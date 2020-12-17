В США придумали первый в мире боулинг в трейлере. Его можно заказать на дом
Дмитрий Елизаров
Терренс Джексон из Саусфилда основал компанию Luxury Strike Bowling, основное имущество которой — трейлер длиной 16 метров. Как сообщает Detroit News, внутри трейлера расположено всё необходимое для игры в боулинг, и этот «стадион» приедет к заказчику своим ходом.
Создатель проекта придумал его ради того, чтобы дать возможность жителям округа Детройт играть в любимую игру в условиях необходимости соблюдения социальной дистанции, когда посещения полноценных боулинг-залов запрещены. И подзаработать: аренда мобильного боулинга стоит 500 долларов за два часа (около 36 тысяч рублей).
В прицеп интегрированы две дорожки и всё необходимое оборудование, включая подъёмник для кеглей и механизм возврата шаров. Правда, учитывая необходимость транспортировки всего этого, Джексону пришлось изменить стандартные масштабы: дорожки короче обычных примерно вдвое, а диаметр шаров составляет всего 100 миллиметров — то есть играть предлагается шарами размером примерно с кулак взрослого человека.
Зато в прицепе имеются и место для разбега игроков, и небольшая зона отдыха. Впрочем, полноценного обеда там не организуешь: правилами Luxury Strike Bowling разрешены только закуски и напитки (для последних предусмотрены охладители). А ещё в оборудование трейлера включены атмосферная подсветка, большой телеэкран, акустическая система и климатическая установка. На базе мобильного боулинга можно организовать вечеринку для 15 человек.
Индустрия трейлеров и жилых прицепов в США знает и более необычные примеры — например, прицеп для миниатюрных собак или мобильный дом в виде ракеты.