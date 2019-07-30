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В Америке водитель фургона заменил разбитый фонарь бутылкой с энергетиком

Новости

Николай Андреев

В американском городе Лонгмонт, штат Колорадо, полиция остановила фургон, у которого вместо фонаря была установлена пластиковая бутылка с красной жидкостью — спортивным напитком. Об этой истории рассказало издание Denver7.

  • Водитель фургона, работающий на местную нефтяную компанию, таким способом решил проблему отсутствующего фонаря на пути в сервис для ремонта. По местным законам, все машины должны быть оборудованы задними фонарями красного или янтарного цвета, которые видны с расстояния не меньше 100 футов.

  • Полицейские не стали выписывать штраф, а поверили объяснениям водителя и отпустили его на ремонт. Позднее они встретили его вновь — и на фургоне уже стоял настоящий фонарь.

Чем ещё можно заменить фонарь автомобиля?

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