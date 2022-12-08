Bowers & Wilkins выпустил беспроводные наушники в стиле McLaren за 800 долларов

Наушники дополнены музыкальным мобильным приложением с поддержкой популярных стриминговых сервисов. Оно упрощает подключение, имеет собственный эквалайзер, позволяет выставить предпочтительный режим шупомодавления, а заодно следить за оставшимся уровнем заряда. С полной батарейкой Px8 McLaren Edition могут работать 30 часов подряд.

Сотрудничество с McLaren принесло Bowers & Wilkins три награды международного конкурса дизайна iF Design Award — за интеграцию аудиосистем в модели Speedtail, GT и Artura.

Ранее новый глава McLaren рассказал журналистам, что в прошлом компания запускала в производство не вполне готовые суперкары, что оборачивалось проблемами с качеством. Поэтому он принял решение приостановить отгрузки Artura — последней на сегодняшний день модель бренда — с тем, чтобы отправить её на доработку. Также он заявил о желании сократить товарную линейку компании, а оставшиеся машины сделать менее похожими друг на друга.