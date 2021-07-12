Первый тест китайских пикапов Great Wall Wingle и Poer. Бортовые и грузовые
Иван Владимиров
Россия — не Америка, а наш рынок пикапов исчезающе мал. В общем количестве продаваемых в стране автомобилей их доля не дотягивает даже до символического процента! Как следствие — крайне скромный выбор. Так что для немногочисленных ценителей такого транспорта появление сразу двух новых пикапов — новость как минимум хорошая. Особенно если учесть, что речь идёт об автомобилях марки Great Wall, когда-то уже довольно успешно продававшихся в нашей стране.
Иногда они возвращаются! И сейчас мы не про известный рассказ Стивена Кинга, а про полноприводные пикапы китайской марки Great Wall, если вы её ещё помните. Когда-то на слуху были модели Deer, Sailor или самый первый Wingle — эти пикапы и сейчас встречаются на провинциальных дорогах. Но потом дистрибьютор не пережил какой-то очередной волны кризиса, и доступные «народные» пикапы пропали. Вместе с самой маркой Great Wall.
Вместо узнаваемого бренда китайцы вывели на рынок линейку «премиальных» внедорожников и кроссоверов Haval, а тему пикапов, казалось, закрыли насовсем. К тому же следом за ними от пикапов отказались марки Ford и Mazda, незаметно канул в лету SsangYong Actyon Sports. Не прощаясь ушёл Fiat Fullback — в девичестве Mitsubishi L200. Прекратились продажи Mercedes-Benz X‑класса.
Тех, кто остался, можно пересчитать по пальцам: Toyota с легендарным Hilux, Mitsubishi с вечным L200, Volkswagen с щеголевато-пафосным Amarok, да таинственный для большинства соотечественников Isuzu с кондовым, зато нерушимым как скала D‑Max. Если не считать китайский JAC T6, который можно встретить на улице только с кем-то из сотрудников российского импортёра за рулём, и максимально утилитарный УАЗ пикап, то это всё.
На фоне столь «низкой базы» появление сразу двух новых моделей формально увеличивает ассортимент практически на треть! Поэтому знакомьтесь: Wingle и Poer. Да-да, именно так: мы вовсе не накосячили и не пропустили букву в слове «power», но ваша ассоциация абсолютно верна. И пускай внешне это два очень разных автомобиля, технически модель всё-таки одна, просто в двух обличиях. Как это? Сейчас поясним.
Great Wall Wingle первого поколения
Нынешний GWM Wingle — седьмой по счёту, а модель первого поколения появилась на свет в далёком 2006 году. Тогда, по сравнению с более утилитарными моделями семейства Deer, первый Wingle выглядел прямо-таки автомобилем новой эры, хотя технически мало чем отличался от других моделей компании. Корнями его конструкция уходила к платформе старого Isuzu Rodeo. Двигатели — бензиновые и дизельные «четвёрки». Но основной упор разработчики сделали на более эффектную внешность и богатое оснащение. В общем, Wingle был в модельном ряду компании Great Wall первым пикапом с амбициями.
У европейских автопроизводителей есть забавный приём, который часто применяется при создании новых моделей. Придумывается некий виртуальный персонаж, наиболее точно отвечающий образу среднестатистического представителя той целевой аудитории, на которую должна быть ориентирована новинка. Со всеми его привычками, запросами и потребностями. А затем участвующие в разработке специалисты по очереди примеряют на себя этот аватар, принимая решения и оценивая их последствия с его виртуальной точки зрения. Говорят, этот метод отлично работает!
Исходя из того, что китайцы копируют всё европейское, можем предположить такой сценарий. Конструкторы придумали сразу двух вымышленных и одновременно реальных героев. Скажем, Эрнесто и Марио. Эрнесто, по нашей легенде, будет достаточно успешным человеком творческой профессии, любителем отдыха на природе и активного времяпрепровождения. А Марио, как вы уже наверняка догадались, водопроводчиком. Первому из них явно адресован Great Wall Poer, а второму — Wingle.
Эта нехитрая игра в ассоциации лучше всего позволяет понять, насколько разные модели мы рассматриваем. Внешне Poer выглядит куда солиднее и основательнее. При практически одинаковой с Wingle длине он заметно шире и выше. Массивная хромированная решётка радиатора в стиле предыдущей Toyota Tundra или Tacoma смотрится убедительно! Пожалуй, даже убедительнее, чем у самих японцев. На ней, кстати, нет знакомого шильдика с зубцом Великой китайской стены — он есть только на заднем откидном борту кузова. Создатели решили, что пикап достоин собственной эмблемы в виде зеркально отражённой запятой. Она же повторяется на ступицах колёс.
