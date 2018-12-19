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У семейства Porsche 718 появилась «бюджетная» драйверская версия

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Компания Porsche решила сделать рождественский подарок своим поклонникам и выпустила необычную модификацию моделей 718 Boxster T и 718 Cayman T. Её особенность – минимум дополнительного оборудования плюс набор легких технических доработок, превращающих машину в идеальный драйверс-кар.

Porsche 718 Boxster T
Porsche 718 Boxster T
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Porsche 718 Boxster T

Детали:

  • В салоне дверные ручки заменены матерчатыми петлями, рычаг коробки передач укорочен, появилась особая отделка интерьера с красной прострочкой на сиденьях и глянцевыми вставками на передней панели. В базе не будет медиасистемы и кнопок на руле, но их можно вернуть без доплаты.

  • Версия Т основана на базовой версии 718 с оппозитной «турбочетвёркой» 2.0 мощностью 300 л.с. (380 Н·м). Машину можно будет заказать как с шестиступенчатой механикой, так и семиступенчатым «роботом» PDK. В первом случае разгон до сотни займет 5,1 секунды, во втором – 4,7 секунды. Максимальная скорость не изменилась – 275 км/ч для всех версий.

  • Все Porsche 718 Boxster T и Cayman T оснащаются адаптивной подвеской PASM с занижением на 20 миллиметров (прежде она была недоступна для машин с двухлитровым двигателем), пакетом Sport Chrono, механической блокировкой заднего дифференциала, 20-дюймовыми колёсами, спортивной выпускной системой со сдвоенными патрубками и динамическими опорами коробки передач PADM, которые уменьшают вибрации и улучшают реакции машины.

  • В результате, версия T будет стоить на 5-10 процентов дешевле базовой модели с подобным набором опций. Купе Porsche 718 Cayman T в Германии оценили в 63 047 евро (4,82 миллиона рублей), а родстер 718 Boxster T – в 65 070 евро (4,98 миллиона рублей). Продажи начнутся «в ближайшее время».

  • Впервые модификация с литерой Т в названии появилась в современной линейке марки у семейства 911 в 2017 году – после того, как выяснилось, что все машины специальной серии 911 R, которую в Porsche называли самой драйверской версией, осели в частных коллекциях. Инженеры так расстроились, что на их машинах никто не будет ездить, что уговорили руководство выпустить похожую модификацию, но доступную всем желающим.

Что нужно настоящему Porsche – максимум опций или максимум драйва?

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