Тормозные жидкости: как выбрать и когда менять. Инструкция
Команда Авто.ру
Что известно о тормозной жидкости большинству водителей? Что, когда она подтекает, это очень плохо. Реже можно услышать ответ, что её нужно периодически менять. Информация в целом верная, но далеко не полная. Давайте разберёмся, что такое тормозная жидкость, какой она бывает и когда её нужно менять. И в каких случаях делать это совсем не обязательно.
Что такое тормозная жидкость
У всех современных автомобилей тормоза имеют гидравлический привод. В немного упрощённом виде он работает следующим образом. Нажимая педаль, водитель давит на поршень в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Его движение заставляет жидкость из ГТЦ перемещаться по трубкам и шлангам и давить на поршни в рабочих цилиндрах тормозов. Они, в свою очередь, прижимают тормозные колонки к дискам или барабанам, трение между которыми и замедляет машину.
Принцип работы гидросистемы основан на свойстве, общем для всех жидкостей: они не сжимаются и сохраняют свой объём. Поэтому, в теории, можно использовать любую жидкость — воду, спирт, масло. Но в реальном автомобиле к тормозной жидкости предъявляют ещё множество строгих требований.
Прежде всего, замедляя машину, тормозные диски (или барабаны) с колодками нагреваются, а вместе с ними неизбежно греется и тормозная жидкость. И когда она становится слишком горячей, то закипает — и в гидросистеме образуется смесь жидкости и пара. А вот эта смесь уже поддаётся сжатию и не способна передать большое усилие. В итоге водитель давит на педаль, та «проваливается», но машина не тормозит! Поэтому жидкость нужна с высокой температурой кипения.
Кроме того, при работе гидравлической системы двигаются поршни, срабатывают клапаны — а значит, тормозная жидкость должна обладать и смазывающим эффектом. Но использовать обычное масло тоже нельзя. Тормоза должны сохранять работоспособность не только при нагреве, но и на холоде, а масло сильно густеет на морозе.
В итоге современная тормозная жидкость – это сложная смесь нескольких базовых веществ и присадок, способная работать в столь сложных условиях.
Какие бывают тормозные жидкости
Исторически первыми появились масляно-спиртовые жидкости. В основе большинства таких составов — смесь касторового масла и бутилового спирта. Масло отлично смазывает трущиеся поверхности, смесь химически нейтральная, а потому не разъедает резину уплотнений и даже не причиняет вреда, попадая на лакокрасочное покрытие или кожу человека. Кроме того, она не гигроскопична и может работать в тормозной системе десятилетиями, не требуя замены.
Но при всех своих преимуществах масляно-спиртовые составы обладают ещё более серьёзными недостатками. В сильные холода они замерзают — педаль тормоза становится «дубовой», а касторка может выпасть в осадок. Но главное: температура кипения у такой тормозной жидкости немногим выше, чем у воды. Сто и даже пятьдесят лет назад этого ещё хватало. Но тормоза современных машин нагреваются намного сильнее, в них использовать масляно-спиртовые смеси попросту опасно.
Чтобы кардинально увеличить температуру кипения, химики создали принципиально другие тормозные жидкости — гликолевые. Их основные компоненты — полиэтиленгликоли и полиэфиры борной кислоты. Звучит длинно и непонятно, но нам важно знать главное: такие жидкости кипят при гораздо более высоких температурах, 190–260°С. Они не густеют на холоде и обладают вполне приемлемыми смазывающими свойствами.
Недостатки? Гликолевые жидкости ядовиты — настолько, что способны разъесть краску на кузове автомобиля.
А главная проблема: гликолевые тормозные жидкости очень гигроскопичны. Они буквально всасывают в себя влагу из воздуха через микроскопические зазоры между поршнями и цилиндрами, а также через вентиляционное отверстие тормозного бачка. А вода, разбавляющая таким образом «тормозуху», вызывает коррозию деталей и заметно снижает температуру кипения жидкости.
Наконец, существует и третий вид тормозных жидкостей — силиконовые. Они делаются на основе кремнийорганических соединений и лишены недостатков первых двух типов. Температура кипения силиконовой тормозной жидкости — от 350°С, и она совершенно не впитывает влагу. К тому же её вязкость почти не зависит от температуры, силиконовые составы способны работать при «космических» минус 100°С!
Но все эти достоинства перекрываются одним большим недостатком — очень низкой смазывающей способностью.
