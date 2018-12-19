Илон Маск показал скоростной тоннель для автомобилей. Но очень короткий
Компания The Boring Company Илона Маска открыла первый тоннель, проложенный под Лос-Анджелесом. Он предназначен для скоростного перемещения автомобилей на специальных платформах.
Тестовый отрезок тоннеля имеет протяженность 1,83 километра, а его диаметр равен 3,7 метрам. Он начинается у штаб-квартиры компании в Хоторне, а заканчивается на территории частной резиденции, которую The Boring Company приобрела ранее в 2018 году.
На церемонии открытия Маск сообщил, что для передвижения в тоннеле по рельсам на автомобили необходимо будет установить специальные выдвижные платформы для колёс, которые будут продаваться отдельно по цене 200-300 долларов (13-20 тысяч рублей). При этом Илон отметил, что они будут доступны для любых автомобилей, а не только для электрокаров Tesla, а крейсерская скорость передвижения составит 240 км/ч.
Что дальше?
Планируется, что в будущем по таким тоннелям можно будет передвигаться в 16-местных пассажирских капсулах.
The Boring Company планирует построить сеть сверхскоростных подземных туннелей в разных городах США.
Автомобили Tesla в будущем получат собственные выдвижные боковые колёса для передвижения по рельсам без платформ.