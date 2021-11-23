Все новые дома Британии с 2022 года обяжут оборудовать зарядками для электрокаров

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что законодательно обяжет устанавливать зарядные устройства для электрокаров во все новые дома страны с 2022 года. Такой шаг даст до 145 тысяч новых станций в год.
- Новая недвижимость – малая часть всего рынка жилья Соединённого Королевства, тем не менее такой шаг может дать до 145 тысяч новых зарядных станций ежегодно. Пока неизвестно, должны ли станции будут соответствовать единому стандарту.
- Ещё один шаг в этом направлении, предложенный Джонсоном, – установка зарядок в супермаркетах и местах работы. Также обязательства коснутся домов с более чем десятью парковочными местами.
- Борис Джонсон анонсировал нововведения, выступая с довольно экстравагантной речью на ежегодной конференции Конфедерации британской промышленности 23 ноября. В ходе монолога он на миг перевоплотился в газующий автомобиль, издавая звуки ревущего мотора: «врум-врум».
- «Наша программа по достижению нулевых выбросов предполагает 90 миллиардов фунтов инвестиций в частный сектор и создаст хорошо оплачиваемые рабочие места для людей с квалификацией. Всё это часть большой миссии по объединению жителей нашей страны и поднятию их уровня жизни», – сказал Джонсон в своём выступлении. Британский премьер уверен, что в продажах электрокаров «настал переломный момент».
- Обязательная установка зарядных станций станет частью программы по отказу от продажи автомобилей с ДВС к 2030 году, ранее уже анонсированной британским правительством. В течение следующих за этим сроком пяти лет страна откажется и от гибридов.
- Законопроект был представлен после критики Великобритании на саммите, посвящённом проблемам окружающей среды, COP26 в Глазго. По словам экспертов, страна делает недостаточно для выхода из климатического кризиса.
Недавно правительство Соединённого Королевства представило дизайн уличных зарядных станций для электромобилей. Чиновники надеются, что зарядки «станут такими же культовыми, как британский почтовый ящик, лондонский автобус или такси».