршрут, отдавать команды на ходу, вызывать робота-помощника Мобисуке и выводить объёмные изобра­жения чего бы то ни было. В процесс общения с машиной добав­лены запахи, которые генерирует умный распылитель. 

Но гораздо «умнее» адаптивный электронный камуфляж, способный за счёт картинки с восьми камер расширить угол обзора, делая «прозрачными» часть салона и стойки крыши. Нечто подобное уже предлагает Land Rover, позволяя водителю прямо из-за руля «видеть», что происходит перед капотом машины, но японская технология явно на пару ступенек выше. Поскольку эту и другие фишки в Kyocera разработали при поддержке Токийского универ­ситета, они могут стать доступны через несколько лет. И напротив: сам Moeye почти не имеет шансов мутировать в серийную машину.

Boeing

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Отвлечёмся от умной электроники и автоном­ного транспорта будущего. Успев набить руку на создании четырёх­колёсного транспорта для космо­навтов (программа Lunar Rover для миссии «Аполлон»), корпорация Boeing решила спроекти­ровать авто­мобиль для военных. Вооружён­ные силы США активно искали способы обновить и значи­тельно расширить автопарк, проводя серию конкурсов и смотров. В разные годы в них успели поуча­ствовать десятки известных брендов. Вариантом от Boeing Phantom Works при поддержке инженеров MSI Solutions стал проект Phantom Badger — лёгкий авто­мобиль для морской пехоты и военно-воздушных сил, способный помещаться в грузовой вертолёт или конверто­план Bell V-22 Osprey.

Ставку в компании сделали на возмож­ность транс­формации платформы под самые разные задачи: от разведки до спасатель­ных операций. Кузов машины крепился к раме в шести точках и при необхо­димости мог быть оперативно заменён. При этом авто­мобиль изначально не рассматри­вался как защищённый броневик наподобие монстров вроде Oshkosh или Iveco. 

Ключевыми преимуществами машины стали лёгкость (около 3,5 тонн), компактность и простота. К тому же Phantom Badger оказался чертовски шустрым: укомп­лекто­ванный трёх­литровым дизелем от Jeep, он ускорялся с нуля до «сотни» за 20 секунд и был способен пробить потолок в 130 километров в час. Особой фишкой стала возмож­ность кормить машину авиаци­онным керосином на случай отсут­ствия солярки. Вполне ожидаемым исходом стало зачисле­ние новинки от Boeing в ряды вооружённых сил США. В 2014 году Badger получил одобрение и начал серийно поставляться в армию.

Siemens

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А вот история куда более давняя. Факт первый: перед нами электро­мобиль Siemens Elektrische Viktoria. Факт второй: ему 115 лет. До начала 1900-х годов немецкий гигант Siemens был знаменит ЖД-транс­портом, лампочками и телеграфной сетью. 

Создание отдельной компании Siemens-Schuckertwerke и рождение первого авто­мобиля значительно обогатило инженер­ное портфолио. Самобеглый электри­ческий экипаж 1905 года имел несколько версий с разными видами кузова, от кабри­олета до фургона, и оснащался мотором мощностью пять лошадиных сил. 

Запас хода в зависимости от батареи варьиро­вался от 60 до 80 кило­метров, а максимальная скорость состав­ляла 30 кило­метров в час. При разработке в силовую начинку «Виктории» конс­трукторы добавили подобие современной системы рекуперации при тормо­жении. Благодаря ей аккуму­ляторы можно было частично подпитывать в дороге.

По разным данным, на свет появилось от тридцати до полусотни таких электро­мобилей. Вполне логично, что цены на «Сименс-кар» больно кусались: при зарплате в 150 марок средний берлинский рабочий мог купить такой авто­мобиль лишь спустя 10–12 лет накоплений и жёсткой экономии.

