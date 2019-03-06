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Brabus попрощался со старым «Геликом» спецверсией за полмиллиона евро

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Николай Андреев

Немецкая фирма Brabus привезла в Женеву не только новый 800-сильный Mercedes-AMG G 63, но и доработанный внедорожник предыдущего поколения – Brabus 850 4x4² Final Edition. Причём это уже второе прощание со старым «Геликом» – в конце 2018 года ателье сделало Brabus 700 4x4² Final Edition.

Brabus 850 4x4² Final Edition
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Brabus 850 4x4² Final Edition

За основу нового внедорожника взяли хорошо знакомый G 63 предыдущего поколения с 5,5-литровым V8. Двигатель расточен до шести литров, установлены турбины большей производительности, доработана система впуска и выпуска. Семиступенчатый «автомат» усилен, а полный привод с тремя механическими блокировками оставлен без изменений.

В результате мощность выросла с 571 до 850 л.с., а крутящий момент – с 760 до 1450 Н·м! Время разгона до 100 км/ч составляет 4,7 секунды, а максимальная скорость – 210 км/ч.

  • Прощальная версия получила от Mercedes-Benz G500 4x4² портальные мосты, увеличивающие дорожный просвет до 600 миллиметров, 22-дюймовые диски с внедорожной резиной, адаптивные амортизаторы и мощную защиту днища. 

  • По традиции Brabus, автомобиль отличается агрессивным аэродинамическим обвесом и роскошной отделкой салона.

  • Brabus 850 4x4² Final Edition выпустят всего в пяти экземплярах. Цена автомобиля в Германии – 482 тысячи евро (35,9 миллиона рублей).

Старый «Гелик» заслуживает столь долгие прощания?

«Гелики» с большим клиренсом на Авто.ру

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