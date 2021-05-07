Mercedes-Benz E-класса от Brabus поспорит с Ferrari и Lamborghini
Дмитрий Елизаров
Ателье Brabus рассекретило свою новую работу — седан и универсал с индексом 800, построенный на базе обновлённого Mercedes-AMG E 63 S. Двигатель модели сделали почти на 200 л.с. мощнее, оптимизировали пневмоподвеску и доработали внешность. Теперь даже универсал
Двигатель седана и универсала по сути остался штатным — это 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Однако мотору заменили компрессоры, переписали программу управления и установили альтернативную выхлопную систему с регулировочным клапаном и карбоновыми оконечниками.
В итоге V8 теперь развивает 800 л.с. и 1000 Нм вместо прежних 612 л.с. и 850 Нм. Это позволяет седану ускоряться до
100 км/чза 3 секунды ровно, что сопоставимо с показателями недавней новинки от Lamborghini — суперкара Huracan STO. А универсал потратит на то же самое 3,1 секунды и тем самым окажется на 0,3 секунды динамичнее купе Ferrari Roma. По сравнению с заводскими вариантами новинки от Brabus выигрывают полсекунды.
Максимальная скорость обоих Brabus 800 ограничена электроникой на отметке в
300 км/ч.
Ходовую часть седана и универсала доработали при помощи модифицированной пневмоподвески и уменьшенного на 20 миллиметров дорожного просвета, а также фирменных кованых дисков на 21 дюйм. На кузове появились передний сплиттер, спойлер и вставки в передний бампер из углепластиков, а в салоне — альтернативная отделка и алюминиевые накладки.
Готовый седан ателье продаст за 254 350 евро (22,77 миллиона рублей), однако при необходимости доработает и машину заказчика.
Другая модель Brabus с аналогичным мотором — доработанный Mercedes-AMG GT 63 S, получивший имя Rocket 900 — стоит почти вдвое дороже. Это связано как с более глубокой степенью модернизации, так и с ограниченным всего 10 экземплярами тиражом.