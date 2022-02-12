Ателье Brabus сделало свой первый мотоцикл

В Германии мотоцикл Brabus стоит от 39 500 евро (3,5 миллиона рублей).

Одной из последних работ ателье Brabus стал пикап на базе Гелендвагена. Внедорожник оснащён 800-сильным мотором, портальными мостами, доводящими клиренс до полуметра, и весит три тонны. Разгон до 100 км/ч занимает у машины 4,8 секунды.