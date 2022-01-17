BP считает, что электрические «заправки» станут выгоднее бензиновых

- На данный момент электрозарядные станции для BP всё ещё убыточны, но в своих прогнозах компания опирается на графики роста количества потребителей и прогресс в технологиях зарядного процесса и аккумуляторов. Компания надеется, что её электро-АЗС станут прибыльными с 2025 года, а до тех пор и BP, и её конкуренты усиленно вкладываются в это направление бизнеса.
- BP планирует постепенно отходить от нефтяной области в сторону электроэнергетики и электромобилей. На данный момент её сеть насчитывает 11 тысяч пунктов зарядки. Компания планирует довести их число до 70 тысяч к 2030 году.
- Розничный бизнес в виде заправок с круглосуточными магазинами занимает крупную часть от выручки компании. Только продажа топлива частным клиентам за первые 9 месяцев 2021 года составила 2,6 миллиарда долларов или 17% от чистой прибыли компании. Продажи электроэнергии для электрокаров выросли на 45% в третьем квартале года в сравнении с предшествующим кварталом.
- BP, в отличие от многих конкурентов, делает ставку на быстрые и сверхбыстрые зарядки. Быстрой считается зарядка мощностью более 50 кВт, сверхбыстрой — более 150 кВт. Постройка инфраструктуры для их работы дорого обходится компании.
В России к 2024 году на трассе М-4 появится 50 станций быстрой зарядки для электрокаров. Стартап Green Drive планирует установить на пути от Москвы до Новороссийска зарядки мощностью 150 кВт. Первые 20 из них должны заработать уже до конца 2022 года.