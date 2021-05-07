Mercedes-Benz E-класса от Brabus поспорит с Ferrari и Lamborghini

Двигатель седана и универсала по сути остался штатным — это 4,0-литровый V8 с двойным турбо­наддувом. Однако мотору заменили компрессоры, пере­писали программу управления и установили альтер­нативную выхлопную систему с регулиро­вочным клапаном и карбоновыми оконечниками.

В итоге V8 теперь развивает 800 л.с. и 1000 Нм вместо прежних 612 л.с. и 850 Нм. Это позволяет седану ускоряться до 100 км/ч за 3 секунды ровно, что сопо­ставимо с показате­лями недавней новинки от Lamborghini — суперкара Huracan STO. А универсал потратит на то же самое 3,1 секунды и тем самым окажется на 0,3 секунды динамичнее купе Ferrari Roma. По сравнению с заводскими вариантами новинки от Brabus выигрывают полсекунды.

Максимальная скорость обоих Brabus 800 ограни­чена электроникой на отметке в 300 км/ч.

Ходовую часть седана и универсала доработали при помощи модифи­цированной пневмоподвески и умень­шенного на 20 милли­метров дорожного просвета, а также фирменных кованых дисков на 21 дюйм. На кузове появились передний сплиттер, спойлер и вставки в передний бампер из угле­пластиков, а в салоне — альтер­нативная отделка и алюминиевые накладки.

Готовый седан ателье продаст за 254 350 евро (22,77 миллиона рублей), однако при необходимости доработает и машину заказчика.