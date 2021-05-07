Столетний Harley-Davidson удалось починить благодаря 3D-печати

Mercedes-Benz E-класса от Brabus поспорит с Ferrari и Lamborghini

Новости

Дмитрий Елизаров

Ателье Brabus рассекретило свою новую работу — седан и универсал с индексом 800, построенный на базе обновлённого Mercedes-AMG E 63 S. Двигатель модели сделали почти на 200 л.с. мощнее, оптими­зировали пневмо­подвеску и доработали внешность. Теперь даже универсал E-класса способен обогнать некоторые модели Ferrari.

1/7

  • Двигатель седана и универсала по сути остался штатным — это 4,0-литровый V8 с двойным турбо­наддувом. Однако мотору заменили компрессоры, пере­писали программу управления и установили альтер­нативную выхлопную систему с регулиро­вочным клапаном и карбоновыми оконечниками.

  • В итоге V8 теперь развивает 800 л.с. и 1000 Нм вместо прежних 612 л.с. и 850 Нм. Это позволяет седану ускоряться до 100 км/ч за 3 секунды ровно, что сопо­ставимо с показате­лями недавней новинки от Lamborghini — суперкара Huracan STO. А универсал потратит на то же самое 3,1 секунды и тем самым окажется на 0,3 секунды динамичнее купе Ferrari Roma. По сравнению с заводскими вариантами новинки от Brabus выигрывают полсекунды.

  • Максимальная скорость обоих Brabus 800 ограни­чена электроникой на отметке в 300 км/ч.

  • Ходовую часть седана и универсала доработали при помощи модифи­цированной пневмоподвески и умень­шенного на 20 милли­метров дорожного просвета, а также фирменных кованых дисков на 21 дюйм. На кузове появились передний сплиттер, спойлер и вставки в передний бампер из угле­пластиков, а в салоне — альтер­нативная отделка и алюминиевые накладки.

  • Готовый седан ателье продаст за 254 350 евро (22,77 миллиона рублей), однако при необходимости доработает и машину заказчика.

  • Другая модель Brabus с аналогичным мотором — доработанный Mercedes-AMG GT 63 S, получивший имя Rocket 900 — стоит почти вдвое дороже. Это связано как с более глубокой степенью модерни­зации, так и с ограни­ченным всего 10 экзем­плярами тиражом.

Выбрали бы заводской Мерседес или альтернативу от Brabus?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение