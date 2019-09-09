Brabus установил в Гелик 900-сильный V12. Теперь он пугающе быстр
Николай Андреев
Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило внедорожник Mercedes-Benz
Для внедорожника взяли V12, который ранее можно было встретить в седане Mercedes-AMG S 65. Рабочий объём двигателя увеличили с шести до 6,3 литра, установили две увеличенные турбины, доработали впускную систему и заменили выхлоп на новый из нержавеющей стали с управляемыми заслонками для регулировки звука – есть как спортивный, так и тихий режимы.
В результате мощность мотора выросла с 630 до 900 л.с., а крутящий момент – с 1000 до 1500 Н·м. Но для увеличения срока службы девятиступенчатого «автомата» последний показатель ограничили на отметке 1200 Н·м. Постоянный полный привод с тремя механическими блокировками не претерпел изменений.
Благодаря очень мощному двигателю Brabus G V12 900 One of Ten разгоняется до «сотни» за 3,8 секунды, а максимальная скорость достигла пугающих для такого «кирпича»
280 км/ч.Снаряжённая масса внедорожника составляет 2660 килограммов. Для сравнения: стандартный Mercedes-AMG G 63 с 585-сильным 4.0 V8 берёт «сотню» за 4,5 секунды и с опцией AMG Driver's Package может похвастаться максималкой в 240 км/ч.
Комплект внешних доработок включает в себя аэродинамический обвес с расширенными на 10 сантиметров крыльями, колёсные диски диаметром 23 или 24 дюйма на выбор, капот с высоким воздухозаборником. Почти все элементы выполнены с использованием углеволокна.
В Brabus по традиции предлагают широкий выбор отделки интерьера с помощью разнообразных вставок из карбона, хрома, алюминия, ценных пород дерева, кожи и алькантары. Дополнительно доработаны задние двери, которые теперь открываются почти на 90 градусов, облегчая посадку и высадку из внедорожника.
Brabus G V12 900 One of Ten построят тиражом в 10 экземпляров и цена каждого начинается с отметки в 605 055 евро (43,7 миллиона рублей) без учёта налогов.