Brabus 900 Rocket Edition стал быстрейшим серийным кроссовером в мире

Материал по теме
Самый большой Мерседес от Brabus: 800 сил и 280 км/ч максимальной скорости
В России появятся три электромобильных бренда и новый автозавод
Алексей Олефиренко
На ежегодном Monaco Yacht Show, проходящем на средиземноморском побережье, ателье Brabus представило экстремальный кроссовер 900 Rocket Edition. Максимальная скорость новинки составляет 330 километров в час, что делает её, по мнению компании Brabus, «быстрейшим серийным кроссовером, допущенным на дороги общего пользования».
Ранее 900-сильный двигатель от Brabus получил новый Гелендваген. Правда, в силу аэродинамических особенностей ни о каких рекордах скорости он мечтать не может.