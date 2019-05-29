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Brabus сделал конкурента Панамеры от Mercedes-AMG 800-сильным

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Николай Андреев

Немецкое ателье Brabus представило первый комплекс доработок для пятидверного Mercedes-AMG GT 63 S, который борется за покупателей с Porsche Panamera. Модель сделали мощнее и быстрее заводского варианта.

Brabus 800 GT 4
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Brabus 800 GT 4

  • Четырёхлитровый V8 пятидверки получил изменённый блок управления и две новые турбины с максимальным давлением наддува 1,6 бара. В результате мощность выросла с 639 до 800 л.с., а крутящий момент – с 900 до 1000 Н·м. Девятиступенчатый «автомат» AMG Speedshift и подключаемый полный привод остались стандартными.

  • Время разгона до «сотни» сократилось с 3,2 до 2,9 секунды. Ограничитель скорости срабатывает на 315 км/ч – так же, как у стандартного GT 63 S.

  • Комплект внешних доработок включает в себя карбоновый сплиттер, диффузор и воздухоотводы в заднем бампере. Эффективность компонентов проверили в аэродинамической трубе. Спортивная выхлопная система из нержавеющей стали оснащена активными клапанами и углепластиковыми патрубками. Перенастроенная пневмоподвеска позволяет уменьшать клиренс GT 63 S на 25 миллиметров – до 97 мм.

  • Интерьер Brabus по традиции готовят по индивидуальным заказам. Клиентам предлагается широкий выбор разнообразных вставок из углеволокна, хрома, стали, алюминия, ценных пород дерева, кожи и алькантары.

Стоимость доработок от Brabus пока не объявлена. В ателье подчёркивают, что у них можно приобрести полностью готовый Brabus 800 GT 4 или же купить все детали по отдельности.

800 сил у пятидверной машины – это нормально?

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