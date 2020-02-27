Brabus превратил Гелик в пикап с 49-сантиметровым клиренсом

Главная особенность пикапа — передняя и задняя подвески с порталь­ными мостами. Их впервые устано­вили на новый Гелик, представ­ленный в начале 2018 года. Благодаря порталь­ным мостам и 22-дюймо ­вым колёсам с внедорожной резиной размер­ностью 325/55 дорожный просвет пикапа состав­ляет внушительные 490 миллиметров.

Длина Brabus 800 Adventure XLP 5310 мм — на 689 мм больше, чем у стандартного Mercedes-AMG G 63 без учёта запаски. На 500 мм выросла колёсная база, которая теперь достигает 3390 мм. А новый обвес с расши­ренными колёсными арками увели­чил ширину авто­мобиля на 116 мм (до 2100 мм).

Стальной грузовой отсек пикапа обшит панелями из углепластика, а заднее стекло с дворником от G 63 установ­лено на задней стенке кабины. В кузове преду­смотрено место под квадро­коптер фирмы Wingcopter, который разгоня­ется до 240 км/ч и способен отдаляться от машины на 120 кило­метров. В Brabus пред­лагают использо­вать дрон для «спаса­тельных операций».

Четырёхлитровый V8 получил изменённый блок управ­ления и две новые турбины. В резуль­тате мощность двига­теля воз­росла с 585 до 800 л.с., а крутящий момент – с 850 до 1000 Н·м. Девяти­ступен­чатый «автомат» AMG Speedshift и постоян­ный полный привод с тремя механи­ческими блоки­ровками остались без изменений.

Несмотря на увеличение мощности, пикап получился мед­леннее стан­дартного внедорожника. До 100 км/ч Brabus 800 Adventure XLP разгоняется за 4,8 секунды против 4,5 секунды, а макси­мальная скорость по-прежнему ограни­чена электро­никой на отметке 210 км/ч.