Wingle внешне куда скромнее. Кстати, это уже седьмое поколение модели — и если в радиаторной решётке самого первого пикапа этой линейки 15 лет назад читались явные цитаты фирменного дизайна Audi, то сейчас прослеживается нечто корейское... и немного Тойоты.
Интерьер Wingle тоже значительно проще. Глядя на дизайн передней панели, понимаешь, что всё это ты уже где-то видел, причём давно. Но хуже всего то, что в Wingle теснее. Сама машина уже, да и пассажирская кабина у неё короче. Из-за этого тут теснее в плечах и пространства для ног меньше. Набор оборудования тоже очень скромный — в единственной комплектации Comfort стоимостью 1 799 000 рублей будет регулируемый по углу наклона руль, простая аудиосистема (правда, с Bluetooth), подогрев передних сидений, центральный замок, простой кондиционер и (внезапно!) круиз-контроль.
После Вингла за рулём Poer ощущаешь себя как в кабине премиального внедорожника! Этот пикап просторнее по всем параметрам, у него удобный второй ряд, а список оснащения гораздо шире: приборы с цветным дисплеем, обогрев руля, электроприводы кресел, обивка из экокожи, бесключевой доступ, помощники трогания в гору и спуска, парктроники по кругу, 9‑дюймовая сенсорная медийка, климат-контроль, светодиодные фары, легкосплавные колёса… Правда, всё это есть только в топовой версии Premium за 2 299 500 рублей. Но и начальный Comfort стоимостью 2 449 500 рублей укомплектован и выглядит заметно лучше, чем Wingle.
Great Wall Poer — возможны варианты!
Эту модель по праву можно назвать глобальной. У себя на родине, в Китае, она известна как GWM Pao, в Таиланде и Южной Африке — как GWM P‑Series, в Австралии и Новой Зеландии — GWM Ute или GWM Cannon. Модель выпускается не только с дизельными или бензиновыми двигателями, но и с электрическим агрегатом! Длина базы тоже может колебаться в довольно широких пределах. Интересна укороченная «спортивная» версия Artillery (на фото) с однорядной двухместной кабиной и маленьким кузовом. Существует даже дом на колёсах на его базе! Подвеска на GWM Pao может быть как торсионно-рессорной (как в нашей стране), так и чисто пружинной, как на люксовых «легковых» версиях для внутреннего китайского рынка. Для нас, как вы понимаете, выбрали нечто среднее. Кстати, все автомобили Poer, которые продаются в России, собираются в Китае.
Если поставить наши пикапы рядом и посмотреть на них в профиль, то можно заметить, что кузов у Wingle существенно длиннее, чем у Poer, а кабина (точнее, её обитаемый отсек) — короче. Причём по вместительности грузового кузова Wingle выигрывает вообще у всех остальных пикапов, присутствующих на нашем рынке!
Такой пикап готов взять на борт 975 килограммов груза, а в спецификациях Poer значатся удивительно скромные 375 кг! И это… не совсем правда. Скорее, тонкости российской сертификации: благодаря заниженной грузоподъёмности полная масса автомобиля оказывается ровно на 5 кг меньше 2,5 тонн. Благодаря чему пикап не попадает под ограничения так называемого «грузового каркаса». Хотите заехать на Poer в самый центр Москвы? Пожалуйста! И даже на парковке богатого офисного центра он будет смотреться органично.
Wingle по всем параметрам — грузовик с полной массой под три тонны. Так что жителям столицы стоит иметь это в виду. Въезд в центр Москвы на такой машине запрещён, да и не только в центр! Если же дальше копаться в спецификациях, то после всех вышеперечисленных различий у двух машин найдётся очень много общего. И там, и тут в основании кузова лежит прочная рама, но у Wingle колёсная база длиннее. Подвеска у обоих, в принципе, одинаковая: спереди независимая торсионная, сзади жёсткий неразрезной мост на рессорах — классика жанра для олдскульных пикапов.
