Тюнеры из Brabus представили прокачанный Mercedes-Benz GLB
Артём Шахнович
Тюнинг-ателье Brabus представило программу комплексных доработок для семиместного кроссовера GLB. В неё входят модернизация двигателя, а также доработки подвески, экстерьера и салона.
Отдача двухлитрового турбомотора версии GLB 250 увеличена благодаря установке управляющего модуля PowerXtra B25 — он меняет параметры впрыска топлива и зажигания, а также максимального давления турбонагнетателя. В итоге кроссовер развивает 270 л.с. и 430 Нм против 224 л.с. и 350 Нм у стандартного автомобиля.
До 100 км/ч тюнинговый кроссовер разгоняется за 6,6 секунды, что на 0,3 секунды быстрее стандартной модели. Максимальная скорость —
240 км/ч.
Доработки подвески включают в себя новые пружины, уменьшающие дорожный просвет с 200 до 170 мм. Для эксплуатации на пересечённой местности Brabus предлагает комплект пружин, которые увеличивают клиренс на 35 мм.
Внешне модифицированный Mercedes-Benz от Brabus отличается решёткой радиатора, передним бампером с вертикальными вставками в боковых воздухозаборниках, двухсекционным спойлером и чернёными насадками на глушитель диаметром 90 мм. Также предусмотрены два светодиодных прожектора на крыше.
Фирменные колёсные диски диаметром 18, 19 и 20 дюймов могут комплектоваться покрышками Continental, Pirelli и Yokohama размерностью до
255/40R 20 на задней оси.
Cалон кроссовера GLB Brabus предлагает облагородить новыми ковриками и алюминиевыми накладками на педали, а также особой отделкой кожей Mastik и алькантарой.