Автомобили Volkswagen в 2023 году получат автопилот — его разработает Bosch

Первым реализованным комплексом ассистентов станет автопилот 2‑го уровня, который в определённых ситуациях позволит водителю убирать руки с руля. После этого альянс планирует довести автономность серийных машин до 3‑го и 4‑го уровней, но если реализация промежуточного этапа намечена на 2023–2024 годы, то, когда именно у Bosch появится самый совершенный автопилот, пока неизвестно.

По предварительным данным, система Bosch и Cariad будет подразумевать возможность применения на автомобилях любых классов, которые выпускаются под входящими в Volkswagen Group брендами. Однако, на каких именно моделях система появится первой, не уточняется.

В рамках этого совместного проекта фирма Cariad, по данным издания, возьмёт на себя разработку специали­зированного программного обеспечения. Кроме того, она готовит к реализации проект особой операционной системы, предназна­ченной специально для использования в автомобилях, и облачной платформы для неё.

Издание Autoevolution связывает создание нового предприятия с успехами Mercedes-Benz в Европе. В конце прошлого года компания объявила о том, что смогла сертифицировать в немецких органах собственный автопилот 3‑го уровня и будет предлагать его для седанов S‑класса с первой половины 2022 года.