Юбилейный Porsche Boxster 25: рассекречена цена для России
Борис Закиров
Компания Porsche представила спецверсию своего самого доступного родстера, получившую название Boxster 25. Её выход приурочен к 25-летней годовщине с момента появления самого первого Boxster серии 986. Цена новинки в России составит 7,62 миллиона рублей, что на 980 тысяч рублей больше стоимости Boxster GTS 4.0.
Boxster 25 основан на версии Boxster GTS 4.0. Это означает, что шестицилиндровый четырёхлитровый двигатель развивает 400 лошадиных сил и разгоняет родстер до сотни за 4,5 секунды с «механикой» (или за 4 секунды с PDK). Максимальная скорость — 293 км/ч с ручной коробкой или 288 км/ч с PDK.
Внешний вид спецверсии вдохновлён концептом Boxster, который дебютировал в 1993 году на международном автосалоне в Детройте. Главный мотив во внешности — серебристый окрас кузова, контрастирующий с золотистыми деталями. В золотой окрасили передние воздухозаборники, вентиляционные отверстия на задних крыльях, пятиспицевые колёсные диски оригинального дизайна и шильдики.
Салон отделан кожей красного цвета Bordeaux Red, в этом же оттенке выполнен мягкий верх. Обивка в интерьере сочетается с деталями из матового алюминия и шильдиками Boxster 25. Покупателям также доступны варианты с чёрным или белым кузовом, а красную отделку салона и крыши можно заменить на чёрную.
Тираж модели будет ограничен 1250 экземплярами.
Первый серийный Boxster выпустили в 1996 году. Он оснащался 2,5-литровым шестицилиндровым двигателем, который развивал 204 лошадиных силы. Родстер разделил часть деталей с Porsche 911 (996).