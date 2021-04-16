65 сил сверху: в Brabus впервые доработали новый Mercedes-Benz S 500

Mercedes-Benz S 500 с завода оснащается турбированной «шестёркой» объёмом 3,0 литра с отдачей в 435 л.с. (520 Нм) и 22-сильным электрическим «довеском». В Brabus при помощи увеличения давления наддува и доработки впрыска подняли отдачу двигателя до 500 л.с. и 590 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне 1800–5800 об./мин.

Доработанный седан способен ускориться до 100 км/ч за 4,7 секунды (на 0,2 секунды быстрее заводской версии) при ограниченной электроникой максимальной скорости 250 км/ч. Вдобавок седану модерни­зировали настройки подвески, научив её прижимать кузов автомобиля к покрытию ещё на 25 милли­метров.