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Brabus сделал из Гелендвагена 900-сильный багги для пустыни

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Дмитрий Елизаров

Известное тюнинг-ателье представило один из самых необычных проектов на базе Mercedes-AMG G 63. Именуется он Brabus 900 Crawler, предназначен для тяжёлого бездорожья и не имеет допуска на дороги общего пользования. Супербагги, способный разогнаться до 100 км﻿/﻿ч за 3,4 секунды, оценили в 749 тысяч евро, всего будет построено только 15 таких машин.

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  • От привычного кузова Mercedes-AMG G 63 осталась только передняя часть, ряд деталей которой в Brabus меняют на карбоновые альтернативы. Остальное заменили на стальной трубчатый каркас с лёгкой крышей и четыре ковше­образных кресла с углепластиковой основой и много­точечными ремнями. Штатная передняя панель также уступила место карбоновому аналогу, который выглядит гораздо лаконичнее.
  • В ходовой части Brabus 900 Crawler применены портальные мосты, а также кастомные пружины и амортизаторы. В итоге дорожный просвет новинки может достигать 530 миллиметров. Кроме того, багги «обувают» в кованые 20‑дюймовые диски с 40‑дюймовой внедорожной резиной. На передней оси применены 400-милли­метровые колёсные диски, на задней — на 370 миллиметров.
  • Объём штатного V8 в Brabus увеличивают до 4,5 литра и при помощи ряда других доработок поднимают отдачу до 900 л.с. Мотор способен развивать до 1250 Нм крутящего момента, однако количество тяги искусственно ограничивают на 1050 Нм — чтобы выдержал девятидиапазонный «автомат».
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  • Brabus 900 Crawler, несмотря на новую подвеску, легче заводского G 63 примерно на 400 килограммов — за счёт отказа от большей части кузова. Вкупе с увеличенной мощностью мотора это позволяет внедорожнику ускоряться до 100 км﻿/﻿ч за 3,4 секунды (на уровне Porsche 911 Carrera GTS), но максимальная скорость новинки не превышает 160 км﻿/﻿ч.
  • Каждому покупателю экстремального внедорожника подарят четыре карбоновых шлема, объединённых системой внутренней связи. Производство Brabus 900 Crawler растянется на несколько лет: ателье планирует собирать по пять таких багги в год.

Ранее ателье оснастило аналогичным мотором собственную версию кроссовера Mercedes-Maybach GLS. Этот вседорожник, несмотря на отсутствие рамы и общий легковой характер, оказался не таким динамичным: до 100 км﻿/﻿ч Brabus 900 ускорится лишь за 4,2 секунды.

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