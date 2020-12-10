Компания Bentley представила первый за 90 лет новый Blower

Чтобы получить точные сведения о конструкции одного из самых знаменитых Bentley, инженерам из Крю пришлось полностью разобрать имеющийся в распоряжении компании экземпляр и подвергнуть его компо­ненты 3D-скани ­рованию. Специально для воссоз­данного автомобиля, который получил наимено­вание Car Zero («Нулевой экзем­пляр»), на основе данных сканиро­вания и сохранив­шихся в архивах чертежей были заново изготов­лены 1846 деталей и компонентов, включая 4,4-литровый двигатель с нагнетателем.

Большинство компонентов изготав­ливали с примене­нием технологий вековой давности, и нередко вручную. Это касается, к примеру, шасси, деревянного каркаса кузова и топливного бака. Как и у первых Bentley Blower, сиденья нынешнего экзем­пляра набиты 10 кило­граммами конского волоса. Car Zero получил чёрный кузов и красную кожу в салоне, но клиентские авто­мобили выкрасят в оттенки, подобранные в соответ­ствии с пожеланиями заказчиков.