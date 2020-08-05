Bentley снова начала собирать автомобили 90-летней давности

Первая машина получила название Car Zero. Для её создания один из 90-летних Team Blower пришлось полностью разобрать, чтобы создать точные копии каждой его детали. Помимо этого, у Bentley сохранилась часть технических документов и эскизы некоторых деталей. Работа конструкторов над проектом заняла почти год.

В первую очередь в цех доставили шасси, на которое был установлен кузов с каркасом из ясеня. Затем своё место заняли топливный бак и радиатор, после — фары, передний мост и двигатель объёмом 4,5 литра с точной копией нагнетателя, разработанного Амхерстом Виллиерсом.

Реплик Bentley будет больше, чем оригинальных Blower: в мире существует только четыре гоночных автомобиля, один из которых принадлежит британской марке.