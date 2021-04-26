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Пятьдесят плюс: почему в России растут цены на бензин

Разбор

Анастасия Разина

Цены на нефть с начала года выросли на 24 процента, и это неизбежно приведёт к дальней­шему подорожанию бензина и дизтоплива на АЗС. Впрочем, в России топливо дорожает и при падении нефтяных котировок. Проще говоря, что бы ни происходило на рынке, платить за это приходится автомо­билистам. Разбираемся, почему топливо в России прибавляет в стоимости и каких цифр теперь ждать на заправках.

Что случилось

Мировые цены на нефть резко выросли весной 2021 года, а за ними уверенно потянулись вверх и цены на российских АЗС. Минфин и Минэнерго в попытке смягчить подорожание на заправках уже сообщили о готовности повысить компенсации нефтяным компаниям за удержание розничных цен на бензин и дизтопливо.

Эксперты предупреждают, что бензин всё равно станет дороже, а компенсации для нефтяников не помогут сэкономить приехавшим на заправку автомо­билистам. Всё дело в процессе цено­образования — он в России довольно непростой.

Из чего складывается цена на бензин в России

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в России напрямую к стоимости нефти не привязаны — фактически их регулирует государ­ство. По оценкам экспертов, сейчас около 70 процентов стоимости литра бензина на заправках формируют: акциз на топливо, НДС, размер налога на добычу полезных ископаемых и расходы нефте­перерабаты­вающих заводов на переработку и транс­портировку. Плюс надбавки от АЗС, которые, покупая топливо на оптовом рынке, ожидаемо хотят получать дополни­тельную прибыль от розничных продаж. При этом размер акциза регулярно повышается, что предусматри­вает Налоговый кодекс — пока вплоть до 2023 года. При этом доля стоимости сырья в цене на бензин и дизельное топливо, по оценке экспертов, в России составляет всего около 7 процентов!

На что же стоит ориентироваться при прогнозиро­вании роста стоимости топлива? Например, на уровень инфляции. Ещё в 2009 году в нефтяной отрасли в практику вошло правило «инфляция минус». То есть цены на бензин и топливо могут расти только в пределах 1–2 процентных пункта ниже инфляции. По данным ЦБ на март 2021 года, годовая инфляция в России составляет 5,79%.

При этом события на мировых нефтяных рынках не оказывают существенного влияния на внутренние розничные цены. А резкие колебания нивелирует государ­ственное регулиро­вание отрасли. Дело в том, что в стране с 2019 года работает специальный механизм, который помогает удерживать цены примерно на одном уровне вне зави­симости от биржевых котировок — так называемый демпфер. Его придумали использовать после того, как из-за резкого роста цен на топливо в России пришлось искус­ственно «замораживать» стоимость бензина.

Принцип работы демпфера прост: если экспортная цена нефти оказы­вается выше установив­шейся цены в России, госбюджет компенсирует нефтяным компаниям часть разницы при продаже на внутреннем рынке в виде отрицатель­ного акциза. Так нефте­пере­рабаты­вающие заводы получают возможность продавать топливо на локальном рынке, не поднимая цены и при этом сохраняя свою прибыль­ность.

И наоборот: если продавать топливо на экспорт будет менее выгодно, сами нефтяные компании будут вынуждены компенсировать разницу бюджету. Так, например, случалось в 2020 году, когда нефть Brent падала ниже уровня 32 долларов за баррель, а цена нефти марки WTI опускалась ниже 30 долларов, но бензин в России не дешевел — нефтяные компании просто сфокусиро­вались на продаже по привычным ценам в России с учётом инфляции. Получается, когда цены на нефть падают, водителям не стоит ждать «распродаж» на АЗС, а если растут — им не придётся доплачивать заметно больше.

Почему же цены всё-таки растут?

По данным Росстата, с начала 2021 года по середину апреля средняя розничная цена на автомо­бильный бензин выросла на 3,7% до 47,61 рубля за литр. АИ-92 подорожал на 3,8% (до 44,94 рубля), а АИ-95 — на 3,2% (до 48,53 рубля). При этом инфляция потребитель­ских цен в России за тот же период составила только 2,34%, по данным аналити­ческой компании Alpari.

Нефть за последний год заметно подорожала. Если в апреле 2020 года она торговалась на отметке около 40 долларов за баррель, в декабре котировки превышали 52 доллара, после чего вновь пошли на спад. Но к концу апреля 2021 года цены за баррель выросли до 68 долларов и, по прогнозам компании Citigroup, достигнут 74 долларов за баррель во втором квартале 2021 года.

