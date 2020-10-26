Чужое дело: машины, созданные неавтомобильными компаниями

Звёздный час первой машины от Sony пробил на привычной для электронного гиганта площадке — выставке потреби­тель­ской электроники CES-2020 в Лас-Вегасе. И дебют оказался знаковым. По ряду харак­теристик и благодаря дизайн-решениям прототип Vision-S превосходил большин­ство серийных электро­мобилей планеты.

Японская новинка получила два 272-сильных электро­мотора и продвинутое шасси с незави­симой подвеской, разра­ботанное австрийской компанией Magna Steyr. Всё это хозяйство было упаковано в элегантный четырёх­дверный кузов и снабжено десятками камер, датчиков и сенсоров.

Vision-S с порога получил статус машины с (потенциально) пятым уровнем автоном­ности и, что важнее, негласный титул «убийцы Tesla». Однако боссы Sony, не скрывая гордости за продукт, поспешили заявить, что бренд не пытается стать автомо­бильным, а концепт-кар лишь показы­вает вектор для электронных решений будущего — от «умных» технологий до комплекса развле­чений и музыки на борту.