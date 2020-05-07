Первый электрокроссовер Skoda: RS-версия и задний привод

Ателье Brabus впервые «прокачало» китайский кроссовер

Новости

Николай Андреев

Немецкое ателье Brabus, наиболее известное по тюнингу моделей Mercedes-Benz, в 2019 году заключило соглашение с китайским концерном Great Wall Motor. Спустя год появился первый совместный проект — новая версия купеобразного кроссовера Wey VV7 GT.

1/4

  • В Brabus создали для Wey VV7 GT новые бамперы с вставками из углепластика, расширенные пороги, полностью карбоновый спойлер и оригинальные 21-дюймовые колёсные диски. Интерьер пока засекречен, но и там появятся карбоновые вставки.

  • Технических изменений у переднеприводного кроссовера нет. VV7 GT оснащается двух­литровой бензиновой «турбочетвёркой» мощностью 227 л.с. и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

  • В Китае продажи Wey VV7 GT Brabus начнутся в конце мая. Цены объявят позднее. Базовый кроссовер стоит 167 800 юаней (1,75 миллиона рублей). На 2021 год запланирован выход марки Wey на европейский рынок.

Как вам китайский кроссовер от Brabus?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение