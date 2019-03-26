Brabus будет тюнинговать «китайцев»

Первым общим проектом Great Wall и Brabus станет выпуск «заряженных» машин Wey, которым доработают внешность и двигатели. Первую модель, разработанную совместными усилиями, представят на сентябрьском автосалоне во Франкфурте. Помимо этого, китайцы с помощью Брабуса намерены сертифицировать свои автомобили для Евросоюза.

Марка Wey появилась в 2016 году как премиальный бренд концерна Great Wall Motor. Сейчас её модельный ряд состоит исключительно из кроссоверов – VV5, VV6, VV7, P8 и купеобразного P8 GT. Две последние модели оснащаются 340-сильной гибридной силовой установкой, состоящей из «турбочетвёрки» мощностью 234 л.с. и 116-сильного электромотора, установленного на задней оси.