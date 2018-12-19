Илон Маск показал скоростной тоннель для автомобилей. Но очень короткий

Тестовый отрезок тоннеля имеет протяженность 1,83 километра, а его диаметр равен 3,7 метрам. Он начинается у штаб-квартиры компании в Хоторне, а заканчивается на территории частной резиденции, которую The Boring Company приобрела ранее в 2018 году.

На церемонии открытия Маск сообщил, что для передвижения в тоннеле по рельсам на автомобили необходимо будет установить специальные выдвижные платформы для колёс, которые будут продаваться отдельно по цене 200-300 долларов (13-20 тысяч рублей). При этом Илон отметил, что они будут доступны для любых автомобилей, а не только для электрокаров Tesla, а крейсерская скорость передвижения составит 240 км/ч.