Brabus превратил Гелик в пикап с 49-сантиметровым клиренсом
Николай Андреев
Немецкое ателье Brabus представило внедорожник Mercedes-AMG G 63, переделанный в пикап. Модель получила название Brabus 800 Adventure XLP.
Главная особенность пикапа — передняя и задняя подвески с портальными мостами. Их впервые установили на новый Гелик, представленный в начале 2018 года. Благодаря портальным мостам и
22-дюймовым колёсам с внедорожной резиной размерностью 325/55дорожный просвет пикапа составляет внушительные 490 миллиметров.
Длина Brabus 800 Adventure XLP 5310 мм — на 689 мм больше, чем у стандартного Mercedes-AMG G 63 без учёта запаски. На 500 мм выросла колёсная база, которая теперь достигает 3390 мм. А новый обвес с расширенными колёсными арками увеличил ширину автомобиля на 116 мм (до 2100 мм).
Стальной грузовой отсек пикапа обшит панелями из углепластика, а заднее стекло с дворником от G 63 установлено на задней стенке кабины. В кузове предусмотрено место под квадрокоптер фирмы Wingcopter, который разгоняется до
240 км/чи способен отдаляться от машины на 120 километров. В Brabus предлагают использовать дрон для «спасательных операций».
Четырёхлитровый V8 получил изменённый блок управления и две новые турбины. В результате мощность двигателя возросла с 585 до 800 л.с., а крутящий момент – с 850 до 1000 Н·м. Девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift и постоянный полный привод с тремя механическими блокировками остались без изменений.
Несмотря на увеличение мощности, пикап получился медленнее стандартного внедорожника. До
100 км/чBrabus 800 Adventure XLP разгоняется за 4,8 секунды против 4,5 секунды, а максимальная скорость по-прежнему ограничена электроникой на отметке 210 км/ч.
Фирма Brabus уже начала приём заказов на пикап: за базовую 700-сильную версию просят 389 831 евро (27,9 миллиона рублей). Более мощный Brabus 800 Adventure XLP в специальном исполнении First Edition стоит уже 575 630 евро (41,2 миллиона рублей), а на автосалон в Женеву ателье привезёт первый экземпляр модели с кучей опций и квадрокоптером в комплекте. Стоимость выставочного пикапа составляет 666 386 евро (47,7 миллиона рублей).