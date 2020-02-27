Женевский автосалон против коронавируса, семь миллионов Skoda Octavia и другие новости за ночь

Brabus превратил Гелик в пикап с 49-сантиметровым клиренсом

Новости

Николай Андреев

Немецкое ателье Brabus представило внедорожник Mercedes-AMG G 63, пере­деланный в пикап. Модель получила название Brabus 800 Adventure XLP.

1/11

  • Главная особенность пикапа — передняя и задняя подвески с порталь­ными мостами. Их впервые устано­вили на новый Гелик, представ­ленный в начале 2018 года. Благодаря порталь­ным мостам и 22-дюймо­вым колёсам с внедорожной резиной размер­ностью 325/55 дорожный просвет пикапа состав­ляет внушительные 490 миллиметров.

  • Длина Brabus 800 Adventure XLP 5310 мм — на 689 мм больше, чем у стандартного Mercedes-AMG G 63 без учёта запаски. На 500 мм выросла колёсная база, которая теперь достигает 3390 мм. А новый обвес с расши­ренными колёсными арками увели­чил ширину авто­мобиля на 116 мм (до 2100 мм).

  • Стальной грузовой отсек пикапа обшит панелями из углепластика, а заднее стекло с дворником от G 63 установ­лено на задней стенке кабины. В кузове преду­смотрено место под квадро­коптер фирмы Wingcopter, который разгоня­ется до 240 км/ч и способен отдаляться от машины на 120 кило­метров. В Brabus пред­лагают использо­вать дрон для «спаса­тельных операций».

  • Четырёхлитровый V8 получил изменённый блок управ­ления и две новые турбины. В резуль­тате мощность двига­теля воз­росла с 585 до 800 л.с., а крутящий момент – с 850 до 1000 Н·м. Девяти­ступен­чатый «автомат» AMG Speedshift и постоян­ный полный привод с тремя механи­ческими блоки­ровками остались без изменений.

  • Несмотря на увеличение мощности, пикап получился мед­леннее стан­дартного внедорожника. До 100 км/ч Brabus 800 Adventure XLP разгоняется за 4,8 секунды против 4,5 секунды, а макси­мальная скорость по-прежнему ограни­чена электро­никой на отметке 210 км/ч.

  • Фирма Brabus уже начала приём заказов на пикап: за базовую 700-сильную версию просят 389 831 евро (27,9 миллиона рублей). Более мощный Brabus 800 Adventure XLP в специ­альном испол­нении First Edition стоит уже 575 630 евро (41,2 миллиона рублей), а на автосалон в Женеву ателье привезёт первый экзем­пляр модели с кучей опций и квадро­коптером в комплекте. Стоимость выста­вочного пикапа состав­ляет 666 386 евро (47,7 миллиона рублей).

Как можно сделать пикап Brabus ещё круче?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение