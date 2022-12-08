Bowers & Wilkins выпустил беспроводные наушники в стиле McLaren за 800 долларов

Александр Орехов
Британский аудиобренд Bowers & Wilkins, с 2015 года снабжающий акустическими системами суперкары и гиперкары McLaren, решил отметить это сотрудничество выпуском специальной версии своих флагманских наушников. Они уже доступны для заказа, в зависимости от страны цена составляет 699 британских фунтов, 799 долларов США или 799 евро.
- Px8 McLaren Edition — это закрытые беспроводные наушники с шумоподавлением. Их основной серый оттенок Galvanic grey дополнен оранжевыми вставками Papaya orange — последнее является отсылкой к цвету ранних гоночных машин Брюса Макларена.
- Устройство получило 40-миллиметровые динамики с наклонными карбоновыми диффузорами, мощный DSP-процессор, обеспечивающий 24-битный звук, и адаптивную беспроводную технологию aptXTM для подключения к гаджетам и компьютерам. Также доступно проводное подключение через USB-C и 3,5-миллиметровый штекер. Аксессуар оснащён шестью микрофонами: два измеряют мощность каждого динамика, два реагируют на окружающий шум, два используются для передачи голоса.
- Наушники дополнены музыкальным мобильным приложением с поддержкой популярных стриминговых сервисов. Оно упрощает подключение, имеет собственный эквалайзер, позволяет выставить предпочтительный режим шупомодавления, а заодно следить за оставшимся уровнем заряда. С полной батарейкой Px8 McLaren Edition могут работать 30 часов подряд.
- Сотрудничество с McLaren принесло Bowers & Wilkins три награды международного конкурса дизайна iF Design Award — за интеграцию аудиосистем в модели Speedtail, GT и Artura.
Ранее новый глава McLaren рассказал журналистам, что в прошлом компания запускала в производство не вполне готовые суперкары, что оборачивалось проблемами с качеством. Поэтому он принял решение приостановить отгрузки Artura — последней на сегодняшний день модель бренда — с тем, чтобы отправить её на доработку. Также он заявил о желании сократить товарную линейку компании, а оставшиеся машины сделать менее похожими друг на друга.