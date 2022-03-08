BP откажется от закупок нефти и газа в России, но заправки пока не закроет

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Нефтяной концерн British Petroleum (BP) объявил о прекращении новых закупок нефти и газа в России. При этом компания сделала оговорку, которая означает продолжение бизнеса в нашей стране, пишет Bloomberg.
Ранее компания Shell заявила о приостановке бизнеса в России. Концерн закроет сеть заправок, свернёт производство ГСМ, откажется от российского сырья для своих европейских заводов. Однако в Shell признали, что сроки реализации этих шагов затянутся из-за сложности процедур.