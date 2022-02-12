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Ужесточение техосмотра, конфискация машины за езду без прав и кое-что ещё

Ателье Brabus сделало свой первый мотоцикл

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Кирилл Малышев

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Ателье Brabus, специализирующееся на тюнинге автомобилей Mercedes-Benz, решило пополнить своё портфолио мотоциклом. Фирма представила свой первый проект, взяв за основу байк австрийской марки KTM, пишет Visordown.

  • Серийный KTM 1290 Super Duke R Evo превратился в нейкед Brabus 1300R. В отличие от автомобильных обозначений Брабуса, в этом случае число означает не мощность, а рабочий объём двигателя. Аппарат выпустят всего в 154 экземплярах, по 77 штук красного и чёрного цветов.
  • Двигатель V-твин выдаёт 180 л.с. и 140 Нм. Скоростные характеристики мотоцикла не раскрываются, однако исходник разгоняется до сотни чуть медленнее трёх секунд и достигает предельных 270 км/ч.
  • Brabus 1300R щедро отделан карбоном и стоит на эксклюзивных кованых дисках от того же Брабуса. Сиденье, которое может быть красным или чёрным, тоже спроектировано специально для этого байка. Зеркала смотрят вниз относительно руля, роль комбинации приборов выполняет ЖК-дисплей.


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  • В Германии мотоцикл Brabus стоит от 39 500 евро (3,5 миллиона рублей).

Одной из последних работ ателье Brabus стал пикап на базе Гелендвагена. Внедорожник оснащён 800-сильным мотором, портальными мостами, доводящими клиренс до полуметра, и весит три тонны. Разгон до 100 км/ч занимает у машины 4,8 секунды.

Если бы выбирали байк, то какой?

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