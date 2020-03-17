Гуччи против Снупи: угадай машину по названию спецверсии

Квиз: босс Volvo или стул из IKEA?

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Константин Новацкий

Скандинавы — интересный народ. Нам любопытна их культура, их машины, но прежде всего — названия, которые они дают вещам и товарам. Не будем цитировать шутку про сидящее в подвалах Икеи чудовище, которое генерирует абсурдные слова для табуреток и шкафов — хотя бы потому, что похожие словечки можно встретить в шведских паспортах. Серьёзно! Мы взглянули на топ-менеджмент автомобильных компаний, сверились с актуальным каталогом IKEA и поняли — это челлендж! Сможете угадать, что значит каждое из слов в нашем квизе: фамилию шведа, работающего на шведскую компанию, или один из продуктов другой шведской компании? Поехали!

Не забудь поделиться результатом в комментариях!

А вот ещё пара интересных квизов

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