Роскошный электрокроссовер Mercedes-Benz показали без камуфляжа

Brabus готовит заряженную версию электрокроссовера Smart. В ней будет до 400 сил

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Дмитрий Елизаров

Компания Smart, принадлежащая в равных долях компаниям Geely и Mercedes-Benz, готовит к выходу заряженную модификацию представленного электровседорожника #1. Как пишет CarNewsChina, публикующая шпионские фотографии новинки, она появится на рынке под брендом Brabus — это ателье и в прошлом готовило для Smart спортивные модификации их автомобилей. По данным издания, вседорожник окажется полноприводным, а его моторы будут развивать до 400 лошадиных сил.

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  • Судя по снимкам, на которых, как утверждается, запечатлена серийная версия Smart #1 Performance, такой кроссовер будет заметно отличаться от стандартных своим экстерьером. Вседорожнику доработают бамперы, сформируют дополнительные воздухозаборники в передней части, установят на новые колёсные диски и снабдят множеством цветных акцентов. Кроме того, Smart #1 получит дополнительный спойлер сзади и более мощные тормоза.
  • На изображениях можно различить также встроенные в кузов видеокамеры: они установлены, к примеру, на передних крыльях и заднем спойлере. Вероятнее всего, это составляющие системы полуавтономного управления.
  • Представленный в серийном виде Smart #1 был оснащён только одним двигателем на задней оси с отдачей 272 л.с. Таким образом, версия от Brabus станет мощнее примерно в полтора раза. Динамические характеристики электрокара пока не называются.

Как сообщалось на этапе премьеры стандартной модификации вседорожника, в продаже она появится в конце нынешнего года, при этом приоритетными рынками названы Китай и Европа. Таким образом, появление заряженной модификации, вероятнее всего, запланировано на 2023 год.

Согласились бы переплатить за увеличение мощности в 1,5 раза?

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