Brabus представил заниженный 900-сильный Гелендваген-пикап. Таких сделают всего 10 штук

Представленный на фотографиях экземпляр обильно украшен красными акцентами. Это вставки на кузове и в салоне, а также фоновая подсветка снаружи и внутри. Включая выведенные по бокам выхлопные патрубки. 24-дюймовые кованые диски имеют вставки из карбона. За торможение отвечают 400-миллиметровые диски спереди и 370-миллиметровые сзади.