Что продаётся в магазинах
В любом крупном магазине автозапчастей или химии вам наверняка предложат на выбор тормозную жидкость сразу нескольких марок, производителей, а то и типов. Не стоит брать первую попавшуюся, самую дешёвую. Как, впрочем, и самую дорогую. На самом деле, разобраться в этих красивых баночках несложно.
1. БСК
Рубинового цвета жидкость с характерным запахом индийской касторки (у нас касторовое масло не производили и не производят) относится, как вы уже догадались, к масляно-спиртовому типу жидкостей. Она нейтральная, не гигроскопичная и может служить долгие годы. Но температура её закипания всего 110–115°С. Однако она ещё не потеряла своего потребителя: БСК до сих пор используют в некоторых грузовиках, старых автобусах, раритетных легковушках с барабанными тормозами. Короче — там, где тормоза слабо нагреваются. Увы, как показывает практика, сегодняшняя БСК проигрывает в качестве той, что производилась в СССР лет тридцать назад — может быстро потемнеть и даже повредить резиновые детали.
2. «Нева»
Этот состав жёлтого цвета относится ко второму типу тормозных жидкостей. Он представляет собой смесь гликолей и полигликолей с этилкарбитолом, плюс многочисленные присадки — антикоррозийные, антиокислительные, противозадирные. Последние обязательно нужны для гликолевых тормозных жидкостей, поскольку сами они плохо смазывают трущиеся поверхности. Жидкость ядовита.
«Нева» стала первой массовой гликолевой отечественной тормозной жидкостью, появившейся в СССР с началом выпуска Жигулей, оснащённых дисковыми передними тормозами. Она оказалась настолько удачной, что выпускается и поныне. Жидкость недорогая, но область её применения сегодня ограничивается бюджетными, не очень мощными и скоростными автомобилями, грузовиками, спецтехникой. То есть транспортом, у которого тормоза не слишком сильно греются. Температура кипения новой «Невы» – 195°С, и её нужно менять каждые два года. К концу срока службы, когда она впитает до 3,5 процента влаги, температура её закипания может упасть до 138°С.
3. «Томь»
Ещё одна тормозная жидкость родом из СССР, «улучшенный» вариант Невы. В состав «Томи» входят этилкарбитол и полиэфир, а также антикоррозионные присадки. Но ещё добавлены термостабилизаторы. Благодаря им «Томь» стала первой отечественной жидкостью, которую условно можно приравнять к международному стандарту DOT3.
«Томь» ядовита, имеет светло-жёлтый цвет, срок её службы — как у «Невы», 2 года. Однако температура кипения новой жидкости — 220°С, а через два года она должна, по стандарту, быть не менее 155°С.
4. «Роса»
Самая современная и совершенная из отечественных, «Роса» — тормозная жидкость гликолевого типа, в основе которой борсодержащий полиэфир с добавками противокоррозионных и антиокислительных присадок. Выпускается в двух вариантах, отличающихся некоторыми присадками:
Благодаря высокой температуре кипения (260°С новая и 165°С отработанная) «Роса
5. DOT 3
Импортные тормозные жидкости выпускаются без имён собственных, просто под маркой производителя, к которой будет добавлена аббревиатура DOT. Она расшифровывается как Department of Transport. Это американский Департамент транспорта, разработавший в своё время стандарты для тормозной жидкости, которыми пользуется весь мир. Смысл и информацию о жидкости несёт следующая за аббревиатурой DOT цифра, обозначающая класс тормозной жидкости. Первый и второй давно не в ходу, сейчас актуальны стандарты, начинающиеся с DOT 3.
Импортные жидкости DOT 3 по своим свойствам недалеко ушли от советской «Невы»: по этому стандарту новыми они должны закипать не ранее 205°С, а при впитывании влаги температура может упасть до 140°С. Они годятся для машин с барабанными или простыми дисковыми тормозами, но
6. DOT 4, DOT 5.1
Более современные и прогрессивные гликолевые составы с температурными и антизадирными присадками. Стандарт DOT 4 требует предельных точек кипения в 230 и 155°С, у жидкостей DOT 5.1 они ещё выше – 260 и 180°С. Этого уже хватает для большинства современных автомобилей, в том числе для спорткаров с мощными двигателями и большими тормозными дисками.
7. DOT 5
А вот тормозные жидкости стандарта DOT 5 уже относятся к силиконовому типу. При всей привлекательности силикона как основы главный его минус — плохие смазывающие свойства, которые инженеры вынуждены нивелировать подбором материалов поршней и цилиндров. Для массового потребления силиконовые тормозные жидкости слишком дороги, поэтому область их применения — редкие спортивные автомобили и гоночная техника, где на первое место выходит именно борьба с нагревом тормозов и где не используют электронные системы безопасности. Тем более, что благодаря стабильности состава силиконовые тормозные жидкости практически вечные.