Google

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Как забыть об этом хохлатом малыше? В 2014 году гигант Google выкатил на дороги Калифорнии беспи­лотный автомо­бильчик с милым дизайном и компактным салоном, рас­считанным на двух пассажиров. Несмотря на милоту и внешнюю некази­стость, Гугло­мобиль Firefly («светлячок») вобрал в себя передовой инженерный опыт, а также аккуму­лировал самые продвинутые решения в области цифро­вого зрения и маневри­рования. 

Например, камеры и лидары позволяли машине «видеть» на рас­стоянии в два футболь­ных поля. При этом максимальную скорость нельзя было назвать выдающейся: заточенный под исключительную безопас­ность для окружающих, электрокар мог разгоняться до 40 кило­метров в час.

В отличие от ранних беспилотников на базе Toyota Prius, Lexus RX или Audi TT, новый авто­мобиль построили с нуля без использо­вания серийного шасси. Внешность уникального кузова стала свое­образной «визиткой» Google и всячески развлекала обитателей калифор­нийского трафика. 

По ходу развития проект трансформи­ровался: совер­шенство­вались компоненты, менялся дизайн, подход, коллектив и миссия компании-разра­ботчика. Вскоре Google заявила, что не собирается создавать машины, а при помощи нового подраз­деления Waymo сконцентри­руется на беспилотных техно­логиях для самых разных областей. 

Сегодня по запросу «Гугломобиль» система выдаст фото более современных, но менее симпатичных беспи­лотников на базе минивэна Chrysler Pacifica. В 2017 году весь парк «Светлячков» был списан. В знак признатель­ности «букашке» пару экзем­пляров было решено направить в музеи Калифорнии и Лондона.

Airbus

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В 2017 году авиационный гигант отметился непривычным для себя проектом — летающим электрокаром-такси, способным при необхо­димости ездить по городским дорогам. Концепт Pop.Up появился при поддержке студии ItalDesign-Giugiaro. 

Вопреки традициям Эйрбаса, двух­местный авто­мобиль с карбоновым кузовом получился совер­шенно непохожим на самолёт: вместо крыльев, киля и реактивных двигателей разра­ботчики применили нечто наподобие огромного дрона, притом сделали его съёмным. По задумке, пассажир беспи­лотника мог вызвать 217-сильный летающий модуль, пристыко­вать к нему автомобиль словно капсулу и продолжить движение, но уже по воздуху, со скоростью до 120 км/ч. Как воздушная, так и наземная часть поездки должна была контроли­роваться искус­ственным интеллектом.

В 2018 году на обновлённом варианте Pop.Up появился логотип Audi: немецкая компания заинтересо­валась летающими капсулами и даже пообещала развернуть серию полно­масштабных испытаний. Однако меньше чем через год инициативу Next пришлось свернуть из-за разно­гласий между партнёрами.

«Калашников»

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А эти фото успели облететь мир, породить тучу мемов и приземлиться в твиттере главы Tesla. Два года назад на выставке «Армия-2018» концерн «Калашников» пред­ставил нечто похожее на «ИЖ-Комби» XXI века. 

Электромобиль под названием CV-1 выглядел как гаражный рестомод или реквизит для кино­фанта­стики, однако рас­полагал весьма непривычной для 40-лет­ней машины начинкой. Узнава­емые кузовные панели скрывали электро­мотор пиковой мощностью 680 «лошадей» и 90-кило­ваттный блок батарей. Прямо на стенде были объявлены показатели: разгон с места до «сотни» за шесть секунд и 350 километров запаса хода. 

Правда, о серийном будущем новинки речи не шло: электро-ИЖ препод­носился разра­ботчиками исключи­тельно как основа для обкатки технологий... электриче­ского суперкара! И несмотря на то, что дизайн и заявленная динамика оказались не совсем «супер», кое-что из разработок «Калашникова» выглядело грозно — например, инвертор, способный пере­варивать свыше мегаватта мощности. Как тебе такое, Илон? А впрочем, ладно...

Купили бы машину от производителя велосипедов, зубных паст или женских сумок?

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