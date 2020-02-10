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Brabus начал делать пуленепробиваемые Гелики

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Николай Андреев

Немецкое тюнинг-ателье Brabus открыло новое подразде­ление Invicto, которое будет заниматься постройкой брониро­ванных автомобилей. Первым проектом суббренда стал Mercedes-Benz G-класса, пред­ставленный в роскошной версии Luxury и внедорожной Mission.

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  • В Invicto придумали систему Shelter Cell, которая не должна уступать заводскому брониро­ванию. Компоненты защиты собира­ются без швов, а неизбежные зазоры, например на дверях, пере­крыты несколькими слоями. Композитная основа верхней кромки лобового стекла напеча­тана на 3D-принтере. По словам пред­ставителей фирмы, они сделали это первыми в мире.

  • Brabus сертифицировал бронированный Гелик по стандарту VR6 Plus, что гаранти­рует безопас­ность пассажиров при обстреле из автомата Калашникова с 10 метров пулями со стальным сердеч­ником. Также есть защита авто­мобиля от подрыва.

  • Вся броня весит около тонны, и дополни­тельно Brabus усилил раму, а также переднюю и заднюю подвеску внедорож­ника. Установ­лены и изменённые пружины, стабили­заторы и аморти­заторы увеличенного диаметра. Тормозная система: с 401-милли­метровыми дисками и шести­поршневыми суппортами спереди и 380-милли­метровыми дисками и четырёх­поршневыми суппортами сзади.

  • Версия Luxury построена на базе Brabus 800 Widestar, у которого есть 800-сильный битурбиро­ванный 4.0 V8, фирменный обвес с расширен­ными на 10 санти­метров крыльями и высоким капотом с воздухо­заборником. Модифи­кация Mission комплекту­ется лебёдкой на переднем бампере и багаж­ником на крыше с дополни­тельным освещением.

Мелкосерийное производство бронированных Mercedes-Benz G-класса под брендом Invicto начнётся в первой половине 2020 года. В Brabus стартовал приём заказов на защищённые вне­дорожники, но их стоимость не раскрывается.

Какой пуленепробиваемый Гелик понравился больше?

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