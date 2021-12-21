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Посмотрите на рождественский парад классических VW в Ганновере

Борьба с наценками, провокационный электрокар BMW в деталях и тест трёх машин для большой семьи. Главное за день

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Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! Минпромторг начал переговоры с дилерским сообществом по поводу ограничения размеров наценок на новые автомобили. С нескрываемым интересом последим за этой дискуссией, а сейчас — к другим важным и интересным автомобильным темам минувших суток.

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«Ноздри» с подогревом и другие особенности BMW iX

Внешность почти каждой новой модели BMW — острая тема для обсуждения в последнее время. И электрокроссовер iX с необычным дизайном не стал исключением. Но если присмотреться к провокационной новинке повнимательнее, то можно обнаружить множество крутых особенностей, говорить о которых куда интереснее, чем об огромных «ноздрях». Мы так и поступили: рассказываем о самых-самых фишках iX после личного знакомства.

Фотопост: когда АЗС — это красиво

Сложно поверить, но эта заправка в датской деревушке была построена аж в 1936 году! За долгие годы она почти не изменилась, однако и сегодня смотрится очень современно. И даже привлекает туристов. Полюбуйтесь на АЗС, которую можно считать памятником архитектуры!

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Этот крошечный автомобиль появился в середине 1980-х и выпускался аж до 2008 года, пока конструкция и дизайн не устарели окончательно. Мы говорим об «Оке» — маленькой, но очень важной машине, у которой, к сожалению, по сей день нет преемника. Хотя попытки вернуть микролитражку к жизни были (и есть). Вспоминаем самые яркие из них.

***

Сравниваем непремиальные, но флагманские кроссоверы в поисках очень вместительного, проходимого и относительно доступного автомобиля для большой семьи. На арене сегодня — Toyota Highlander, Hyundai Palisade и Mazda CX-9, у каждого из которых по пять метров длины и по семь посадочных мест.

Кстати!

Рассказываем обо всех обновлениях Авто.ру, которые сделали процесс покупки и продажи автомобилей легче, безопаснее и прозрачнее для всех пользователей сервиса  в 2021 году.

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