Крупнейшие автобренды попросили похвалить конкурентов, и вот что из этого вышло

Издание The Drive в преддверии Нового года реализовало необычный социальный проект: журна­листы пред­ложили целому ряду произво­дителей сказать что-нибудь хорошее о своих непосред­ственных конкурентах. Нашлись те, кто предпочёл в этом не участвовать.

Как отметили авторы проекта, на исходе такого тяжёлого года все мы нуждаемся в хороших новостях и порции тёплых слов. Вызов приняло большин­ство тех компаний, с которыми журна­листы вышли на контакт, и некоторые действи­тельно расщедрились на компли­менты. Скажем, Ford похвалил корпорацию GM за создание кроссовера Blazer, который сочли «превос­ходным», а Audi высоко отозвалась об усилиях Mercedes-Benz по продвижению универсалов на американ­ском рынке. Однако ни GM, ни Mercedes-Benz не решились на ответные заявления.

Представители альянса FCA отказались хвалить компанию Nissan, хотя в Nissan сочинили целую стихо­творную оду о современных масл-карах альянса, а в Subaru предпочли промолчать в ответ на просьбу сказать что-нибудь хорошее о Mazda. При этом в Mazda не преминули вспомнить о благо­творительной деятель­ности своих конкурентов и, соответ­ственно, поблагодарить их за это.

Когда представителям концерна Volkswagen пред­ложили сказать что-нибудь про их соперников из Hyundai, они отметили, что продемон­стриро­ванный недавно кроссовер Palisade стал для корейской марки серьёзным шагом вперёд. В свою очередь, в Hyundai в ответ на просьбу журналистов заявили: «Считайте нас Гринчами, но мы в этом не участвуем».

Очень высоко друг о друге отозвались такие компании, как Porsche и McLaren, а также Bentley и Rolls-Royce. А вот Ferrari и Lamborghini предпочли проигнори­ровать инициативу журналистов обоюдно.