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65 сил сверху: в Brabus впервые доработали новый Mercedes-Benz S 500

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Дмитрий Елизаров

Известное своими проектами на базе Мерседесов ателье Brabus опубликовало характери­стики нового проекта под названием Brabus 500 на базе Mercedes-Benz S-класса с тем же индексом. Седан получил ещё более эффектную внешность, двигатель увеличенной мощности и эксклюзивную отделку салона.

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  • Mercedes-Benz S 500 с завода оснащается турбированной «шестёркой» объёмом 3,0 литра с отдачей в 435 л.с. (520 Нм) и 22-сильным электрическим «довеском». В Brabus при помощи увеличения давления наддува и доработки впрыска подняли отдачу двигателя до 500 л.с. и 590 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне 1800–5800 об./мин.

  • Доработанный седан способен ускориться до 100 км/ч за 4,7 секунды (на 0,2 секунды быстрее заводской версии) при ограниченной электроникой максимальной скорости 250 км/ч. Вдобавок седану модерни­зировали настройки подвески, научив её прижимать кузов автомобиля к покрытию ещё на 25 милли­метров.

  • Внешне Brabus 500 отличить от исходной модели, помимо шильдиков, можно благодаря изменённым воздухо­заборникам и накладке на передний бампер, необычному «диффузору» и чёрным патрубкам выхлопной системы. Кроме того, ателье предлагает комплектовать седан фирменными коваными колёсными дисками Monoblock M на 21 дюйм.

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  • Интерьер представленного автомобиля перешит дорогой кожей в чёрно-белой гамме и отделан карбоно­выми вставками. Однако ателье традици­онно предлагает подобрать вариант оформления седана в соответ­ствии со вкусами заказчика.

  • Своё изделие ателье Brabus оценило минимум в 293 464 евро (26,6 миллиона рублей), при этом стандартный Mercedes-Benz S 500 можно заказать в Германии уже за 119 238 евро (10,8 миллиона рублей) в версии с короткой колёсной базой.

  • Последний рассекреченный ателье спорткар — Brabus B45 на базе Mercedes-AMG A 45 S — оказался дороже BMW M3 и Porsche Cayman. Но дороговизна объясняется тем, что хот-хэтч от Brabus ещё и динамичнее этих спорткаров.

Выбрали бы версию от Brabus или от Mercedes?

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