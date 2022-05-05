Brabus сделал из Гелендвагена 900-сильный багги для пустыни

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Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 с минимальным пробегом оценили в 7 новых Геликов
Компания Ferrari представила уникальный суперкар без заднего стекла
Дмитрий Елизаров
Известное тюнинг-ателье представило один из самых необычных проектов на базе Mercedes-AMG G 63. Именуется он Brabus 900 Crawler, предназначен для тяжёлого бездорожья и не имеет допуска на дороги общего пользования. Супербагги, способный разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды, оценили в 749 тысяч евро, всего будет построено только 15 таких машин.
Ранее ателье оснастило аналогичным мотором собственную версию кроссовера Mercedes-Maybach GLS. Этот вседорожник, несмотря на отсутствие рамы и общий легковой характер, оказался не таким динамичным: до 100 км/ч Brabus 900 ускорится лишь за 4,2 секунды.