Brabus превратил старый Mercedes-AMG G 63 в 700-сильный 4x4²

«Финальная» версия получила портальные мосты от Mercedes-Benz G500 4x4² и теперь дорожный просвет составляет впечатляющие 600 миллиметров. Также внедорожник оснастили электронноуправляемыми амортизаторами с раздельной регулировкой жёсткости на каждой оси в четырёх режимах – Comfort, Sport, Off-road и Individual.

Внешне внедорожник сделали похожим на G500 4x4² – у «Брабуса» появились карбоновые расширители колёсных арок, защита днища, передний спойлер на крыше с интегрированным блоком вспомогательного освещения и 22-дюймовые диски с внедорожной резиной.

Двигатель 5.5 V8 стал мощнее благодаря двум большим турбинам, новой выпускной системе и ряду других доработок. В результате, вместо 571 л.с. (760 Н·м) он теперь выдаёт 700 л.с. (960 Н·м). До сотни Brabus 700 4x4² Final Edition разгоняется за 5 секунд, а максималка ограничена электроникой на 210 км/ч.

Для салона предлагается отделка двухцветной кожей и вставки из дерева или углепластика на выбор.