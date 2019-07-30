В Америке водитель фургона заменил разбитый фонарь бутылкой с энергетиком

Водитель фургона, работающий на местную нефтяную компанию, таким способом решил проблему отсутствующего фонаря на пути в сервис для ремонта. По местным законам, все машины должны быть оборудованы задними фонарями красного или янтарного цвета, которые видны с расстояния не меньше 100 футов.