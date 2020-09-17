Volkswagen Group решил продать бренд Bugatti
Дмитрий Елизаров
Руководство Volkswagen Group одобрило сделку между концерном и хорватской фирмой Rimac, но она ещё не получила одобрения наблюдательного совета VW. Об этом сообщает издание Car Magazine. Параллельно с передачей Bugatti под контроль хорватской компании свою долю в Rimac увеличит фирма Porsche.
Издание связывает принятие решения о продаже Bugatti с отсутствием желания у руководства VW Group вкладывать деньги в развитие компании после кончины Фердинанда Пиеха. Однако семья Пиех всё ещё является одним из крупнейших акционеров концерна, и единственным способом убедить их расстаться с Bugatti является как раз получение ощутимой выгоды для фирмы Porsche.
В ходе сделки компания из Цуффенхаузена, по данным источников издания, планирует увеличить свою долю в Rimac с нынешних 15,5 до 49%. Чем обернётся сделка для всех трёх её участников и с какой целью она затевается, пока неизвестно. Не уточняется и общая сумма сделки.
Но на этом распродажа активов концерна может не закончиться: якобы в VW рассматривают вопрос о продаже таких брендов, как Lamborghini, ItalDesign и Ducati.
Осенью прошлого года уже сообщалось о намерении VW продать Lamborghini — утверждалось, что непрофильные бренды тормозят развитие основных компаний, входящих в концерн. Однако позже руководство VW Group заявило, что эти слухи не имеют под собой оснований.