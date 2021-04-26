Пятьдесят плюс: почему в России растут цены на бензин

Из чего складывается цена на бензин в России

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в России напрямую к стоимости нефти не привязаны — фактически их регулирует государ­ство. По оценкам экспертов, сейчас около 70 процентов стоимости литра бензина на заправках формируют: акциз на топливо, НДС, размер налога на добычу полезных ископаемых и расходы нефте­перерабаты­вающих заводов на переработку и транс­портировку. Плюс надбавки от АЗС, которые, покупая топливо на оптовом рынке, ожидаемо хотят получать дополни­тельную прибыль от розничных продаж. При этом размер акциза регулярно повышается, что предусматри­вает Налоговый кодекс — пока вплоть до 2023 года. При этом доля стоимости сырья в цене на бензин и дизельное топливо, по оценке экспертов, в России составляет всего около 7 процентов!

На что же стоит ориентироваться при прогнозиро­вании роста стоимости топлива? Например, на уровень инфляции. Ещё в 2009 году в нефтяной отрасли в практику вошло правило «инфляция минус». То есть цены на бензин и топливо могут расти только в пределах 1–2 процентных пункта ниже инфляции. По данным ЦБ на март 2021 года, годовая инфляция в России составляет 5,79%.

При этом события на мировых нефтяных рынках не оказывают существенного влияния на внутренние розничные цены. А резкие колебания нивелирует государ­ственное регулиро­вание отрасли. Дело в том, что в стране с 2019 года работает специальный механизм, который помогает удерживать цены примерно на одном уровне вне зави­симости от биржевых котировок — так называемый демпфер. Его придумали использовать после того, как из-за резкого роста цен на топливо в России пришлось искус­ственно «замораживать» стоимость бензина.

Принцип работы демпфера прост: если экспортная цена нефти оказы­вается выше установив­шейся цены в России, госбюджет компенсирует нефтяным компаниям часть разницы при продаже на внутреннем рынке в виде отрицатель­ного акциза. Так нефте­пере­рабаты­вающие заводы получают возможность продавать топливо на локальном рынке, не поднимая цены и при этом сохраняя свою прибыль­ность.

И наоборот: если продавать топливо на экспорт будет менее выгодно, сами нефтяные компании будут вынуждены компенсировать разницу бюджету. Так, например, случалось в 2020 году, когда нефть Brent падала ниже уровня 32 долларов за баррель, а цена нефти марки WTI опускалась ниже 30 долларов, но бензин в России не дешевел — нефтяные компании просто сфокусиро­вались на продаже по привычным ценам в России с учётом инфляции. Получается, когда цены на нефть падают, водителям не стоит ждать «распродаж» на АЗС, а если растут — им не придётся доплачивать заметно больше.