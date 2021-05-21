Самый большой Мерседес от Brabus: 800 сил и 280 км/ч максимальной скорости

На этом кроссовере применён тот же самый силовой агрегат, который не так давно получил ещё один Brabus 800 — доработанный Mercedes-AMG E 63 S. Как и на седане, 4,0-литровый V8 с двойным турбо­наддувом развивает 800 л.с. и 1000 Нм крутящего момента и работает с девяти­ступенчатым «автоматом».

Однако в силу размеров новый Brabus 800 оказался медленнее: на ускорение до 100 км/ч он потратит 3,8 секунды (хотя всё равно обгонит полно­приводный Porsche 911 Carrera). Максимальная скорость кроссовера ограничена отметкой 280 км/ч — на 20 км/ч меньше, чем у седана.

Помимо доработанного двигателя кроссовер снабдили альтер­нативной выхлопной системой с клапаном пере­ключения между режимами «спортивным» и «домашним», а также новым модулем управления пневмо­подвеской, который способен уменьшить дорожный просвет на 25 милли­метров.

Внешне Brabus 800 отличается от донора карбоно­выми вставками на кузове с красными акцентами и монументаль­ными коваными колёсами на 24 дюйма дизайна Monoblock Platinum Edition M со спортивными шинами Continental. Интерьер перешит дорогой кожей (также в сочетании чёрного и красного) и получил карбоновые и алюмини­евые накладки. Из этого же металла выполнены некоторые детали — скажем, подрулевые пере­ключатели.