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Volkswagen Group решил продать бренд Bugatti

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Дмитрий Елизаров

Руководство Volkswagen Group одобрило сделку между концерном и хорватской фирмой Rimac, но она ещё не получила одобрения наблюда­тельного совета VW. Об этом сообщает издание Car Magazine. Парал­лельно с передачей Bugatti под контроль хорватской компании свою долю в Rimac увеличит фирма Porsche.

  • Издание связывает принятие решения о продаже Bugatti с отсут­ствием желания у руководства VW Group вкладывать деньги в развитие компании после кончины Ферди­нанда Пиеха. Однако семья Пиех всё ещё является одним из крупнейших акционеров концерна, и един­ственным способом убедить их расстаться с Bugatti является как раз получение ощутимой выгоды для фирмы Porsche.

  • В ходе сделки компания из Цуффен­хаузена, по данным источников издания, планирует увеличить свою долю в Rimac с нынешних 15,5 до 49%. Чем обернётся сделка для всех трёх её участников и с какой целью она затева­ется, пока неизвестно. Не уточняется и общая сумма сделки.

  • Но на этом распродажа активов концерна может не закончиться: якобы в VW рассматри­вают вопрос о продаже таких брендов, как Lamborghini, ItalDesign и Ducati.

  • Осенью прошлого года уже сообщалось о намерении VW продать Lamborghini — утверждалось, что непрофильные бренды тормозят развитие основных компаний, входящих в концерн. Однако позже руко­водство VW Group заявило, что эти слухи не имеют под собой оснований.

С кем будет лучше Bugatti — с немцами или с хорватами?

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