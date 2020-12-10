Компания Bentley представила первый за 90 лет новый Blower
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley представила первую точную копию своего «суперкара» из
Чтобы получить точные сведения о конструкции одного из самых знаменитых Bentley, инженерам из Крю пришлось полностью разобрать имеющийся в распоряжении компании экземпляр и подвергнуть его компоненты
3D-сканированию. Специально для воссозданного автомобиля, который получил наименование Car Zero («Нулевой экземпляр»), на основе данных сканирования и сохранившихся в архивах чертежей были заново изготовлены 1846 деталей и компонентов, включая 4,4-литровый двигатель с нагнетателем.
Большинство компонентов изготавливали с применением технологий вековой давности, и нередко вручную. Это касается, к примеру, шасси, деревянного каркаса кузова и топливного бака. Как и у первых Bentley Blower, сиденья нынешнего экземпляра набиты 10 килограммами конского волоса. Car Zero получил чёрный кузов и красную кожу в салоне, но клиентские автомобили выкрасят в оттенки, подобранные в соответствии с пожеланиями заказчиков.
«Нулевая» машина в ближайшие месяцы должна будет пройти цикл ресурсных испытаний длиной в 35 тысяч километров. После этого в Bentley приступят к сборке партии из 12 товарных 4½ Liter Blower. Цена реплик не афишируется, но, по данным Autoevolution, один из оригинальных Blower в 2012 году ушёл с аукциона за 6,6 миллиона долларов.