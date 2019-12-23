Дичь Его Величества: самые знаменитые внедорожники фирмы Bowler
Константин Новацкий
При дворе Jaguar Land Rover собралась кучка фриковатых специалистов по тюнинг-проектам и назвалась SVO, Special Vehicle Operations. Их задача — превращать манерные гражданские машины в пёструю, дорогую и быструю дичь. И не то чтобы ребята плохо справлялись с работой: буйный Range Rover Sport SVR и 575-сильный Jaguar
Bowler ARC
Пробой пера команды инженера Эндрю Боулера в середине
Bowler Wildcat
По-настоящему же компанию Боулера прославили дикие «котики». Вслед за «Дефо-Рейнджем» ARC, определившим общую концепцию, в Bowler выпустили внедорожный Tomcat на основе модели Defender — с гоночным каркасом безопасности! А в конце
Supacat Wildcat
«Дикая кошка» в исполнении для армии — это гоночное шасси, лёгкая броня, гранаты и дистанционно управляемый пулемёт по запросу. Легко догадаться, что «Супакэтов» готовили не для раллийных, а для вполне военных побед: такие машины заказывали для десантных подразделений и отрядов спецназа, нуждавшихся в лёгких тактических внедорожниках. Кстати, о Supacat. Это вовсе не название бронемашины, а... имя компании. Боевые в прямом смысле слова Bowler дооснащались английской компанией Supacat Limited, которой ассистировали специалисты QT Services, выкупившие у Bowler лицензию на внедорожник.
Bowler Nemesis
У лица 510-сильного Nemesis 2007 года была явная схожесть с тогдашними Range Rover. Идеологически же модели расходились в разные стороны. Если представленный в
Bowler Nemesis EXR-S
2013 год стал для компании знаковым: Bowler вознамерился выйти на гражданские дороги. До появления
Bowler Defender Challenge
Через год компания вернулась к старине «Дефу» и подготовила особый, универсальный вариант — и для дорог, и для гонок. По факту, это был качественно собранный и сфокусированный на динамике Defender с допуском на обычные дороги. Стоимость машины не стала фантастической и составляла вполне земные 60 000 фунтов
Bowler Bulldog
В 2016-м, незадолго до смерти основателя Bowler, дебютировал «Бульдог» на продвинутой «дорожной» платформе Cross Sector Platform собственной разработки. В качестве силовых агрегатов изначально были выбраны
Defender SVX Spectre 4×4 Utility
А этот совместный проект SVO и Bowler вы могли видеть: Sony Pictures заказала британцам партию тюнингованных Defender для картины «007: Спектр» — для динамичной погони с участием самолёта. Внедорожники «длинной»