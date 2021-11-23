Все новые дома Британии с 2022 года обяжут оборудовать зарядками для электрокаров

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что законодательно обяжет устанавли­вать зарядные устройства для электрокаров во все новые дома страны с 2022 года. Такой шаг даст до 145 тысяч новых станций в год.

Новая недвижимость – малая часть всего рынка жилья Соединённого Королев­ства, тем не менее такой шаг может дать до 145 тысяч новых зарядных станций ежегодно. Пока неизвестно, должны ли станции будут соответ­ствовать единому стандарту.

Ещё один шаг в этом направлении, предложенный Джонсоном, – установка зарядок в супер­маркетах и местах работы. Также обязатель­ства коснутся домов с более чем десятью парко­вочными местами.

Борис Джонсон анонсировал нововведения, выступая с довольно экстра­вагантной речью на ежегодной конференции Конфедерации британской промышленности 23 ноября. В ходе монолога он на миг пере­воплотился в газующий автомобиль, издавая звуки ревущего мотора: «врум-врум».

«Наша программа по достижению нулевых выбросов предполагает 90 миллиардов фунтов инвестиций в частный сектор и создаст хорошо оплачи­ваемые рабочие места для людей с квали­фикацией. Всё это часть большой миссии по объединению жителей нашей страны и поднятию их уровня жизни», – сказал Джонсон в своём выступлении. Британский премьер уверен, что в продажах электрокаров «настал переломный момент».

Обязательная установка зарядных станций станет частью программы по отказу от продажи автомобилей с ДВС к 2030 году, ранее уже анонсиро­ванной британским правитель­ством. В течение следующих за этим сроком пяти лет страна откажется и от гибридов.

Законопроект был представлен после критики Велико­британии на саммите, посвящённом проблемам окружающей среды, COP26 в Глазго. По словам экспертов, страна делает недостаточно для выхода из климатического кризиса.

Недавно правительство Соединённого Королевства представило дизайн уличных зарядных станций для электро­мобилей. Чиновники надеются, что зарядки «станут такими же культовыми, как британский почтовый ящик, лондонский автобус или такси».