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Илон Маск показал скоростной тоннель для автомобилей. Но очень короткий

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Компания The Boring Company Илона Маска открыла первый тоннель, проложенный под Лос-Анджелесом. Он предназначен для скоростного перемещения автомобилей на специальных платформах.

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Тестовый отрезок тоннеля имеет протяженность 1,83 километра, а его диаметр равен 3,7 метрам. Он начинается у штаб-квартиры компании в Хоторне, а заканчивается на территории частной резиденции, которую The Boring Company приобрела ранее в 2018 году.

На церемонии открытия Маск сообщил, что для передвижения в тоннеле по рельсам на автомобили необходимо будет установить специальные выдвижные платформы для колёс, которые будут продаваться отдельно по цене 200-300 долларов (13-20 тысяч рублей). При этом Илон отметил, что они будут доступны для любых автомобилей, а не только для электрокаров Tesla, а крейсерская скорость передвижения составит 240 км/ч.

Что дальше?

  • Планируется, что в будущем по таким тоннелям можно будет передвигаться в 16-местных пассажирских капсулах.

  • The Boring Company планирует построить сеть сверхскоростных подземных туннелей в разных городах США.

  • Автомобили Tesla в будущем получат собственные выдвижные боковые колёса для передвижения по рельсам без платформ.

Хотели бы ездить по такому тоннелю в Южное Бутово?

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