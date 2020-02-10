Brabus начал делать пуленепробиваемые Гелики

В Invicto придумали систему Shelter Cell, которая не должна уступать заводскому брониро­ванию. Компоненты защиты собира­ются без швов, а неизбежные зазоры, например на дверях, пере­крыты несколькими слоями. Композитная основа верхней кромки лобового стекла напеча­тана на 3D-принтере. По словам пред­ставителей фирмы, они сделали это первыми в мире.

Brabus сертифицировал бронированный Гелик по стандарту VR6 Plus, что гаранти­рует безопас­ность пассажиров при обстреле из автомата Калашникова с 10 метров пулями со стальным сердеч­ником. Также есть защита авто­мобиля от подрыва.

Вся броня весит около тонны, и дополни­тельно Brabus усилил раму, а также переднюю и заднюю подвеску внедорож­ника. Установ­лены и изменённые пружины, стабили­заторы и аморти­заторы увеличенного диаметра. Тормозная система: с 401-милли­метровыми дисками и шести­поршневыми суппортами спереди и 380-милли­метровыми дисками и четырёх­поршневыми суппортами сзади.