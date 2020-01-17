Porsche Boxster превратили в машину из «Безумного Макса»

Авторы канала Hoonigan встретились с тюнинг-ателье Vali Motorsports, которые доработали Porsche Boxster 2000 года в стиле автомо­билей из киноленты Mad Max. Детали спорткара можно разгляды­вать часами — у него само­дельная крыша, сваренная из труб, бампер с огромными алюми­ниевыми клыками, фары, прикрытые дере­вянными накладками, козырёк над лобовым стеклом с цепью от бензопилы, запаска сзади и много чего ещё. Салон отделан старыми номерными знаками, а перед пассажиром установлен пулемёт 50-го калибра с дулом, проходящим через лобовое стекло.