Чтобы покупатели не путали принципиально разные составы стандартов DOT 5 и DOT 5.1, на упаковках обязательно делают дополнительные маркировки: DOT 5 – SBBF («silicon based brake fluids», основанная на силиконе тормозная жидкость) и DOT 5.1 — NSBBF («non silicon based brake fluids», не основанная на силиконе тормозная жидкость).
Какую жидкость выбрать
Правильно подобрать тормозную жидкость намного проще, чем моторное масло или антифриз. Прежде всего нужно знать, что жидкости трёх разных типов категорически нельзя смешивать между собой — это кончится, как минимум, разрушением резинок в тормозной системе и, как следствие, течами. А вот гликолевые жидкости разных стандартов и производителей вполне совместимы друг с другом. В зависимости от пропорций при их смешивании будет меняться только предельная рабочая температура. Отсюда совет: отправляясь в магазин за жидкостью, выясните, какая залита в систему вашего автомобиля.
Сложнее всего придётся, как ни странно, обладателям автомобильных раритетов, заправленных масляно-спиртовыми «тормозухами». Потому что покупать современный БСК, как мы уже говорили, рискованно. Лучше поискать жидкость из старых «советских» запасов, благо, она не портится. Поверьте, в частных «запасниках» БСК осталось больше, чем нужно сегодняшнему антиквариату.
Если поиски не увенчались успехами, есть другой метод: купить в магазине касторовое масло и бутиловый спирт и смешать их в равных пропорциях. Получающийся состав мало в чём уступит оригинальному, разве что будет не красного цвета.
Наконец, есть третий, самый радикальный путь — перейти на гликолевую тормозную жидкость. Однако это потребует не только тщательной промывки всей тормозной системы спиртосодержащей жидкостью, но и замены всех шлангов и манжет на современные, которые выдержат более агрессивный состав. Если тормоза нормально работают и на БСК, особого смысла в таком труде нет.
Техника уровня вазовской «копейки» или «восьмёрки», без ABS и вентилируемых тормозных дисков, вполне способна обойтись «Невой» или «Томью». Подойдёт и импортный состав класса DOT 3.
Раскошеливаться на тормозную жидкость DOT 4 и, тем более, DOT 5.1 есть смысл только владельцам более продвинутой и быстрой техники. Тут стоит заглянуть в Руководство по эксплуатации своего автомобиля. Общее правило такое: нужно брать жидкость стандарта не ниже, чем указан в инструкции. Выше — не возбраняется.
Главное — не залить по ошибке силиконовую жидкость DOT 5. Она предназначается для редкой спортивной экзотики или гоночной техники, которая постоянно под присмотром механиков.
Поддельные тормозные жидкости на рынке тоже встречаются, хотя и реже масла с антифризом. К сожалению, на вид и запах их не отличить от качественных. Поэтому остаётся выбирать тормозную жидкость «по вторичным признакам» — внимательно смотрите на качество изготовления тары, читайте этикетку, просите продавца показать сертификат на товар… И лучше покупайте жидкость только в крупных магазинах или через интернет-сайт производителя. Тормозную жидкость сегодня производят все крупные компании, занимающиеся автомобильной химией, будь то Lukoil и белорусский Fenox или мировые гранды вроде Liqui Moly, Castrol, Elf, Total. Продаются тормозные жидкости и под брендами автопроизводителей, но использовать их совсем не обязательно — все они соответствуют единым стандартам DOT.
Как и когда менять тормозную жидкость
В подавляющем большинстве автомобилей — тех, что заправлены гликолевыми составами, — тормозную жидкость нужно периодически менять. Как правило, инструкции по эксплуатации требуют это делать раз в два года. Не стоит пренебрегать этой сервисной операцией, ведь температура кипения жидкости со временем неуклонно снижается. И закипит она не постепенно, а вдруг – и машина останется без тормозов в один момент. Максимально для этого не подходящий.
Но даже если вы ездите спокойно и не перегреваете тормоза, жидкость всё равно стоит заменить. Впитав в себя влагу из воздуха, она становится более агрессивной, провоцирует коррозию, в том числе очень недешёвых устройств, вроде гидронасоса ABS.
Ещё один сигнал к полной замене жидкости — любое её потемнение или нарушение прозрачности. Особенно быстро надо реагировать в случае, если в расширительном бачке вы обнаружите чёрные отложения. Это уже признак износа манжет или даже поршней в главном цилиндре, чреватый отказом тормозов.
