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Bentley снова начала собирать автомобили 90-летней давности

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Борис Закиров

Марка Bentley сообщила о начале сборки первого современного экземпляра модели Blower 1929 года, анонсированной заводским ателье Mulliner в 2019 году. Британцы выпустят всего 12 таких реплик, и все они уже распроданы.

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  • Первая машина получила название Car Zero. Для её создания один из 90-летних Team Blower пришлось полностью разобрать, чтобы создать точные копии каждой его детали. Помимо этого, у Bentley сохранилась часть технических документов и эскизы некоторых деталей. Работа конструкторов над проектом заняла почти год.

  • В первую очередь в цех доставили шасси, на которое был установлен кузов с каркасом из ясеня. Затем своё место заняли топливный бак и радиатор, после — фары, передний мост и двигатель объёмом 4,5 литра с точной копией нагнетателя, разработанного Амхерстом Виллиерсом.

  • Реплик Bentley будет больше, чем оригинальных Blower: в мире существует только четыре гоночных автомобиля, один из которых принадлежит британской марке.

  • Премьера «нулевого» экземпляра состоится в этом году, после чего серию из двенадцати автомобилей запустят в производство. При этом каждый из них будет отличаться от других и цветом кузова, и отделкой.

Стали бы в 2020 году ездить на машине вековой давности?

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