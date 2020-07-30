Тюнеры из Brabus представили прокачанный Mercedes-Benz GLB

Отдача двухлитрового турбомотора версии GLB 250 увеличена благодаря установке управ­ляющего модуля PowerXtra B25 — он меняет параметры впрыска топлива и зажигания, а также макси­мального давления турбо­нагнетателя. В итоге кроссовер развивает 270 л.с. и 430 Нм против 224 л.с. и 350 Нм у стандартного автомобиля.

До 100 км/ч тюнинговый кроссовер разгоняется за 6,6 секунды, что на 0,3 секунды быстрее стандартной модели. Максимальная скорость — 240 км/ч.

Доработки подвески включают в себя новые пружины, уменьшающие дорожный просвет с 200 до 170 мм. Для эксплуатации на пере­сечённой местности Brabus предлагает комплект пружин, которые увеличивают клиренс на 35 мм.

Внешне модифицированный Mercedes-Benz от Brabus отличается решёткой радиатора, передним бампером с вертикальными вставками в боковых воздухо­заборниках, двухсекци­онным спойлером и чернёными насадками на глушитель диаметром 90 мм. Также преду­смотрены два свето­диодных прожектора на крыше.

Фирменные колёсные диски диаметром 18, 19 и 20 дюймов могут комп­лекто­ваться покрышками Continental, Pirelli и Yokohama размерностью до 255/40 R 20 на задней оси.