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Brabus подготовил Гелик для внедорожных приключений

Новости

Николай Андреев

Ателье Brabus представило модель, основан­ную на последней версии Mercedes-Benz G-класса, которую так любят немецкие тюнеры. В этот раз обошлось без сумасшед­шего увеличения мощности – автомобиль доработан для покорения бездорожья.

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  • Первый экземпляр Brabus Adventure, который покажут на авто­салоне во Франк­фурте, базиру­ется на дизельной модифи­кации Mercedes-Benz G 350 d. Турбо­дизель 2.9 форси­рован с 286 л.с. (600 Н·м) до 330 л.с. (690 Н·м). Показатель разгона до «сотни» улучшен на 0,2 секунды (7,2 секунды), а макси­мальная скорость – на три км/ч (до 202 км/ч). Девятиступенчатый «автомат» и постоянный полный привод с тремя механи­ческими блокиров­ками остались стандартными.

  • Внедорожная подготовка заключается в установке адаптивной подвески, которая позволяет регули­ровать дорожный просвет с 241 до 281 милли­метра, 20-дюймовых колёс с внедорожной резиной, расширен­ных на 10 санти­метров колёсных арок, лебёдки на переднем бампере и экспеди­ционного багажника на крыше с дополни­тельным освещением, топором и лопатой.

  • Стоимость всех внедорожных доработок от Brabus пока не объявлена. В ателье лишь заявили, что позднее они будут предлагаться для Mercedes-Benz G-класса с любым двигателем.

Современный Гелик нужно дорабатывать для бездорожья?

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