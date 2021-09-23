Brabus 900 Rocket Edition стал быстрейшим серийным кроссовером в мире

На ежегодном Monaco Yacht Show, проходящем на средиземноморском побережье, ателье Brabus представило экстремальный кроссовер 900 Rocket Edition. Максимальная скорость новинки составляет 330 километров в час, что делает её, по мнению компании Brabus, «быстрейшим серийным кроссовером, допущенным на дороги общего пользования».