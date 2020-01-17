«Семёрку» BMW заставили работать на пиве и сигаретах

Porsche Boxster превратили в машину из «Безумного Макса»

Видео

Николай Андреев

Авторы канала Hoonigan встретились с тюнинг-ателье Vali Motorsports, которые доработали Porsche Boxster 2000 года в стиле автомо­билей из киноленты Mad Max. Детали спорткара можно разгляды­вать часами — у него само­дельная крыша, сваренная из труб, бампер с огромными алюми­ниевыми клыками, фары, прикрытые дере­вянными накладками, козырёк над лобовым стеклом с цепью от бензопилы, запаска сзади и много чего ещё. Салон отделан старыми номерными знаками, а перед пассажиром установлен пулемёт 50-го калибра с дулом, проходящим через лобовое стекло.

Not into Porsches? Or LeMons? What about a post-apocalyptic, Mad Max looking, Porsche GT3 powered racecars? Vali Predescu of Vali Motorsports was tasked with making a unique Porsche Boxster LeMons racer - and this is the result. But unlike many LeMons style racers, Vali's car has more "art piece" looks than "pieced together" looks. And it still weighs sub-3000lbs. Not built for drifting? No problem. We’ve got channels for all your car content needs. Subscribe, nerds! The Hoonigans: https://www.youtube.com/user/TheHoonigans?sub_confirmation=1 Project Cars: https://www.youtube.com/channel/UCCQAt0ipBbsOOIFpIDu9z2Q?sub_confirmation=1 Daily Transmission: https://www.youtube.com/channel/UCXlfi8sf6cKGQ8sOd0-yRuw?sub_confirmation=1 Ken Block: https://www.youtube.com/KenBlockHHIC ?sub_confirmation=1 AutoFocus: https://www.youtube.com/channel/UCuGuOqcXsgzL3YrguODoGXw?sub_confirmation=1 Bonus: https://www.youtube.com/channel/UCFhUumuHyYL-mAXSeZVbqMg?sub_confirmation=1 Stay fresh with the latest apparel: https://www.hoonigan.com/TheNewNew Facebook: https://www.facebook.com/TheHoonigans/ Instagram: instagram.com/thehoonigans Follow Our Crew: @brianscotto @hertlife @vin_tra @dangerdan3 @mister_zachary @jchase7452 @nadsynads @larry_chen_foto @roncar And don’t forget to turn on notifications so you don’t miss out on our latest uploads!

Клиент, заказавший безумный Porsche Boxster, плани­рует участвовать на авто­мобиле в суточном марафоне «24 часа Лимона», пародирующем «24 часа Ле-Мана». Шуточная гонка проводится в Калифорнии, а к старту допуска­ются только дешёвые машины.

Чего не хватает этому Porsche Boxster для максимального безумия?

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