Brabus начал делать пуленепробиваемые Гелики
Николай Андреев
Немецкое тюнинг-ателье Brabus открыло новое подразделение Invicto, которое будет заниматься постройкой бронированных автомобилей. Первым проектом суббренда стал Mercedes-Benz
В Invicto придумали систему Shelter Cell, которая не должна уступать заводскому бронированию. Компоненты защиты собираются без швов, а неизбежные зазоры, например на дверях, перекрыты несколькими слоями. Композитная основа верхней кромки лобового стекла напечатана на
3D-принтере.По словам представителей фирмы, они сделали это первыми в мире.
Brabus сертифицировал бронированный Гелик по стандарту VR6 Plus, что гарантирует безопасность пассажиров при обстреле из автомата Калашникова с 10 метров пулями со стальным сердечником. Также есть защита автомобиля от подрыва.
Вся броня весит около тонны, и дополнительно Brabus усилил раму, а также переднюю и заднюю подвеску внедорожника. Установлены и изменённые пружины, стабилизаторы и амортизаторы увеличенного диаметра. Тормозная система: с 401-миллиметровыми дисками и шестипоршневыми суппортами спереди и 380-миллиметровыми дисками и четырёхпоршневыми суппортами сзади.
Версия Luxury построена на базе Brabus 800 Widestar, у которого есть 800-сильный битурбированный 4.0 V8, фирменный обвес с расширенными на 10 сантиметров крыльями и высоким капотом с воздухозаборником. Модификация Mission комплектуется лебёдкой на переднем бампере и багажником на крыше с дополнительным освещением.
Мелкосерийное производство бронированных Mercedes-Benz