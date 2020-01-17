Porsche Boxster превратили в машину из «Безумного Макса»
Николай Андреев
Авторы канала Hoonigan встретились с тюнинг-ателье Vali Motorsports, которые доработали Porsche Boxster 2000 года в стиле автомобилей из киноленты Mad Max. Детали спорткара можно разглядывать часами — у него самодельная крыша, сваренная из труб, бампер с огромными алюминиевыми клыками, фары, прикрытые деревянными накладками, козырёк над лобовым стеклом с цепью от бензопилы, запаска сзади и много чего ещё. Салон отделан старыми номерными знаками, а перед пассажиром установлен пулемёт
Клиент, заказавший безумный Porsche Boxster, планирует участвовать на автомобиле в суточном марафоне «24 часа Лимона», пародирующем «24 часа