Ателье Brabus впервые «прокачало» китайский кроссовер
Николай Андреев
Немецкое ателье Brabus, наиболее известное по тюнингу моделей Mercedes-Benz, в 2019 году заключило соглашение с китайским концерном Great Wall Motor. Спустя год появился первый совместный проект — новая версия купеобразного кроссовера Wey VV7 GT.
В Brabus создали для Wey VV7 GT новые бамперы с вставками из углепластика, расширенные пороги, полностью карбоновый спойлер и оригинальные 21-дюймовые колёсные диски. Интерьер пока засекречен, но и там появятся карбоновые вставки.
Технических изменений у переднеприводного кроссовера нет. VV7 GT оснащается двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой» мощностью 227 л.с. и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
В Китае продажи Wey VV7 GT Brabus начнутся в конце мая. Цены объявят позднее. Базовый кроссовер стоит 167 800 юаней (1,75 миллиона рублей). На 2021 год запланирован выход марки Wey на европейский рынок.