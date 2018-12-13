Brabus превратил старый Mercedes-AMG G 63 в 700-сильный 4x4²
Немецкое ателье Brabus представило новый проект на базе Mercedes-AMG G 63 предыдущего поколения. Этой машиной Brabus прощается с уходящим Геликом, а называется она Brabus 700 4x4² Final Edition.
Детали:
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«Финальная» версия получила портальные мосты от Mercedes-Benz G500 4x4² и теперь дорожный просвет составляет впечатляющие 600 миллиметров. Также внедорожник оснастили электронноуправляемыми амортизаторами с раздельной регулировкой жёсткости на каждой оси в четырёх режимах – Comfort, Sport, Off-road и Individual.
Внешне внедорожник сделали похожим на G500 4x4² – у «Брабуса» появились карбоновые расширители колёсных арок, защита днища, передний спойлер на крыше с интегрированным блоком вспомогательного освещения и 22-дюймовые диски с внедорожной резиной.
Двигатель 5.5 V8 стал мощнее благодаря двум большим турбинам, новой выпускной системе и ряду других доработок. В результате, вместо 571 л.с. (760 Н·м) он теперь выдаёт 700 л.с. (960 Н·м). До сотни Brabus 700 4x4² Final Edition разгоняется за 5 секунд, а максималка ограничена электроникой на 210 км/ч.
Для салона предлагается отделка двухцветной кожей и вставки из дерева или углепластика на выбор.
Brabus 700 4x4² Final Edition построят тиражом в 10 экземпляров и цена каждого составит минимум 209 000 евро (15,75 миллиона рублей).