Полноприводная трансмиссия тоже классическая. По умолчанию, ведущие колёса — задние, а передний мост подключается при необходимости. Правда, если водитель Wingle вынужден делать это вручную, с помощью шайбы-селектора на центральной консоли, то за рулём Poer можно возложить эту обязанность на интеллектуальную систему полного привода Torque-on-Demand производства компании Borg Warner. Её раздаточная коробка включает в себя многодисковую гидравлическую муфту, которая сама распределяет крутящий момент между осями. Раздатка на Wingle тоже от Borg Warner, но рангом пониже и исключительно с механическим приводом. Понижающая передача есть на обоих автомобилях.
А вот коробки передач — принципиально разные. Если у владельца рекреационного Poer жизнь удалась, и он больше не желает орудовать «мешалкой» коробки передач, то к его услугам восьмиступенчатый «автомат» ZF. Водителю Wingle придётся привыкать к простенькой шестиступенчатой «механике», которую ни похвалить, ни поругать просто не за что. Других вариантов пока нет.
Моторы — вроде бы четырёхцилиндровые, дизельные. Даже рабочий объём одинаковый: 1996 куб. см. Но мотор, который применяется на Wingle, обозначается 4D20D, а у Poer — 4D20M. Последний — старший — выдаёт 150 л.с. при 400 Нм крутящего момента, а более старый вариант — 143 л.с. и 315 Нм. И в реальной жизни эта разница очень ощутима. Poer значительно более приёмистый, он охотно едет и с готовностью ускоряется при малейшем нажатии педали акселератора. На Wingle интенсивный разгон приходится буквально вымучивать. 20 секунд до сотни — это по современным меркам очень много и позволяет достойно посоперничать в светофорной гонке разве что с УАЗиком.
По ощущениям, Poer исполняет спурт до 100 км/ч секунд на пять быстрее! Собственно, почти так оно и есть: 16 против 20 секунд по данным официальных технических характеристик. И это при разнице всего в 7 лошадиных сил! И первый вопрос, который неизбежно возникнет у владельца Вингла, будет касаться прошивки электронных «мозгов» — наверное, его мотор можно тоже подтянуть? Но китайские инженеры говорят, что нельзя — мешают конструктивные отличия. Эх, жаль…
Отличия по настройкам шасси тоже есть. На плохой дороге грубые подвески Вингла заставляют седоков трястись на любых едва заметных неровностях! В аналогичном по конструкции Poer намного комфортнее — настолько, что можно предположить наличие пружин в передней подвески. Но нет: те же торсионы, только иначе настроенные. И с шумоизоляцией такая же история: если в Poer уровень шума не сильно выше, чем у более именитых одноклассников, то Wingle кажется чуть ли не пустой железякой.
Зато на бездорожье практически все различия между двумя моделями нивелируются. Там, где пройдёт Poer, скорее всего проползёт и Wingle. При переходе на понижающую передачу тяговые возможности обоих моторов достаточны. Конечно, клиренс у Poer чуть выше, а углы въезда/съезда чуть лучше. Но не настолько, чтобы стать определяющим фактором проходимости.
На внедорожные возможности обоих пикапов куда большее влияние оказывают шины. А они в обоих случаях с завода идут не особо зубастые. На сухих сыпучих грунтах всё неплохо, но если пойдёт дождик, то месить ими «пластилин» будет совсем не здорово. Хотя, в теории, арсенал у Poer чуть лучше: в старшей комплектации Premium он имеет принудительную блокировку заднего дифференциала, которой у Wingle нет вообще.
Управляемость на асфальте? Она ровно такая, какая должна быть у пикапа с задними ведущими колёсами, неразрезным мостом и рессорами в задней подвеске. Пустой руль, избыточная поворачиваемость на скользких поверхностях и пугающе недостаточная при подключении полного привода. Плюс сильные крены — о каком-либо точном прописывании поворотов речь вообще не идёт! Впрочем, на таких автомобилях ездят отнюдь не по траекториям, а самые преданные владельцы пикапов ценят их вовсе не за невероятные ходовые качества.
Им нужен полный привод, вместительный кузов и простота конструкции, на базе которой можно слепить грузовой, хозяйственный или спортивный транспорт. И эти возможности оба пикапа предоставляют. Для городских жителей, которые воспринимают поездки на природу исключительно как развлечение, лучше подойдет более дорогой Poer. А тем, для кого преодоление (в том числе и бездорожья) является повседневной рутиной, имеет смысл присмотреться к Wingle. Опыта его эксплуатации в России пока ещё нет, но практика подсказывает, что в тяжёлых условиях он будет более живучим и беспроблемным.