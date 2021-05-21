Самый большой Мерседес от Brabus: 800 сил и 280 км/ч максимальной скорости
Дмитрий Елизаров
Знаменитое тюнинг-ателье Brabus представило свою новую работу с индексом 800 — на этот раз на базе вседорожника Mercedes-AMG GLS 63, самого крупного в кроссоверной линейке марки. После доработок трёхрядный кроссовер стал не только эффектнее, но и быстрее: теперь он сопоставим по динамике с Porsche 911.
На этом кроссовере применён тот же самый силовой агрегат, который не так давно получил ещё один Brabus 800 — доработанный Mercedes-AMG E 63 S. Как и на седане, 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом развивает 800 л.с. и 1000 Нм крутящего момента и работает с девятиступенчатым «автоматом».
Однако в силу размеров новый Brabus 800 оказался медленнее: на ускорение до
100 км/чон потратит 3,8 секунды (хотя всё равно обгонит полноприводный Porsche 911 Carrera). Максимальная скорость кроссовера ограничена отметкой 280 км/ч— на 20 км/чменьше, чем у седана.
Помимо доработанного двигателя кроссовер снабдили альтернативной выхлопной системой с клапаном переключения между режимами «спортивным» и «домашним», а также новым модулем управления пневмоподвеской, который способен уменьшить дорожный просвет на 25 миллиметров.
Внешне Brabus 800 отличается от донора карбоновыми вставками на кузове с красными акцентами и монументальными коваными колёсами на 24 дюйма дизайна Monoblock Platinum Edition M со спортивными шинами Continental. Интерьер перешит дорогой кожей (также в сочетании чёрного и красного) и получил карбоновые и алюминиевые накладки. Из этого же металла выполнены некоторые детали — скажем, подрулевые переключатели.
Цена заряженного кроссовера пока не называется.