У семейства Porsche 718 появилась «бюджетная» драйверская версия

В салоне дверные ручки заменены матерчатыми петлями, рычаг коробки передач укорочен, появилась особая отделка интерьера с красной прострочкой на сиденьях и глянцевыми вставками на передней панели. В базе не будет медиасистемы и кнопок на руле, но их можно вернуть без доплаты.

Версия Т основана на базовой версии 718 с оппозитной «турбочетвёркой» 2.0 мощностью 300 л.с. (380 Н·м). Машину можно будет заказать как с шестиступенчатой механикой, так и семиступенчатым «роботом» PDK. В первом случае разгон до сотни займет 5,1 секунды, во втором – 4,7 секунды. Максимальная скорость не изменилась – 275 км/ч для всех версий.

Все Porsche 718 Boxster T и Cayman T оснащаются адаптивной подвеской PASM с занижением на 20 миллиметров (прежде она была недоступна для машин с двухлитровым двигателем), пакетом Sport Chrono, механической блокировкой заднего дифференциала, 20-дюймовыми колёсами, спортивной выпускной системой со сдвоенными патрубками и динамическими опорами коробки передач PADM, которые уменьшают вибрации и улучшают реакции машины.

В результате, версия T будет стоить на 5-10 процентов дешевле базовой модели с подобным набором опций. Купе Porsche 718 Cayman T в Германии оценили в 63 047 евро (4,82 миллиона рублей), а родстер 718 Boxster T – в 65 070 евро (4,98 миллиона рублей). Продажи начнутся «в ближайшее время».