Финансовый эксперт Alpari Александр Лосев отмечает, что именно рост мировых цен на нефть так или иначе способ­ствует повышению цен на заправках: «Розничные цены на бензин зависят от спроса и пред­ложения. Так как в России действует механизм демпфера, нельзя сказать, что цены зависят полностью от конъюнктуры рынка. Но даже с демпфером сдерживать рост цен на бензин в России удаётся с трудом».

Также на ценники на заправках влияют сезонные и погодные факторы. Например, холодная зима стимулирует увели­чение потребления топлива и способ­ствует росту оптовых цен на бирже. Имеет значение и фактор ограни­ченного предложения, особенно в отдельных регионах России: чем меньше предложение, тем выше цена. «Также очень значимым остаётся фактор налого­обложения нефтяников, и особенно — высоких акцизов на нефте­продукты. Более 45% розничной цены на бензин в России занимают налоги и акцизы», — объясняет Лосев.

Производители нефтепродуктов на внутреннем рынке ориентиру­ются на специаль­ные показатели — нетбэки, или индексы импортной альтер­нативы. Эти индексы помогут определить, сколько нефте­продукт должен стоить на внутреннем оптовом рынке, чтобы произво­дителю было безразлично, куда его поставлять — на внутренний или внешний рынок. Если расчётные цены по экспорту окажутся выше того, что может предложить внутренний рынок, нефте­продукты начинают уходить из страны на экспорт. Если наоборот, то более выгодной становится поставка на внутренний рынок.

Получается, что для обычных автомобилистов ничего не меняется — цены повышаются, если растёт инфляция, либо просто стоят на месте. А вот факторов для падения цен практически не существует. Замысловатые тезисы чиновников это подтверждают. «Цены на бензин в России традиционно растут более активно, чем снижаются, однако для этого есть причины», — заявил недавно замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Так, а что с акцизами?

С 1 января 2021 года планово увеличились ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. В среднем повышение составило 4%. И это, по словам аналитиков, тоже неизбежно отразится на ценах. 

«На наш взгляд, акцизы, которые ежегодно повышаются, — одна из главных причин, мешающая прави­тельству сдерживать рост цен на бензин, — говорит Лосев. — Если отменить акцизы на светлые нефте­продукты, то это может стимули­ровать рост предложения и помочь государ­ству в сдержи­вании повышения цен. Возможно также, что увеличение инвестиций в строитель­ство независимых от крупных нефтяных компаний нефте­перерабаты­вающих заводов, в том числе мини-НПЗ в регионах, тоже помогло бы с увеличе­нием предло­жения на внутреннем рынке».

Негативный эффект от акцизов упоминает и президент Независимого топливного союза Павел Баженов: «Налоговый кодекс предусматри­вает, что акцизы на топливо будут повышаться до 2023 года, думаю, что эта тенденция продолжится и в 2024 году: акцизы вырастут примерно на 4%. Начиная с 2014 года акцизы выросли уже примерно в три раза. При этом экспортные пошлины по факту снижаются, поскольку уменьшается коэффи­циент, на который должна умножаться экспортная пошлина. В 2024 году этот коэффи­циент станет нулевым — это означает полный перенос всей налоговой нагрузки на внутренний рынок и отсут­ствие изъятия денежных средств при поставке на экспорт».

То есть экспортировать топливо будет выгоднее и, следова­тельно, из-за снижения предло­жения на внутреннем рынке розничные цены опять пойдут вверх.

Как цены будут расти дальше

Рост цен на нефть и повышение акцизов на нефте­продукты с начала 2021 года толкают вверх цены на АЗС, поэтому даже с учётом работы демпфера они будут расти, уверен аналитик Лосев. «Государство будет принимать все меры, чтобы рост цен происходил плавно, а не скачко­образно и не превышал темпов роста годовой инфляции. Хотя уже в течение первого квартала и начале второго квартала мы видим, что цены на бензин стремятся вверх и уже обгоняют недельные и месячные темпы инфляции. Но по итогам года ожидаем рост розничных цен на бензин в среднем на 4,2–5%, то есть почти одинаковый рост с годовой инфляцией», — спрогнозировал эксперт.

Представитель Независимого топливного союза Павел Баженов с этим также согласен: «Последние 2–3 недели мировые цены на нефть находились примерно на одном уровне, но есть тренд к росту, который будет продол­жаться. Крупно­оптовые цены фактически сравнялись с розничными, из-за этого розничные цены тоже начинают увеличи­ваться. Свой вклад в подорожание бензина сделает и весенне-летний сезон, когда спрос на топливо традиционно растёт. Нетбэки увеличи­ваются, это давит на внутренние цены, потому что поставлять на внутренний рынок становится не так выгодно. Розничные цены могут расти в пределах инфляции, но она уже превысила 4%. Поэтому я считаю, что пока сдержи­вающих рост цен мер недостаточно».

Топливо дорожает. Что будете делать?

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