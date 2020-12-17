Карт можно построить даже на базе тележки из супермаркета — а потом продать

В США придумали первый в мире боулинг в трейлере. Его можно заказать на дом

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Дмитрий Елизаров

Терренс Джексон из Саусфилда основал компанию Luxury Strike Bowling, основное имущество которой — трейлер длиной 16 метров. Как сообщает Detroit News, внутри трейлера распо­ложено всё необхо­димое для игры в боулинг, и этот «стадион» приедет к заказчику своим ходом.

  • Создатель проекта придумал его ради того, чтобы дать возмож­ность жителям округа Детройт играть в любимую игру в условиях необхо­димости соблюдения социальной дистанции, когда посещения полно­ценных боулинг-залов запрещены. И подзара­ботать: аренда мобиль­ного боулинга стоит 500 долларов за два часа (около 36 тысяч рублей).

  • В прицеп интегрированы две дорожки и всё необходимое оборудо­вание, включая подъёмник для кеглей и механизм возврата шаров. Правда, учитывая необхо­димость транс­портировки всего этого, Джексону пришлось изменить стан­дартные масштабы: дорожки короче обычных примерно вдвое, а диаметр шаров составляет всего 100 милли­метров — то есть играть предлагается шарами размером примерно с кулак взрослого человека.

  • Зато в прицепе имеются и место для разбега игроков, и небольшая зона отдыха. Впрочем, полноценного обеда там не организуешь: правилами Luxury Strike Bowling разрешены только закуски и напитки (для последних преду­смотрены охладители). А ещё в оборудо­вание трейлера включены атмосферная подсветка, большой телеэкран, акустиче­ская система и климати­ческая установка. На базе мобильного боулинга можно организовать вечеринку для 15 человек.

  • Индустрия трейлеров и жилых прицепов в США знает и более необычные примеры — например, прицеп для миниатюрных собак или мобильный дом в виде ракеты.

Играете в боулинг?

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