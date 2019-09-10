Brabus подготовил Гелик для внедорожных приключений

Первый экземпляр Brabus Adventure, который покажут на авто­салоне во Франк­фурте, базиру­ется на дизельной модифи­кации Mercedes-Benz G 350 d. Турбо­дизель 2.9 форси­рован с 286 л.с. (600 Н·м) до 330 л.с. (690 Н·м). Показатель разгона до «сотни» улучшен на 0,2 секунды (7,2 секунды), а макси­мальная скорость – на три км/ч (до 202 км/ч). Девятиступенчатый «автомат» и постоянный полный привод с тремя механи­ческими блокиров­ками остались стандартными.

Внедорожная подготовка заключается в установке адаптивной подвески, которая позволяет регули­ровать дорожный просвет с 241 до 281 милли­метра, 20-дюймовых колёс с внедорожной резиной, расширен­ных на 10 санти­метров колёсных арок, лебёдки на переднем бампере и экспеди­ционного багажника на крыше с дополни­тельным освещением, топором и лопатой.