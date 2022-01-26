Редкий Land Rover Defender Bond Edition продают в России за 20 миллионов. Ещё год назад он стоил вдвое дешевле

Особая версия Land Rover Defender под названием Bond Edition стоит в России сейчас 19,9 миллиона рублей. По данным инстаграм-аккаунта Agent Motors, который называет себя агрегатором дилерских предложений, именно в такую сумму внедорожник оценён одним из российских официальных дилеров. Приём заказов на «бондовский» Defender стартовал в нашей стране в октябре прошлого года, и тогда пятидверная версия оценивалась в базовые 10 969 000 рублей.