Ателье Brabus сделало свой первый мотоцикл

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Ателье Brabus представило заряженный Mercedes-Maybach GLS с 800-сильным мотором и динамикой как у Porsche 911
Ужесточение техосмотра, конфискация машины за езду без прав и кое-что ещё
Ателье Brabus, специализирующееся на тюнинге автомобилей Mercedes-Benz, решило пополнить своё портфолио мотоциклом. Фирма представила свой первый проект, взяв за основу байк австрийской марки KTM, пишет Visordown.
Одной из последних работ ателье Brabus стал пикап на базе Гелендвагена. Внедорожник оснащён 800-сильным мотором, портальными мостами, доводящими клиренс до полуметра, и весит три тонны. Разгон до 100 км/ч занимает у машины 4,8 секунды.