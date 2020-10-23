Ракета за 40 миллионов рублей: Brabus представил мегалифтбек Rocket 900
Дмитрий Елизаров
Немецкое тюнинг-ателье Brabus рассекретило свой новый проект на базе модели Mercedes-AMG GT 63 S. Лифтбек Rocket 900 получил глубоко модернизированный мерседесовский V8 и способен ускориться до
Стандартному 4,0-литровому V8, который устанавливается на Mercedes-AMG GT, тюнеры увеличили объём до 4,5 литра и заменили систему турбонаддува. В итоге двигатель развивает 900 л.с. и 1250 Нм крутящего момента, однако на клиентских машинах Brabus ограничит тягу на уровне 1050 Нм. Таким образом, AMG GT стал мощнее на 261 л.с. и 150 Нм.
До 200 км/ч лифтбек по расчётам создателей разгонится за 9,7 секунды,
300 км/чнаберёт за 23,9 секунды, а максимальная скорость Rocket 900 ограничена 330 км/ч— больше не выдержат шины.
Помимо нового двигателя, суперкар получил и альтернативный аэродинамический обвес из карбона с дополнительными вентиляционными отверстиями. Кастомная подвеска с пневмоэлементами может работать в «комфортном» и «спортивном» режиме, обеспечивая помимо этого ещё и 25-миллиметровое занижение. Колёса — кованые, на 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади, причём диски снабжены ещё и аэродинамическими накладками из карбона.
В Brabus построят только 10 экземпляров Rocket 900. Интерьер каждого автомобиля будет приведён в соответствие со вкусами его владельца. Демонстрационный экземпляр отделан стёганой кожей и алькантарой с контрастной строчкой и углепластиковыми накладками.
Минувшей весной ателье Brabus представило 800-сильный вариант пятидверки Mercedes-AMG GT. В свою очередь, более мощную версию модели может разработать и сама фирма Mercedes-AMG. По предварительным данным, AMG GT готовит модификацию с индексом 73e и гибридной силовой установкой на те же 800 л.с.