Пятьдесят плюс: почему в России растут цены на бензин
Анастасия Разина
Цены на нефть с начала года выросли на 24 процента, и это неизбежно приведёт к дальнейшему подорожанию бензина и дизтоплива на АЗС. Впрочем, в России топливо дорожает и при падении нефтяных котировок. Проще говоря, что бы ни происходило на рынке, платить за это приходится автомобилистам. Разбираемся, почему топливо в России прибавляет в стоимости и каких цифр теперь ждать на заправках.
Что случилось
Мировые цены на нефть резко выросли весной 2021 года, а за ними уверенно потянулись вверх и цены на российских АЗС. Минфин и Минэнерго в попытке смягчить подорожание на заправках уже сообщили о готовности повысить компенсации нефтяным компаниям за удержание розничных цен на бензин и дизтопливо.
Эксперты предупреждают, что бензин всё равно станет дороже, а компенсации для нефтяников не помогут сэкономить приехавшим на заправку автомобилистам. Всё дело в процессе ценообразования — он в России довольно непростой.
Из чего складывается цена на бензин в России
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в России напрямую к стоимости нефти не привязаны — фактически их регулирует государство. По оценкам экспертов, сейчас около 70 процентов стоимости литра бензина на заправках формируют: акциз на топливо, НДС, размер налога на добычу полезных ископаемых и расходы нефтеперерабатывающих заводов на переработку и транспортировку. Плюс надбавки от АЗС, которые, покупая топливо на оптовом рынке, ожидаемо хотят получать дополнительную прибыль от розничных продаж. При этом размер акциза регулярно повышается, что предусматривает Налоговый кодекс — пока вплоть до 2023 года. При этом доля стоимости сырья в цене на бензин и дизельное топливо, по оценке экспертов, в России составляет всего около 7 процентов!
На что же стоит ориентироваться при прогнозировании роста стоимости топлива? Например, на уровень инфляции. Ещё в 2009 году в нефтяной отрасли в практику вошло правило «инфляция минус». То есть цены на бензин и топливо могут расти только в пределах 1–2 процентных пункта ниже инфляции. По данным ЦБ на март 2021 года, годовая инфляция в России составляет 5,79%.
При этом события на мировых нефтяных рынках не оказывают существенного влияния на внутренние розничные цены. А резкие колебания нивелирует государственное регулирование отрасли. Дело в том, что в стране с 2019 года работает специальный механизм, который помогает удерживать цены примерно на одном уровне вне зависимости от биржевых котировок — так называемый демпфер. Его придумали использовать после того, как из-за резкого роста цен на топливо в России пришлось искусственно «замораживать» стоимость бензина.
Принцип работы демпфера прост: если экспортная цена нефти оказывается выше установившейся цены в России, госбюджет компенсирует нефтяным компаниям часть разницы при продаже на внутреннем рынке в виде отрицательного акциза. Так нефтеперерабатывающие заводы получают возможность продавать топливо на локальном рынке, не поднимая цены и при этом сохраняя свою прибыльность.
И наоборот: если продавать топливо на экспорт будет менее выгодно, сами нефтяные компании будут вынуждены компенсировать разницу бюджету. Так, например, случалось в 2020 году, когда нефть Brent падала ниже уровня 32 долларов за баррель, а цена нефти марки WTI опускалась ниже 30 долларов, но бензин в России не дешевел — нефтяные компании просто сфокусировались на продаже по привычным ценам в России с учётом инфляции. Получается, когда цены на нефть падают, водителям не стоит ждать «распродаж» на АЗС, а если растут — им не придётся доплачивать заметно больше.
Почему же цены всё-таки растут?
По данным Росстата, с начала 2021 года по середину апреля средняя розничная цена на автомобильный бензин выросла на 3,7% до 47,61 рубля за литр.
Нефть за последний год заметно подорожала. Если в апреле 2020 года она торговалась на отметке около 40 долларов за баррель, в декабре котировки превышали 52 доллара, после чего вновь пошли на спад. Но к концу апреля 2021 года цены за баррель выросли до 68 долларов и, по прогнозам компании Citigroup, достигнут 74 долларов за баррель во втором квартале 2021 года.
Финансовый эксперт Alpari Александр Лосев отмечает, что именно рост мировых цен на нефть так или иначе способствует повышению цен на заправках: «Розничные цены на бензин зависят от спроса и предложения. Так как в России действует механизм демпфера, нельзя сказать, что цены зависят полностью от конъюнктуры рынка. Но даже с демпфером сдерживать рост цен на бензин в России удаётся с трудом».
