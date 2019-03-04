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Brabus прокачал новый «Гелик» до 800 сил

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Николай Андреев

Ателье Brabus представило комплекс доработок для Mercedes-AMG G 63 под названием 800 Widestar. Премьера внедорожника состоится на автосалоне в Женеве.

Brabus 800 Widestar
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Brabus 800 Widestar

  • Четырёхлитровый V8 получил изменённый блок управления и две новые турбины с давлением наддува 1,6 бара. В результате мощность возросла с 585 до 800 л.с., а крутящий момент – с 850 до 1000 Н·м. Девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift и постоянный полный привод с тремя механическими блокировками никуда не делись.

  • Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,5 до 4,1 секунды. Ограничитель скорости перенастроен со стандартных 220 на 240 км/ч, хотя такой же лимит допускает и стандартный G63 с опцией AMG Driver's Package.

  • Снаружи – традиционные для Brabus доработки: новый аэродинамический обвес с расширенными на 10 сантиметров крыльями, высокий капот с воздухозаборником, дополнительные светодиодные фары над лобовым стеклом и фирменные колёса на выбор – от 20 до 23 дюймов. Также установлена новая выпускная система с активными заслонками, с помощью которых можно контролировать громкость выхлопа от тихого режима Coming Home до яростного Sport. Плюс программа доработки интерьера, вроде обивки из кожи и алькантары или декор деревом и углепластиком.

  • Стоимость Brabus 800 Widestar пока не объявлена, зато подчёркивается, что на эту версию распространяется трёхлетняя гарантия с ограничением по пробегу в 100 тысяч километров.

«Гелику» хватит 800 лошадиных сил?

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