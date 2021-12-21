Борьба с наценками, провокационный электрокар BMW в деталях и тест трёх машин для большой семьи. Главное за день

Этот крошечный автомобиль появился в середине 1980-х и выпускался аж до 2008 года, пока конструкция и дизайн не устарели окончательно. Мы говорим об «Оке» — маленькой, но очень важной машине, у которой, к сожалению, по сей день нет преемника. Хотя попытки вернуть микролитражку к жизни были (и есть). Вспоминаем самые яркие из них.

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Сравниваем непремиальные, но флагманские кроссоверы в поисках очень вместительного, проходимого и относительно доступного автомобиля для большой семьи. На арене сегодня — Toyota Highlander, Hyundai Palisade и Mazda CX-9, у каждого из которых по пять метров длины и по семь посадочных мест.