Также на ценники на заправках влияют сезонные и погодные факторы. Например, холодная зима стимулирует увеличение потребления топлива и способствует росту оптовых цен на бирже. Имеет значение и фактор ограниченного предложения, особенно в отдельных регионах России: чем меньше предложение, тем выше цена. «Также очень значимым остаётся фактор налогообложения нефтяников, и особенно — высоких акцизов на нефтепродукты. Более 45% розничной цены на бензин в России занимают налоги и акцизы», — объясняет Лосев.
Производители нефтепродуктов на внутреннем рынке ориентируются на специальные показатели — нетбэки, или индексы импортной альтернативы. Эти индексы помогут определить, сколько нефтепродукт должен стоить на внутреннем оптовом рынке, чтобы производителю было безразлично, куда его поставлять — на внутренний или внешний рынок. Если расчётные цены по экспорту окажутся выше того, что может предложить внутренний рынок, нефтепродукты начинают уходить из страны на экспорт. Если наоборот, то более выгодной становится поставка на внутренний рынок.
Получается, что для обычных автомобилистов ничего не меняется — цены повышаются, если растёт инфляция, либо просто стоят на месте. А вот факторов для падения цен практически не существует. Замысловатые тезисы чиновников это подтверждают. «Цены на бензин в России традиционно растут более активно, чем снижаются, однако для этого есть причины», — заявил недавно замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
Так, а что с акцизами?
С 1 января 2021 года планово увеличились ставки акцизов на бензин и дизельное топливо. В среднем повышение составило 4%. И это, по словам аналитиков, тоже неизбежно отразится на ценах.
«На наш взгляд, акцизы, которые ежегодно повышаются, — одна из главных причин, мешающая правительству сдерживать рост цен на бензин, — говорит Лосев. — Если отменить акцизы на светлые нефтепродукты, то это может стимулировать рост предложения и помочь государству в сдерживании повышения цен. Возможно также, что увеличение инвестиций в строительство независимых от крупных нефтяных компаний нефтеперерабатывающих заводов, в том числе мини-НПЗ в регионах, тоже помогло бы с увеличением предложения на внутреннем рынке».
Негативный эффект от акцизов упоминает и президент Независимого топливного союза Павел Баженов: «Налоговый кодекс предусматривает, что акцизы на топливо будут повышаться до 2023 года, думаю, что эта тенденция продолжится и в 2024 году: акцизы вырастут примерно на 4%. Начиная с 2014 года акцизы выросли уже примерно в три раза. При этом экспортные пошлины по факту снижаются, поскольку уменьшается коэффициент, на который должна умножаться экспортная пошлина. В 2024 году этот коэффициент станет нулевым — это означает полный перенос всей налоговой нагрузки на внутренний рынок и отсутствие изъятия денежных средств при поставке на экспорт».
То есть экспортировать топливо будет выгоднее и, следовательно,
Как цены будут расти дальше
Рост цен на нефть и повышение акцизов на нефтепродукты с начала 2021 года толкают вверх цены на АЗС, поэтому даже с учётом работы демпфера они будут расти, уверен аналитик Лосев. «Государство будет принимать все меры, чтобы рост цен происходил плавно, а не скачкообразно и не превышал темпов роста годовой инфляции. Хотя уже в течение первого квартала и начале второго квартала мы видим, что цены на бензин стремятся вверх и уже обгоняют недельные и месячные темпы инфляции. Но по итогам года ожидаем рост розничных цен на бензин в среднем на 4,2–5%, то есть почти одинаковый рост с годовой инфляцией», — спрогнозировал эксперт.
Представитель Независимого топливного союза Павел Баженов с этим также согласен: «Последние 2–3 недели мировые цены на нефть находились примерно на одном уровне, но есть тренд к росту, который будет продолжаться. Крупнооптовые цены фактически сравнялись с розничными, из-за этого розничные цены тоже начинают увеличиваться. Свой вклад в подорожание бензина сделает и весенне-летний сезон, когда спрос на топливо традиционно растёт. Нетбэки увеличиваются, это давит на внутренние цены, потому что поставлять на внутренний рынок становится не так выгодно. Розничные цены могут расти в пределах инфляции, но она уже превысила 4%. Поэтому я считаю, что пока сдерживающих рост цен мер недостаточно».