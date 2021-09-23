В России появятся три электромобильных бренда и новый автозавод

Brabus 900 Rocket Edition стал быстрейшим серийным кроссовером в мире
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Алексей Олефиренко

На ежегодном Monaco Yacht Show, проходящем на средиземноморском побережье, ателье Brabus представило экстремальный кроссовер 900 Rocket Edition. Максимальная скорость новинки составляет 330 километров в час, что делает её, по мнению компании Brabus, «быстрейшим серийным кроссовером, допущенным на дороги общего пользования».

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  • Как и представленный несколькими месяцами ранее Brabus 800 Coupe, 900 Rocket Edition базируется на Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ Coupe. Именно «базируется» — согласно немецкому законо­дательству Brabus является независимым авто­произво­дителем, что и даёт ему право претендовать на звание «быстрейшего серийного кроссовера».
  • Отдача восьмицилиндрового силового агрегата 900 Rocket Edition составляет 900 лошадиных сил и 1250 Нм. Крутящий момент ограничили электроникой на 1050 Нм, чтобы продлить жизнь полно­приводной трансмиссии и девяти­ступен­чатому «автомату». Добиться таких показателей удалось благодаря повышению с четырёх до 4,4 литра рабочего объёма, новым турбо­компрессорам, увеличенным поршням, новому коленвалу, высоко­произво­дительным насосам, большим даунпайпам, а также пере­писанному софту ЭБУ.
  • На разгон до 100 километров в час 900 Rocket Edition тратит 3,2 секунды, а заявленная максимальная скорость делает его быстрее Lamborghini Urus, Bentley Bentayga Speed, Porsche Cayenne Turbo GT Coupe и других скоростных внедорожников. Правда, эти показатели Brabus может продемонстри­ровать лишь на 23-дюймовых колёсах Brabus Monoblock Y Platinum Edition с разно­широкими шинами Continental. На 24-дюймовых Brabus Monoblock Z Platinum Edition с шинами Vredestein (как на опублико­ванных фото), кроссовер будет чуть медленнее.
  • Среди других изменений, внесённых Brabus, — новый модуль управления пневматиче­ской подвеской, иные тормоза с перфориро­ванными карбон-керамическими дисками (спереди — 400 мм, сзади — 360), а также выпускная система из нержавеющей стали, заканчи­вающаяся глушителями с выхлопными трубами из карбона и титана.
  • Внешнее оформление 900 Rocket Edition аналогично таковому на Brabus 800 Coupe: новый аэро­динамический обвес, обилие некрашеного карбона, трёх­компонентный задний спойлер. Внутри — кожа, алькантара, угле­волокно и дикие цветовые акценты (если клиент, конечно, захочет их видеть).
  • Компания Brabus намерена выпустить 25 экзем­пляров 900 Rocket Edition. Цены начинаются от 381 243 евро или 32,5 миллиона рублей (без учёта налогов). На модель действует традици­онная гарантия Brabus — 3 года или 100 тысяч километров пробега.

Ранее 900-сильный двигатель от Brabus получил новый Гелендваген. Правда, в силу аэро­динами­ческих особенностей ни о каких рекордах скорости он мечтать не может.

Честно ли называть Brabus автопроизводителем?

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