В этом случае систему стоит дополнительно промыть — тормозной жидкостью той же марки, что будет использоваться после. Для этого её заливают в бачок и прокачивают сквозь систему, спуская через специальные штуцеры на тормозных суппортах или рабочих цилиндрах. Для гарантированной промывки нужно через каждый штуцер слить не менее 100 мл тормозной жидкости. А после замены обязательно прокачать систему, удалив из неё весь воздух.
Раньше, на автомобиле с простой тормозной системой, это было сделать несложно — требовался всего один помощник. Один человек накачивает и удерживает давление педалью тормоза, другой — открывает нужный штуцер и выпускает через трубочку воздух вместе с жидкостью в резервуар с «тормозухой». Главное — периодически подливать жидкость в бачок: если уровень упадёт в нём до нулевого, прокачку придётся делать заново.
Однако в более современных машинах процедура «качай–держи–спускай воздух» уже не даёт гарантированного результата. Она чревата остатками воздуха в укромных уголках системы и, как следствие, мягкой и неинформативной педалью тормоза. А в некоторых автомобилях прокачка педалью и вовсе невозможна без подключения к диагностическому оборудованию. В этих случаях менять и прокачивать систему нужно с помощью специального вытеснительного аппарата, замещающего старую жидкость новой под давлением.
Бывает, что тормозная жидкость чиста как слеза, но её уровень падает до минимума, о чём вас предупреждает датчик и лампочка на панели приборов. В 90 процентах случаев окажется, что сама тормозная система в порядке, однако тормозные колодки уже близки к максимальному износу. Просто давящие на них поршни сильно выдвинулись из цилиндров, и объём системы увеличился. В большинстве машин этот диапазон как раз соответствует разнице между максимальным и минимальным уровнем жидкости в бачке.
В такой ситуации доливать тормозную жидкость не требуется — достаточно заменить тормозные колодки и, может быть, диски новыми. Поршни в суппортах будут задвинуты на исходные позиции, и уровень снова вернётся в норму. В крайнем случае, после этого придётся долить в бачок несколько грамм.
По-настоящему насторожиться надо, если после долива уровень тормозной жидкости вновь упал. Это уже говорит о негерметичности системы и необходимости срочно искать и устранять течь. Эксплуатировать такой автомобиль опасно, ведь маленькая дырочка может стать большим разрывом всего за одно нажатие на педаль – и тогда машина окажется вовсе без тормозов. Последствия такого отказа уже могут быть фатальными.
Итак, совсем коротко
— Сегодня выпускаются тормозные жидкости трёх типов: масляно-спиртовые, гликолевые, силиконовые. Для каждого автомобиля нужно использовать ту, которая предписана его изготовителем.
— Жидкости разных типов нельзя смешивать. Если вы решили поменять один вид жидкости на другой, тормозную систему автомобиля необходимо промыть спиртосодержащим составом.
— Масляно-спиртовые жидкости можно использовать только в старых моделях с «холодными» барабанными тормозами. Они нейтральны, но слишком рано закипают.
— Силиконовые жидкости имеют специфическую область применения, в основном на спортивных и гоночных автомобилях без электроники в тормозных системах.
— Наиболее распространённые гликолевые жидкости бывают разных классов: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, где DOT означает американский стандарт, ставший по сути мировым. Каждый следующий класс совершеннее, дороже предыдущего и рассчитан на более высокие температуры работы тормозов.
— Смешение гликолевых жидкостей разного класса допустимо, но лучше использовать ту, которая изначально предназначена для вашего автомобиля. DOT 3 рассчитан на маломощные автомобили с дисковыми тормозами. DOT 4 подходит для большинства машин, в том числе с ABS. Наиболее дорогой класс DOT 5.1, как правило, предназначен для высокоскоростных автомобилей с мощными и сильно греющимися тормозами.
— Гликолевые жидкости очень гигроскопичны, поэтому их нужно периодически менять, вне зависимости от класса и производителя. На старых автомобилях эту процедуру можно было сделать самостоятельно, более свежие требуют специального оборудования.
— Гликолевая жидкость токсична и агрессивна, поэтому её нужно оперативно смывать с кожи и лакокрасочного покрытия кузова.
— Тормозная жидкость, попавшая на колодки или диски, работает как масло, резко снижая эффективность торможения. Для её нейтрализации существуют специальные составы, «очистители тормозов», как правило, в аэрозольной упаковке.