Блогер купил разбитый Mercedes-AMG C63 и обнаружил полный багажник запчастей
Борис Закиров
Автор YouTube-канала BackYardBoys купил на аукционе разбитый спорткар Mercedes-AMG C63 2019 года выпуска за 30 250 долларов (примерно 2,2 миллиона рублей). Сюрприз ждал его внутри: багажник и салон автомобиля были битком набиты запчастями.
На одометре спорткара всего 12 тысяч километров. Несмотря на маленький пробег, состояние у машины плачевное: у неё есть вмятины и трещины на передней двери, отсутствует передний бампер, задний бампер повреждён, нет секций головной и задней оптики, а также помяты пороги.
Общая стоимость ремонта может составить до двух миллионов рублей. Однако сэкономить явно помогут детали, лежавшие в автомобиле. Но сколько именно, неизвестно.
Сам блогер рассказывает, что до покупки машины на сайте Copart он видел её только на фотографиях, поэтому не знал, что автомобиль ему продадут вместе с деталями.