Борьба с наценками, провокационный электрокар BMW в деталях и тест трёх машин для большой семьи. Главное за день

Добрый вечер! Минпромторг начал переговоры с дилерским сообществом по поводу ограничения размеров наценок на новые автомобили. С нескрываемым интересом последим за этой дискуссией, а сейчас — к другим важным и интересным автомобильным темам минувших суток.
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«Ноздри» с подогревом и другие особенности BMW iX
Внешность почти каждой новой модели BMW — острая тема для обсуждения в последнее время. И электрокроссовер iX с необычным дизайном не стал исключением. Но если присмотреться к провокационной новинке повнимательнее, то можно обнаружить множество крутых особенностей, говорить о которых куда интереснее, чем об огромных «ноздрях». Мы так и поступили: рассказываем о самых-самых фишках iX после личного знакомства.
Фотопост: когда АЗС — это красиво
Сложно поверить, но эта заправка в датской деревушке была построена аж в 1936 году! За долгие годы она почти не изменилась, однако и сегодня смотрится очень современно. И даже привлекает туристов. Полюбуйтесь на АЗС, которую можно считать памятником архитектуры!
Немного важных новостей
- Финн взорвал свою Теслу, потому что не захотел тратиться на ремонт.
- АвтоВАЗ показал «таинственную новинку», которая оказалась не новинкой.
- Toyota остановит пять заводов в Японии и один — в США.
- В России отозвали 10 тысяч Тойот из-за коллекторов и подушек безопасности.
Почитать перед сном
Этот крошечный автомобиль появился в середине 1980-х и выпускался аж до 2008 года, пока конструкция и дизайн не устарели окончательно. Мы говорим об «Оке» — маленькой, но очень важной машине, у которой, к сожалению, по сей день нет преемника. Хотя попытки вернуть микролитражку к жизни были (и есть). Вспоминаем самые яркие из них.
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Сравниваем непремиальные, но флагманские кроссоверы в поисках очень вместительного, проходимого и относительно доступного автомобиля для большой семьи. На арене сегодня — Toyota Highlander, Hyundai Palisade и Mazda CX-9, у каждого из которых по пять метров длины и по семь посадочных мест.
Кстати!
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