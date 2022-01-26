Автомобили Volkswagen в 2023 году получат автопилот — его разработает Bosch

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Компания Bosch подписала соглашение с одной из дочерних фирм концерна Volkswagen Group под названием Cariad. Целью сотрудничества является создание инженерной платформы для разработки систем автономного управления классом до 4‑го уровня. На серийных автомобилях автопилоты от Bosch должны появиться уже в 2023 году.
Издание Autoevolution связывает создание нового предприятия с успехами Mercedes-Benz в Европе. В конце прошлого года компания объявила о том, что смогла сертифицировать в немецких органах собственный автопилот 3‑го уровня и будет предлагать его для седанов S‑класса с первой половины 2022 года.