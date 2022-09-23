Brabus представил заниженный 900-сильный Гелендваген-пикап. Таких сделают всего 10 штук

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Представлен новый пикап от Brabus: 900 сил и полуметровый клиренс
Необычное исследование японских учёных: беспилотникам нужна имитация глаз
Кирилл Малышев
В линейке ателье Brabus появилась очередная вариация Гелендвагена. Под индексом P 900 Rocket Edition вышел гибрид из уже вышедших ранее заряженных внедорожника и пикапа. Таких машин построят всего десять штук.
Запечатлённый на снимках Brabus P 900 Rocket Edition оценили в 650 000 евро без учёта налогов. Это на 170 000 больше, чем просят за универсал Rocket 900, но на 75 000 меньше стоимости пикапа на портальных мостах.