Tesla вернула клиентам списанную по ошибке дважды оплату за машины. И добавила бонус
Кирилл Малышев
Компания Tesla вернула на банковские счета своим клиентам суммы от 37 до 71 тысячи долларов. В марте за некоторые из купленных электромобилей оплата списалась дважды. В качестве извинения компания добавила 200 долларов для покупок в её онлайн-магазине, пишет Business Insider.
В марте некоторые из американских клиентов компании выбрали и оплатили онлайн разные модели Теслы. И практически сразу обнаружили, что стоимость автомобилей была списана с их счетов дважды. При этом некоторые из клиентов попали на дополнительные санкции от своих банков за превышение кредитного лимита по картам.
Пострадавшие рассказали, что были не слишком довольны реакцией компании. Они считают, что она нарочно затянула возмещение, чтобы в течение нескольких дней иметь возможность пользоваться средствами клиентов. Однако сейчас все излишне уплаченные суммы вернулись на счета покупателей.
В качестве извинений Тесла добавила по 200 долларов на онлайн-счёт каждого пострадавшего. Их можно потратить в интернет-магазине бренда до 30 января 2022 года. Оговаривается, что деньги должны быть списаны в рамках одной транзакции и не могут быть потрачены на текилу под маркой Tesla.
В конце марта стало известно, что Toyota и Tesla рассматривают возможность совместной разработки электрического вседорожника. Это якобы позволит Тесле вывести на рынок недорогой кроссовер. Сами производители предпочитают эту информацию не комментировать.