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Редкий Land Rover Defender Bond Edition продают в России за 20 миллионов. Ещё год назад он стоил вдвое дешевле

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Дмитрий Елизаров

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Особая версия Land Rover Defender под названием Bond Edition стоит в России сейчас 19,9 миллиона рублей. По данным инстаграм-аккаунта Agent Motors, который называет себя агрегатором дилерских предложений, именно в такую сумму внедорожник оценён одним из российских официальных дилеров. Приём заказов на «бондовский» Defender стартовал в нашей стране в октябре прошлого года, и тогда пятидверная версия оценивалась в базовые 10 969 000 рублей.

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  • Высокая стоимость внедорожника связана в первую очередь с тем, что тираж Defender Bond Edition составил только 300 экземпляров. Каждый такой Defender снабжали уникальной табличкой с порядковым номером машины в партии. Кроме того, автомобиль оснащён рядом дополнительных опций, в числе которых, к примеру, 11,4-дюймовый дисплей медиасистемы и «пакет для курильщиков».
  • Версия Bond Edition появилась у Land Rover Defender в ознаменование участия компании в съёмках кинофильма «Не время умирать» — последней части о приключениях британского спецагента с участием Дэниэла Крейга. Облик этих внедорожников стилизован под экстерьер машин, снимавшихся в кино. Они получили, к примеру, глухо-чёрный экстерьер, 22‑дюймовые колёсные диски с синими тормозными суппортами и чёрную же отделку интерьера.
  • Помимо особых шильдиков о принадлежности к спецсерии у таких Defender говорят специально разработанная графика медиасистемы и лампы в дверях, которые проецируют на покрытие логотип «Агента 007».

Defender Bond Edition предлагали в трёх- и пятидверном кузовах, но комплектовали исключительно топовым для модели двигателем — пятилитровым V8, развивающим 525 л.с. и 625 Нм крутящего момента. С таким силовым агрегатом внедорожник способен ускориться до 100 км﻿/﻿ч за 5,2 секунды при максимальной скорости 240 км﻿/﻿ч. Ещё одним отличием особой серии стала перенастроенная подвеска с альтернативными пружинами и амортизаторами.

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