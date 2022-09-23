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Brabus представил заниженный 900-сильный Гелендваген-пикап. Таких сделают всего 10 штук
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Кирилл Малышев

В линейке ателье Brabus появилась очередная вариация Гелендвагена. Под индексом P 900 Rocket Edition вышел гибрид из уже вышедших ранее заряженных внедорожника и пикапа. Таких машин построят всего десять штук.

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  • Силовую установку взяли от Brabus Rocket 900. Расточенный с 4,0 до 4,5 литра мерседесовский двигатель V8 развивает, как следует из индекса, 900 л.с. На монструозный мотор можно полюбоваться при закрытом капоте через специальную прозрачную вставку. В трансмиссии работают 9-ступенчатый «автомат» и постоянный полный привод с блокировками всех трёх дифференциалов.
  • Кузовом поделился удлинённый пикап Brabus 800 Adventure XLP Superblack. Но на новой модели он установлен не на портальных мостах, а на шасси обычного «Гелика». Тюнеры пошли дальше и на 45 миллиметров занизили клиренс обычного Mercedes-AMG G 63. Жёсткость амортизаторов настраивается водителем.
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  • При массе 2720 килограммов пикап разгоняется до сотни за 3,7 секунды. Интересно, что у универсала Rocket 900 точно такой же показатель, хотя он на 160 килограммов легче. Максимальная скорость ограничена возможностями шин на отметке 280 км/ч.
  • Представленный на фотографиях экземпляр обильно украшен красными акцентами. Это вставки на кузове и в салоне, а также фоновая подсветка снаружи и внутри. Включая выведенные по бокам выхлопные патрубки. 24-дюймовые кованые диски имеют вставки из карбона. За торможение отвечают 400-миллиметровые диски спереди и 370-миллиметровые сзади.

Запечатлённый на снимках Brabus P 900 Rocket Edition оценили в 650 000 евро без учёта налогов. Это на 170 000 больше, чем просят за универсал Rocket 900, но на 75 000 меньше стоимости пикапа на портальных мостах.

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