Brabus подготовил Гелик для внедорожных приключений
Николай Андреев
Ателье Brabus представило модель, основанную на последней версии Mercedes-Benz
Первый экземпляр Brabus Adventure, который покажут на автосалоне во Франкфурте, базируется на дизельной модификации Mercedes-Benz G 350 d. Турбодизель 2.9 форсирован с 286 л.с. (600 Н·м) до 330 л.с. (690 Н·м). Показатель разгона до «сотни» улучшен на 0,2 секунды (7,2 секунды), а максимальная скорость – на три
км/ч(до 202 км/ч).Девятиступенчатый «автомат» и постоянный полный привод с тремя механическими блокировками остались стандартными.
Внедорожная подготовка заключается в установке адаптивной подвески, которая позволяет регулировать дорожный просвет с 241 до 281 миллиметра, 20-дюймовых колёс с внедорожной резиной, расширенных на 10 сантиметров колёсных арок, лебёдки на переднем бампере и экспедиционного багажника на крыше с дополнительным освещением, топором и лопатой.
Стоимость всех внедорожных доработок от Brabus пока не объявлена. В ателье лишь заявили, что позднее они будут предлагаться для Mercedes-Benz
G-классас любым двигателем.