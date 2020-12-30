Крупнейшие автобренды попросили похвалить конкурентов, и вот что из этого вышло
Дмитрий Елизаров
Издание The Drive в преддверии Нового года реализовало необычный социальный проект: журналисты предложили целому ряду производителей сказать что-нибудь хорошее о своих непосредственных конкурентах. Нашлись те, кто предпочёл в этом не участвовать.
Как отметили авторы проекта, на исходе такого тяжёлого года все мы нуждаемся в хороших новостях и порции тёплых слов. Вызов приняло большинство тех компаний, с которыми журналисты вышли на контакт, и некоторые действительно расщедрились на комплименты. Скажем, Ford похвалил корпорацию GM за создание кроссовера Blazer, который сочли «превосходным», а Audi высоко отозвалась об усилиях Mercedes-Benz по продвижению универсалов на американском рынке. Однако ни GM, ни Mercedes-Benz не решились на ответные заявления.
Представители альянса FCA отказались хвалить компанию Nissan, хотя в Nissan сочинили целую стихотворную оду о современных масл-карах альянса, а в Subaru предпочли промолчать в ответ на просьбу сказать что-нибудь хорошее о Mazda. При этом в Mazda не преминули вспомнить о благотворительной деятельности своих конкурентов и, соответственно, поблагодарить их за это.
Когда представителям концерна Volkswagen предложили сказать что-нибудь про их соперников из Hyundai, они отметили, что продемонстрированный недавно кроссовер Palisade стал для корейской марки серьёзным шагом вперёд. В свою очередь, в Hyundai в ответ на просьбу журналистов заявили: «Считайте нас Гринчами, но мы в этом не участвуем».
Очень высоко друг о друге отозвались такие компании, как Porsche и McLaren, а также Bentley и Rolls-Royce. А вот Ferrari и Lamborghini предпочли проигнорировать инициативу журналистов обоюдно.
В своих рекламных материалах автопроизводители порой обходятся с конкурентами не так культурно. Скажем, концерн Geely в конце лета выпустил рекламный ролик, в котором новый седан Geely Preface уверенно доминирует над своими потенциальными соперниками от Mercedes-Benz, BMW и Porsche.