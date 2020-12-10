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Компания Bentley представила первый за 90 лет новый Blower

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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley представила первую точную копию своего «суперкара» из 1920-х годов прошлого века — 4½ Litre Blower. Автомобиль, на создание которого ушло около 40 тысяч часов работы, используют для испытаний, а после соберут ещё 12 таких машин — и у каждой из них уже есть владелец.

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  • Чтобы получить точные сведения о конструкции одного из самых знаменитых Bentley, инженерам из Крю пришлось полностью разобрать имеющийся в распоряжении компании экземпляр и подвергнуть его компо­ненты 3D-скани­рованию. Специально для воссоз­данного автомобиля, который получил наимено­вание Car Zero («Нулевой экзем­пляр»), на основе данных сканиро­вания и сохранив­шихся в архивах чертежей были заново изготов­лены 1846 деталей и компонентов, включая 4,4-литровый двигатель с нагнетателем.

  • Большинство компонентов изготав­ливали с примене­нием технологий вековой давности, и нередко вручную. Это касается, к примеру, шасси, деревянного каркаса кузова и топливного бака. Как и у первых Bentley Blower, сиденья нынешнего экзем­пляра набиты 10 кило­граммами конского волоса. Car Zero получил чёрный кузов и красную кожу в салоне, но клиентские авто­мобили выкрасят в оттенки, подобранные в соответ­ствии с пожеланиями заказчиков.

  • «Нулевая» машина в ближайшие месяцы должна будет пройти цикл ресурсных испытаний длиной в 35 тысяч километров. После этого в Bentley приступят к сборке партии из 12 товарных 4½ Liter Blower. Цена реплик не афиши­руется, но, по данным Autoevolution, один из оригиналь­ных Blower в 2012 году ушёл с аукциона за 6,6 миллиона долларов.

Как вам идея в 2020 году строить машины из 1930-го?

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