Тормозные жидкости: как выбрать и когда менять. Инструкция

Что продаётся в магазинах

В любом крупном магазине автозапчастей или химии вам наверняка предложат на выбор тормозную жидкость сразу нескольких марок, производителей, а то и типов. Не стоит брать первую попавшуюся, самую дешёвую. Как, впрочем, и самую дорогую. На самом деле, разобраться в этих красивых баночках несложно.

1. БСК

Рубинового цвета жидкость с характерным запахом индийской касторки (у нас касторовое масло не производили и не производят) относится, как вы уже догадались, к масляно-спиртовому типу жидкостей. Она нейтральная, не гигроскопичная и может служить долгие годы. Но температура её закипания всего 110–115°С. Однако она ещё не потеряла своего потребителя: БСК до сих пор используют в некоторых грузовиках, старых автобусах, раритетных легковушках с барабанными тормозами. Короче — там, где тормоза слабо нагреваются. Увы, как показывает практика, сегодняшняя БСК проигрывает в качестве той, что производилась в СССР лет тридцать назад — может быстро потемнеть и даже повредить резиновые детали.

2. «Нева»

Этот состав жёлтого цвета относится ко второму типу тормозных жидкостей. Он представляет собой смесь гликолей и полигликолей с этил­карбитолом, плюс много­численные присадки — антикоррозийные, анти­окисли­тельные, противо­задирные. Последние обязательно нужны для гликолевых тормозных жидкостей, поскольку сами они плохо смазывают трущиеся поверх­ности. Жидкость ядовита.

«Нева» стала первой массовой гликолевой отечественной тормозной жидкостью, появившейся в СССР с началом выпуска Жигулей, оснащённых дисковыми передними тормозами. Она оказалась настолько удачной, что выпускается и поныне. Жидкость недорогая, но область её применения сегодня ограничи­вается бюджетными, не очень мощными и скоростными автомобилями, грузовиками, спецтехникой. То есть транспортом, у которого тормоза не слишком сильно греются. Температура кипения новой «Невы» – 195°С, и её нужно менять каждые два года. К концу срока службы, когда она впитает до 3,5 процента влаги, температура её закипания может упасть до 138°С.

3. «Томь»

Ещё одна тормозная жидкость родом из СССР, «улучшенный» вариант Невы. В состав «Томи» входят этилкарбитол и полиэфир, а также антикоррози­онные присадки. Но ещё добавлены термо­стабилизаторы. Благодаря им «Томь» стала первой отечественной жидкостью, которую условно можно приравнять к между­народному стандарту DOT3.

«Томь» ядовита, имеет светло-жёлтый цвет, срок её службы — как у «Невы», 2 года. Однако температура кипения новой жидкости — 220°С, а через два года она должна, по стандарту, быть не менее 155°С.

4. «Роса»

Самая современная и совершенная из отечественных, «Роса» — тормозная жидкость гликолевого типа, в основе которой борсодержащий полиэфир с добавками противо­коррозионных и анти­окислительных присадок. Выпускается в двух вариантах, отличающихся некоторыми присадками: «Роса-3» и «Роса ДОТ-4», последний соответ­ствует международному стандарту DOT 4.

Благодаря высокой температуре кипения (260°С новая и 165°С отработанная) «Роса ДОТ-4» пригодна для исполь­зования в современных тормозных системах с ABS и ESP. Однако сегодня почти не продаётся — по некоторым данным, из-за нехватки сырья для производства. Срок службы «Росы» — 3 года.

5. DOT 3

Импортные тормозные жидкости выпускаются без имён собственных, просто под маркой производителя, к которой будет добавлена аббре­виатура DOT. Она расшифро­вывается как Department of Transport. Это американский Департамент транспорта, разработав­ший в своё время стандарты для тормозной жидкости, которыми пользуется весь мир. Смысл и информацию о жидкости несёт следующая за аббре­виатурой DOT цифра, обозначающая класс тормозной жидкости. Первый и второй давно не в ходу, сейчас актуальны стандарты, начинающиеся с DOT 3.

Импортные жидкости DOT 3 по своим свойствам недалеко ушли от советской «Невы»: по этому стандарту новыми они должны закипать не ранее 205°С, а при впиты­вании влаги температура может упасть до 140°С. Они годятся для машин с барабанными или простыми дисковыми тормозами, но из-за низких смазывающих свойств их нельзя применять на автомобилях с ABS. Поэтому сегодня такие жидкости практически вышли из употребления.

6. DOT 4, DOT 5.1

Более современные и прогрессивные гликолевые составы с температурными и антизадирными присадками. Стандарт DOT 4 требует предельных точек кипения в 230 и 155°С, у жидкостей DOT 5.1 они ещё выше – 260 и 180°С. Этого уже хватает для большин­ства современных автомобилей, в том числе для спорткаров с мощными двигателями и большими тормозными дисками.

7. DOT 5

А вот тормозные жидкости стандарта DOT 5 уже относятся к силиконовому типу. При всей привлекатель­ности силикона как основы главный его минус — плохие смазывающие свойства, которые инженеры вынуждены нивели­ровать подбором материалов поршней и цилиндров. Для массового потребления силиконовые тормозные жидкости слишком дороги, поэтому область их применения — редкие спортивные авто­мобили и гоночная техника, где на первое место выходит именно борьба с нагревом тормозов и где не используют электронные системы безопас­ности. Тем более, что благодаря стабиль­ности состава силиконовые тормозные жидкости практически вечные.

Чтобы покупатели не путали принципиально разные составы стандартов DOT 5 и DOT 5.1, на упаковках обязательно делают дополни­тельные маркировки: DOT 5 – SBBF («silicon based brake fluids», основанная на силиконе тормозная жидкость) и DOT 5.1 — NSBBF («non silicon based brake fluids», не основанная на силиконе тормозная жидкость).