Дичь Его Величества: самые знаменитые внедорожники фирмы Bowler

Через год компания вернулась к старине «Дефу» и подготовила особый, универсальный вариант — и для дорог, и для гонок. По факту, это был качественно собранный и сфокуси­рованный на динамике Defender с допуском на обычные дороги. Стоимость машины не стала фантасти­ческой и составляла вполне земные 60 000 фунтов (4,9 млн. ₽). При этом у клиента открывался доступ к любительскому автоспорту и выбор из семи раллийных первенств Британии, включая моносерию. За счёт новой прошивки блока 2,2-литровый турбодизель «Дефендера» развивал уже не 122, а 173 силы и 450 Нм максимальной тяги. Не так уж и много для «Боулера», но вполне достаточно для дела.