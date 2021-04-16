65 сил сверху: в Brabus впервые доработали новый Mercedes-Benz S 500
Дмитрий Елизаров
Известное своими проектами на базе Мерседесов ателье Brabus опубликовало характеристики нового проекта под названием Brabus 500 на базе Mercedes-Benz
Mercedes-Benz S 500 с завода оснащается турбированной «шестёркой» объёмом 3,0 литра с отдачей в 435 л.с. (520 Нм) и 22-сильным электрическим «довеском». В Brabus при помощи увеличения давления наддува и доработки впрыска подняли отдачу двигателя до 500 л.с. и 590 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне 1800–5800
об./мин.
Доработанный седан способен ускориться до
100 км/чза 4,7 секунды (на 0,2 секунды быстрее заводской версии) при ограниченной электроникой максимальной скорости 250 км/ч.Вдобавок седану модернизировали настройки подвески, научив её прижимать кузов автомобиля к покрытию ещё на 25 миллиметров.
Внешне Brabus 500 отличить от исходной модели, помимо шильдиков, можно благодаря изменённым воздухозаборникам и накладке на передний бампер, необычному «диффузору» и чёрным патрубкам выхлопной системы. Кроме того, ателье предлагает комплектовать седан фирменными коваными колёсными дисками Monoblock M на 21 дюйм.
Интерьер представленного автомобиля перешит дорогой кожей в чёрно-белой гамме и отделан карбоновыми вставками. Однако ателье традиционно предлагает подобрать вариант оформления седана в соответствии со вкусами заказчика.
Своё изделие ателье Brabus оценило минимум в 293 464 евро (26,6 миллиона рублей), при этом стандартный Mercedes-Benz S 500 можно заказать в Германии уже за 119 238 евро (10,8 миллиона рублей) в версии с короткой колёсной базой.
Последний рассекреченный ателье спорткар — Brabus B45 на базе Mercedes-AMG A 45 S — оказался дороже BMW M3 и Porsche Cayman. Но дороговизна объясняется тем, что хот-хэтч от Brabus ещё и динамичнее этих спорткаров.