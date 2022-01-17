BP считает, что электрические «заправки» станут выгоднее бензиновых

На данный момент электрозарядные станции для BP всё ещё убыточны, но в своих прогнозах компания опирается на графики роста количества потребителей и прогресс в технологиях зарядного процесса и аккумуляторов. Компания надеется, что её электро-АЗС станут прибыльными с 2025 года, а до тех пор и BP, и её конкуренты усиленно вкладываются в это направление бизнеса.

BP планирует постепенно отходить от нефтяной области в сторону электро­энергетики и электро­мобилей. На данный момент её сеть насчитывает 11 тысяч пунктов зарядки. Компания планирует довести их число до 70 тысяч к 2030 году.

Розничный бизнес в виде заправок с кругло­суточными магазинами занимает крупную часть от выручки компании. Только продажа топлива частным клиентам за первые 9 месяцев 2021 года составила 2,6 миллиарда долларов или 17% от чистой прибыли компании. Продажи электро­энергии для электрокаров выросли на 45% в третьем квартале года в сравнении с предшеству­ющим кварталом.

BP, в отличие от многих конкурентов, делает ставку на быстрые и сверх­быстрые зарядки. Быстрой считается зарядка мощностью более 50 кВт, сверхбыстрой — более 150 кВт. Постройка инфраструктуры для их работы дорого обходится компании.

В России к 2024 году на трассе М-4 появится 50 станций быстрой зарядки для электрокаров. Стартап Green Drive планирует установить на пути от Москвы до Ново­российска зарядки мощностью 150 кВт. Первые 20 из них должны заработать уже до конца 2022 года.