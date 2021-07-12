Первый тест китайских пикапов Great Wall Wingle и Poer. Бортовые и грузовые

Россия — не Америка, а наш рынок пикапов исчезающе мал. В общем количестве продаваемых в стране авто­мобилей их доля не дотягивает даже до символического процента! Как следствие — крайне скромный выбор. Так что для немного­численных ценителей такого транспорта появление сразу двух новых пикапов — новость как минимум хорошая. Особенно если учесть, что речь идёт об автомобилях марки Great Wall, когда-то уже довольно успешно продавав­шихся в нашей стране.

Иногда они возвращаются! И сейчас мы не про известный рассказ Стивена Кинга, а про полно­приводные пикапы китайской марки Great Wall, если вы её ещё помните. Когда-то на слуху были модели Deer, Sailor или самый первый Wingle — эти пикапы и сейчас встречаются на провинци­альных дорогах. Но потом дистрибьютор не пережил какой-то очередной волны кризиса, и доступные «народные» пикапы пропали. Вместе с самой маркой Great Wall.