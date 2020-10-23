Ракета за 40 миллионов рублей: Brabus представил мегалифтбек Rocket 900

Стандартному 4,0-литровому V8, который устанав­ли­вается на Mercedes-AMG GT, тюнеры увеличили объём до 4,5 литра и заменили систему турбо­наддува. В итоге двигатель развивает 900 л.с. и 1250 Нм крутящего момента, однако на клиентских машинах Brabus ограничит тягу на уровне 1050 Нм. Таким образом, AMG GT стал мощнее на 261 л.с. и 150 Нм.

До 200 км/ч лифтбек по расчётам создателей разгонится за 9,7 секунды, 300 км/ч наберёт за 23,9 секунды, а максимальная скорость Rocket 900 ограни­чена 330 км/ч — больше не выдержат шины.

Помимо нового двигателя, суперкар получил и альтер­нативный аэро­динами­ческий обвес из карбона с допол­нитель­ными вентиляци­онными отверстиями. Кастомная подвеска с пневмо­элементами может работать в «комфортном» и «спортивном» режиме, обеспечивая помимо этого ещё и 25-милли­метровое занижение. Колёса — кованые, на 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади, причём диски снабжены ещё и аэро­динами­ческими накладками из карбона.

В Brabus построят только 10 экзем­пляров Rocket 900. Интерьер каждого авто­мобиля будет приведён в соответ­ствие со вкусами его владельца. Демонстраци­онный экземпляр отделан стёганой кожей и алькантарой с контрастной строчкой и угле­пластико­выми накладками.