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В России стали быстрее продаваться автомобили с пробегом

Компания Bowler построила и выставила на продажу уникальный Defender

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Дмитрий Елизаров

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Компания Bowler, которая под крылом Land Rover занимается доработкой классических Defender, озвучила стоимость уникального автомобиля. Это юбилейный, сотый по счёту построенный фирмой «короткий» внедорожник, который по этому поводу получил множество особых дополнений. Оценили автомобиль в 78 тысяч фунтов без учёта налогов (93,5 тысячи долларов) — это примерно на 15 тысяч фунтов дороже совершенно нового Land Rover Defender 90.

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  • Bowler Defender в исполнении 100th Edition отличается, к примеру, особыми силовыми бамперами и порогами в том же стиле, 18-дюймовыми колёсными дисками с резиной BFGoodrich All-Terrain и дополнительной оптикой. Каркас безопасности применён как снаружи, так и изнутри, а на кузов нанесена оригинальная винтажная ливрея.
  • В салоне внедорожника появились спортивные кресла Recaro от версии SVX 60th, передняя панель отделана кожей, а потолок — алькантарой. Кроме того, установлены рулевое колесо Momo, кастомные рычаги коробки и медиасистема Alpine.
  • Также сообщается о доработках шасси, тормозной системы и двигателя, однако в технические подробности компания не вдаётся. Будет ли 100th Edition тиражироваться, также не уточняется.

Ателье Bowler, которое с 2019 года входит в состав компании Jaguar Land Rover, работает и с новым поколением Defender. В частности, внедорожники превращают в раллийные болиды для оригинальной гоночной моносерии, усиливая кузов и подвеску, а также увеличивая дорожный просвет.

Нуждается ли вообще классический Defender в доработках?

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