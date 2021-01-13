Старую Toyota Supra переделали в Bentley и теперь продают

Юбилейный Porsche Boxster 25: рассекречена цена для России

Новости

Борис Закиров

Компания Porsche представила спецверсию своего самого доступного родстера, получившую название Boxster 25. Её выход приурочен к 25-летней годовщине с момента появления самого первого Boxster серии 986. Цена новинки в России составит 7,62 миллиона рублей, что на 980 тысяч рублей больше стоимости Boxster GTS 4.0.

1/9

  • Boxster 25 основан на версии Boxster GTS 4.0. Это означает, что шестицилиндровый четырёхлитровый двигатель развивает 400 лошадиных сил и разгоняет родстер до сотни за 4,5 секунды с «механикой» (или за 4 секунды с PDK). Максимальная скорость — 293 км/ч с ручной коробкой или 288 км/ч с PDK.

  • Внешний вид спецверсии вдохновлён концептом Boxster, который дебютировал в 1993 году на международном автосалоне в Детройте. Главный мотив во внешности — серебристый окрас кузова, контрастирующий с золотистыми деталями. В золотой окрасили передние воздухозаборники, вентиляционные отверстия на задних крыльях, пятиспицевые колёсные диски оригинального дизайна и шильдики.

  • Салон отделан кожей красного цвета Bordeaux Red, в этом же оттенке выполнен мягкий верх. Обивка в интерьере сочетается с деталями из матового алюминия и шильдиками Boxster 25. Покупателям также доступны варианты с чёрным или белым кузовом, а красную отделку салона и крыши можно заменить на чёрную.

  • Тираж модели будет ограничен 1250 экземплярами.

  • Первый серийный Boxster выпустили в 1996 году. Он оснащался 2,5-литровым шестицилиндровым двигателем, который развивал 204 лошадиных силы. Родстер разделил часть деталей с Porsche 911 (996).

Каким должен быть Boxster?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение