В США придумали первый в мире боулинг в трейлере. Его можно заказать на дом

Зато в прицепе имеются и место для разбега игроков, и небольшая зона отдыха. Впрочем, полноценного обеда там не организуешь: правилами Luxury Strike Bowling разрешены только закуски и напитки (для последних преду­смотрены охладители). А ещё в оборудо­вание трейлера включены атмосферная подсветка, большой телеэкран, акустиче­ская система и климати­ческая установка. На базе мобильного боулинга можно организовать вечеринку для 15 человек.

