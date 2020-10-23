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Ракета за 40 миллионов рублей: Brabus представил мегалифтбек Rocket 900

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Дмитрий Елизаров

Немецкое тюнинг-ателье Brabus рассекретило свой новый проект на базе модели Mercedes-AMG GT 63 S. Лифтбек Rocket 900 получил глубоко модерни­зиро­ванный мерседе­совский V8 и способен ускориться до 100 км/ч за 2,8 секунды, то есть на уровне новейшего Porsche 911 Turbo. Цена первого экзем­пляра — 435 800 евро (около 514 тысяч долларов США или 40 милли­онов рублей).

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  • Стандартному 4,0-литровому V8, который устанав­ли­вается на Mercedes-AMG GT, тюнеры увеличили объём до 4,5 литра и заменили систему турбо­наддува. В итоге двигатель развивает 900 л.с. и 1250 Нм крутящего момента, однако на клиентских машинах Brabus ограничит тягу на уровне 1050 Нм. Таким образом, AMG GT стал мощнее на 261 л.с. и 150 Нм.

  • До 200 км/ч лифтбек по расчётам создателей разгонится за 9,7 секунды, 300 км/ч наберёт за 23,9 секунды, а максимальная скорость Rocket 900 ограни­чена 330 км/ч — больше не выдержат шины.

  • Помимо нового двигателя, суперкар получил и альтер­нативный аэро­динами­ческий обвес из карбона с допол­нитель­ными вентиляци­онными отверстиями. Кастомная подвеска с пневмо­элементами может работать в «комфортном» и «спортивном» режиме, обеспечивая помимо этого ещё и 25-милли­метровое занижение. Колёса — кованые, на 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади, причём диски снабжены ещё и аэро­динами­ческими накладками из карбона.

  • В Brabus построят только 10 экзем­пляров Rocket 900. Интерьер каждого авто­мобиля будет приведён в соответ­ствие со вкусами его владельца. Демонстраци­онный экземпляр отделан стёганой кожей и алькантарой с контрастной строчкой и угле­пластико­выми накладками.

  • Минувшей весной ателье Brabus представило 800-сильный вариант пятидверки Mercedes-AMG GT. В свою очередь, более мощную версию модели может разработать и сама фирма Mercedes-AMG. По предвари­тельным данным, AMG GT готовит модификацию с индексом 73e и гибридной силовой установкой на те же 800 л.с.

Ну как, впечатляет?

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