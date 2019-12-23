Земноводные: самые необычные автомобили-амфибии

Дичь Его Величества: самые знаменитые внедорожники фирмы Bowler

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Константин Новацкий

При дворе Jaguar Land Rover собралась кучка фриковатых специ­алистов по тюнинг-проектам и назвалась SVO, Special Vehicle Operations. Их задача — превращать манерные гражданские машины в пёструю, дорогую и быструю дичь. И не то чтобы ребята плохо справлялись с работой: буйный Range Rover Sport SVR и 575-сильный Jaguar F-Type Project 7 — проекты в высшей степени крутые. Но теперь в команду SVO вливается свежая кровь в виде фирмы Bowler, а эти выходцы из Дерби­шира известны своими невероят­ными внедорожными монстрами, на фоне которых меркнут даже буквы SVR. Вспоминаем самые-самые.

Bowler ARC

Пробой пера команды инженера Эндрю Боулера в середине 80-х стал боевой Land Rover Defender. Точнее, какая-то его часть. Кузовные панели раннего «Дефа» поженили с укороченной рамой от Range Rover, конструкцию прилично облегчили и усилили, а 3,5-литровый карбюраторный V8 под капотом оставили нефорси­рованным. Первый Bowler Advanced Racing Car ушёл клиенту, после чего в компании собрали ещё четыре машины-багги. Несмотря на мотор мощностью всего 126 лошадиных сил, ARC были быстрыми и на разгон до сотни тратили около одиннадцати секунд. Неплохо для оффроуда 1980-х.

Bowler Wildcat

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По-настоящему же компанию Боулера прославили дикие «котики». Вслед за «Дефо-Рейнджем» ARC, определившим общую концепцию, в Bowler выпустили внедорожный Tomcat на основе модели Defender — с гоночным каркасом безопасности! А в конце 90-х появился почти само­стоятельный Wildcat, созданный на стальной простран­ственной раме-ферме и с разными моторами на выбор. Несмотря на имитацию кузова под Land Rover, под капот (точнее, ближе к центру базы) «Дикой кошки» тюнеры могли установить двигатели BMW или Honda. При этом остальное «железо» было преимуще­ственно британским. Именно Wildcat открыл для небольшой команды Боулера двери в мир Дакара. Отныне, если требовался надёжный «прыгучий» внедорожник для марафонных гонок, частные команды знали кому звонить.

Supacat Wildcat

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«Дикая кошка» в исполнении для армии — это гоночное шасси, лёгкая броня, гранаты и дистанционно управляемый пулемёт по запросу. Легко догадаться, что «Супакэтов» готовили не для раллийных, а для вполне военных побед: такие машины заказывали для десантных подразде­лений и отрядов спецназа, нуждавшихся в лёгких тактических внедорожниках. Кстати, о Supacat. Это вовсе не название бронемашины, а... имя компании. Боевые в прямом смысле слова Bowler дооснащались английской компанией Supacat Limited, которой ассисти­ровали специалисты QT Services, выкупившие у Bowler лицензию на внедорожник.

Bowler Nemesis

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У лица 510-сильного Nemesis 2007 года была явная схожесть с тогдашними Range Rover. Идеологи­чески же модели расходились в разные стороны. Если представ­ленный в 2002-м «Рейндж» называли сухопутной яхтой, то проект Nemesis стал развитием идеи Wildcat для штурма пустынь. Пере­плетение труб рамы и каркаса осталось фишкой машины, но на смену зависимым подвескам пришли полностью независимые, на двойных поперечных рычагах и с длинно­ходными амортиза­торами. Что касается динамики, то наддувный 4,2-литровый V8 ускорял внедорожник до сотни за четыре с небольшим секунды!

Bowler Nemesis EXR-S

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2013 год стал для компании знаковым: Bowler вознамерился выйти на гражданские дороги. До появления EXR-S ни один «Боулер» не имел допуска на обычный асфальт и оставался чисто гоночным инструментом. Как следствие, в листе оснащения новой модели значились непривычные позиции: кожаный салон, камера заднего вида, кондиционер. При этом о потенциале никто не забыл, и для S-версии были приготов­лены лёгкий композитный кузов в духе RR Sport и пяти­литровый компрессорный мотор от Jaguar XKR, форсиро­ванный до шестисот лошадиных сил. На всякий случай альтернативой этому мотору была трёхлитровая дизельная «шестёрка» мощностью «каких-то» 295 л.с. Шасси внедорожника при этом оставалось «боевым» и почти полностью соответ­ствовало гоночной спецификации. Вполне «гоночной» была и цена: 160 000 фунтов стерлингов (13 млн. ₽).

Bowler Defender Challenge

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Через год компания вернулась к старине «Дефу» и подготовила особый, универсальный вариант — и для дорог, и для гонок. По факту, это был качественно собранный и сфокуси­рованный на динамике Defender с допуском на обычные дороги. Стоимость машины не стала фантасти­ческой и составляла вполне земные 60 000 фунтов (4,9 млн. ₽). При этом у клиента открывался доступ к любительскому автоспорту и выбор из семи раллийных первенств Британии, включая моносерию. За счёт новой прошивки блока 2,2-литровый турбодизель «Дефендера» развивал уже не 122, а 173 силы и 450 Нм максимальной тяги. Не так уж и много для «Боулера», но вполне достаточно для дела.

Bowler Bulldog

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В 2016-м, незадолго до смерти основателя Bowler, дебюти­ровал «Бульдог» на продвинутой «дорожной» платформе Cross Sector Platform собст­венной разработки. В качестве силовых агрегатов изначально были выбраны V-образные «шестёрки» в бензиновой и дизельной версиях. Позже в Bowler заговорили и о 550-сильном V8. Интересно, что сам Дрю Боулер считал Bulldog своим вторым любимцем. После Wildcat, само собой...

Defender SVX Spectre 4×4 Utility

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А этот совместный проект SVO и Bowler вы могли видеть: Sony Pictures заказала британцам партию тюнинго­ванных Defender для картины «007: Спектр» — для динамичной погони с участием самолёта. Внедорожники «длинной» 110-й серии получили не только внешний каркас и зубастые 37-дюймо­вые шины Maxxis, но и гоночную подвеску на компонентах Bilstein. А в салоне появились спортивные кресла с четырёх­точечными ремнями. При этом мощность 2,2-литрового турбодизеля оставили на уровне Defender Challenge. Из десяти собранных SVO и Bowler машин три было уничтожено в ходе съёмок в Австрии.

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