Volkswagen Group решил продать бренд Bugatti

Руководство Volkswagen Group одобрило сделку между концерном и хорватской фирмой Rimac, но она ещё не получила одобрения наблюда­тельного совета VW. Об этом сообщает издание Car Magazine. Парал­лельно с передачей Bugatti под контроль хорватской компании свою долю в Rimac увеличит фирма Porsche.

Издание связывает принятие решения о продаже Bugatti с отсут­ствием желания у руководства VW Group вкладывать деньги в развитие компании после кончины Ферди­нанда Пиеха. Однако семья Пиех всё ещё является одним из крупнейших акционеров концерна, и един­ственным способом убедить их расстаться с Bugatti является как раз получение ощутимой выгоды для фирмы Porsche.

В ходе сделки компания из Цуффен­хаузена, по данным источников издания, планирует увеличить свою долю в Rimac с нынешних 15,5 до 49%. Чем обернётся сделка для всех трёх её участников и с какой целью она затева­ется, пока неизвестно. Не уточняется и общая сумма сделки.

Но на этом распродажа активов концерна может не закончиться: якобы в VW рассматри­вают вопрос о продаже таких брендов, как Lamborghini, ItalDesign и Ducati.