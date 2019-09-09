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Brabus установил в Гелик 900-сильный V12. Теперь он пугающе быстр

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Николай Андреев

Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило вне­дорожник Mercedes-Benz G-класса, в который установили двенадцати­цилиндровый двигатель. При этом заводское спортивное подразде­ление Mercedes-AMG отказалось от использования таких моторов. Премьера модели Brabus G V12 900 One of Ten состоится на авто­салоне во Франкфурте.

Brabus G V12 900 One of Ten
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Brabus G V12 900 One of Ten

  • Для внедорожника взяли V12, который ранее можно было встретить в седане Mercedes-AMG S 65. Рабочий объём двигателя увеличили с шести до 6,3 литра, установили две увеличен­ные турбины, доработали впускную систему и заменили выхлоп на новый из нержа­веющей стали с управ­ляемыми заслонками для регули­ровки звука – есть как спортивный, так и тихий режимы.

  • В результате мощность мотора выросла с 630 до 900 л.с., а крутящий момент – с 1000 до 1500 Н·м. Но для увеличения срока службы девяти­ступенчатого «автомата» последний показатель ограни­чили на отметке 1200 Н·м. Постоянный полный привод с тремя механи­ческими блокиров­ками не претерпел изме­нений.

  • Благодаря очень мощному двигателю Brabus G V12 900 One of Ten разгоняется до «сотни» за 3,8 секунды, а макси­мальная скорость достигла пугающих для такого «кирпича» 280 км/ч. Снаряжён­ная масса внедорожника состав­ляет 2660 кило­граммов. Для сравнения: стандартный Mercedes-AMG G 63 с 585-сильным 4.0 V8 берёт «сотню» за 4,5 секунды и с опцией AMG Driver's Package может похвастаться максималкой в 240 км/ч.

  • Комплект внешних доработок включает в себя аэродина­мический обвес с расширенными на 10 санти­метров крыльями, колёсные диски диаметром 23 или 24 дюйма на выбор, капот с высоким воздухо­заборником. Почти все элементы выполнены с использо­ванием углеволокна.

  • В Brabus по традиции предлагают широкий выбор отделки интерьера с помощью разно­образных вставок из карбона, хрома, алюминия, ценных пород дерева, кожи и алькантары. Дополни­тельно доработаны задние двери, которые теперь открываются почти на 90 градусов, облегчая посадку и высадку из внедорожника.

  • Brabus G V12 900 One of Ten построят тиражом в 10 экзем­пляров и цена каждого начинается с отметки в 605 055 евро (43,7 миллиона рублей) без учёта налогов.

Brabus G V12 900 One of Ten – это...

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