Самые крутые гаджеты машин Джеймса Бонда
Константин Новацкий
Пулемёты, тараны, бронелист и масляные лужи — Aston Martin возрождает 25 «бондовских» DB5 в полном шпионском фарше. К работе над лимитированной серией привлекли гуру голливудских спецэффектов, а каждая из машин будет доступна обычным покупателям. Выходит, мечты сбываются? Тогда что ещё из крутых гаджетов стоило бы воплотить в жизнь? Мы собрали небольшой список: без гранат и катапульты не обошлось.
Бронезащита
Да, бронированные спорткары существуют. На одном из таких — с классом защиты B4 — мы даже успели прокатиться. Но тачки Бонда всегда привлекали нас сочетанием неуязвимости, динамики и чистоты оригинального кузова. И если Aston DB5 из «Голдфингера» защищал пассажиров выдвижным бронелистом в задней части, то более современные Vantage, DB10 и даже «семёрка» BMW из «Завтра не умрёт никогда» выглядели обычными машинами, которые почему-то не берут пули.
Номера-перевёртыши
Хитроумная опция появилась на DB5 Бонда в «Голдфингере» 1964-го. По щелчку тумблера номерные таблички менялись на новые, и выглядело это правдоподобно и хитро. Aston Martin пообещал внедрить номерной флипер на спецсерию DB5 Continuation и уже тестирует механизм. Вращайте барабан, выбирайте страну или регион. Пожалуй, что среди шпионских аксессуаров этот — самый-самый полезный.
Катапульта
На случай сомнений о пригодности этой фичи в быту напомним, что Lamborghini заявляла катапульту для своего одноместного суперкара Egoista в 2013 году. Так что пусть будет! Киношные эксперты говорят, что реализовать отстреливаемое кресло не так уж и сложно. Главное — не забыть прорезать в крыше люк.
В «Голдфингере» Aston DB5 выбрасывал пассажира через откидную секцию. В более современном Vanquish из «Умри, но не сейчас» в крыше был предусмотрен люк-слайдер.
Выдвижные лыжи
Гаджет, заставивший сказать громкое «вау!», был показан на Aston V8 Vantage в ленте «Искры из глаз» 1987-го. Сразу за лазерными лучами, которые испускали ступицы колёс, разрезая металл полицейских «Жигулей». Столько событий в короткой пятиминутной сцене! И, несмотря на то, что и лыжи, и сам автомобиль были уничтожены в ходе погони, свежая фишка выглядела убедительно и оттого запала энтузиастам в душу.
Ракетный ускоритель
Перед тем как доломать и «Астон», и хитроумные полозья, Бонд (в исполнении Тимоти Далтона) приводит в действие небольшой ракетный двигатель, скрытый под задней номерной табличкой. Нажатие красной кнопки — и V8 Vantage с ускорением летит навстречу сугробу и собственной кончине. А жаль, затея была неплохой.
На экране ракетные движки использовались на десятках супергеройских машин, а в реальной жизни такие моторы решились прикручивать ещё на заре прошлого века, так что киношный гаджет вполне реален. В качестве свежего примера можно вспомнить дрэговый 2000-сильный Smart с турбиной GE T58 в задней части. Огонь-пожар!
Пила-секретка
Ну чем не заменитель накапотной фигурки-маскота? А сколько практической пользы от такого гаджета! На киношной BMW 750 в ленте «Завтра не умрёт никогда» выдвижная пила словно нитку рассекла стальной трос. А в реальной жизни помогла бы избавиться от проблемы парковок со шлагбаумами. Ну, например...
Пулемёт и багажник с гранатами
Одной рассадой с лопатами сыт не будешь. Если грузить багажник чем-то полезным, то пусть им будут эти милые штуковины. В ходе красивой дуэли на исландском льду в «Умри, но не сейчас» гранаты сыпались градом на Aston Vanquish самого Бонда. И, за исключением эпизода с невидимостью, это была самая крутая автомобильная сцена. Кстати, про эту самую невидимость...
Адаптивный камуфляж
Как насчёт способности исчезать? Жаль, величайшее изобретение, реализованное на Vanquish в том же самом «Умри, но не сейчас», так и останется красивой придумкой. В паре сцен серебристый спорткар Бонда натурально испарялся при помощи умного камуфляжа, заставляя поверить, что такая технология возможна. Увы, не сейчас.