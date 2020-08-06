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Блогер купил разбитый Mercedes-AMG C63 и обнаружил полный багажник запчастей

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Борис Закиров

Автор YouTube-канала BackYardBoys купил на аукционе разбитый спорткар Mercedes-AMG C63 2019 года выпуска за 30 250 долларов (примерно 2,2 миллиона рублей). Сюрприз ждал его внутри: багажник и салон автомобиля были битком набиты запчастями.

  • На одометре спорткара всего 12 тысяч километров. Несмотря на маленький пробег, состояние у машины плачевное: у неё есть вмятины и трещины на передней двери, отсут­ствует передний бампер, задний бампер повреждён, нет секций головной и задней оптики, а также помяты пороги.

  • Общая стоимость ремонта может составить до двух миллионов рублей. Однако сэкономить явно помогут детали, лежавшие в авто­мобиле. Но сколько именно, неизвестно.

  • Сам блогер рассказывает, что до покупки машины на сайте Copart он видел её только на фото­графиях, поэтому не знал, что автомобиль ему продадут вместе с деталями.

Вы бы стали покупать автомобиль на аукционе?

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