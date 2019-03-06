Brabus попрощался со старым «Геликом» спецверсией за полмиллиона евро

За основу нового внедорожника взяли хорошо знакомый G 63 предыдущего поколения с 5,5-литровым V8. Двигатель расточен до шести литров, установлены турбины большей производительности, доработана система впуска и выпуска. Семиступенчатый «автомат» усилен, а полный привод с тремя механическими блокировками оставлен без изменений.

В результате мощность выросла с 571 до 850 л.с., а крутящий момент – с 760 до 1450 Н·м! Время разгона до 100 км/ч составляет 4,7 секунды, а максимальная скорость – 210 км/ч.

