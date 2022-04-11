Brabus готовит заряженную версию электрокроссовера Smart. В ней будет до 400 сил

Компания Smart, принадлежащая в равных долях компаниям Geely и Mercedes-Benz, готовит к выходу заряженную модификацию представленного электровседорожника #1. Как пишет CarNewsChina, публикующая шпионские фотографии новинки, она появится на рынке под брендом Brabus — это ателье и в прошлом готовило для Smart спортивные модификации их автомобилей. По данным издания, вседорожник окажется полноприводным, а его моторы будут развивать до 400 лошадиных сил.