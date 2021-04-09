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Tesla вернула клиентам списанную по ошибке дважды оплату за машины. И добавила бонус

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Кирилл Малышев

Компания Tesla вернула на банковские счета своим клиентам суммы от 37 до 71 тысячи долларов. В марте за некоторые из купленных электро­мобилей оплата списалась дважды. В качестве извинения компания добавила 200 долларов для покупок в её онлайн-магазине, пишет Business Insider.

  • В марте некоторые из американских клиентов компании выбрали и оплатили онлайн разные модели Теслы. И практически сразу обнаружили, что стоимость автомобилей была списана с их счетов дважды. При этом некоторые из клиентов попали на допол­нительные санкции от своих банков за превышение кредитного лимита по картам.

  • Пострадавшие рассказали, что были не слишком довольны реакцией компании. Они считают, что она нарочно затянула возмещение, чтобы в течение нескольких дней иметь возмож­ность пользо­ваться средствами клиентов. Однако сейчас все излишне уплаченные суммы вернулись на счета покупателей.

  • В качестве извинений Тесла добавила по 200 долларов на онлайн-счёт каждого пострадавшего. Их можно потратить в интернет-магазине бренда до 30 января 2022 года. Оговари­вается, что деньги должны быть списаны в рамках одной транзакции и не могут быть потрачены на текилу под маркой Tesla.

  • В конце марта стало известно, что Toyota и Tesla рассматривают возмож­ность совместной разработки электри­ческого вседорожника. Это якобы позволит Тесле вывести на рынок недорогой кроссовер. Сами произво­дители предпочитают эту информацию не комментировать.

Tesla молодец?

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