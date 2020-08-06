Блогер купил разбитый Mercedes-AMG C63 и обнаружил полный багажник запчастей

На одометре спорткара всего 12 тысяч километров. Несмотря на маленький пробег, состояние у машины плачевное: у неё есть вмятины и трещины на передней двери, отсут­ствует передний бампер, задний бампер повреждён, нет секций головной и задней оптики, а также помяты пороги.

Общая стоимость ремонта может составить до двух миллионов рублей. Однако сэкономить явно помогут детали, лежавшие в авто­мобиле. Но сколько именно, неизвестно.