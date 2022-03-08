BP откажется от закупок нефти и газа в России, но заправки пока не закроет

Нефтяной концерн British Petroleum (BP) объявил о прекращении новых закупок нефти и газа в России. При этом компания сделала оговорку, которая означает продолжение бизнеса в нашей стране, пишет Bloomberg.

В BP заявили, что компания продолжит выполнять обязательства по долгосрочным контрактам. Кроме того, закупки сырья продолжатся, если без них появится угроза оставить своих потребителей и клиентов без энергоносителей.

В качестве одной из санкционных мер BP не будет фрахтовать для транспортировки нефти суда под российским флагом и принадлежащие российским компаниям. О закрытии сети АЗС в нашей стране в заявлении ничего не говорится.

Ранее компания Shell заявила о приостановке бизнеса в России. Концерн закроет сеть заправок, свернёт производство ГСМ, откажется от российского сырья для своих европейских заводов. Однако в Shell признали, что сроки реализации этих шагов затянутся из-за сложности процедур.