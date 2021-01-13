Юбилейный Porsche Boxster 25: рассекречена цена для России

Boxster 25 основан на версии Boxster GTS 4.0. Это означает, что шестицилиндровый четырёхлитровый двигатель развивает 400 лошадиных сил и разгоняет родстер до сотни за 4,5 секунды с «механикой» (или за 4 секунды с PDK). Максимальная скорость — 293 км/ч с ручной коробкой или 288 км/ч с PDK.

Внешний вид спецверсии вдохновлён концептом Boxster, который дебютировал в 1993 году на международном автосалоне в Детройте. Главный мотив во внешности — серебристый окрас кузова, контрастирующий с золотистыми деталями. В золотой окрасили передние воздухозаборники, вентиляционные отверстия на задних крыльях, пятиспицевые колёсные диски оригинального дизайна и шильдики.

Салон отделан кожей красного цвета Bordeaux Red, в этом же оттенке выполнен мягкий верх. Обивка в интерьере сочетается с деталями из матового алюминия и шильдиками Boxster 25. Покупателям также доступны варианты с чёрным или белым кузовом, а красную отделку салона и крыши можно заменить на чёрную.

Тираж модели будет ограничен 1250 экземплярами.