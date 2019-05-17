Самые крутые гаджеты машин Джеймса Бонда

Катапульта

На случай сомнений о пригодности этой фичи в быту напомним, что Lamborghini заявляла катапульту для своего одноместного суперкара Egoista в 2013 году. Так что пусть будет! Киношные эксперты говорят, что реализовать отстреливаемое кресло не так уж и сложно. Главное — не забыть прорезать в крыше люк.

В «Голдфингере» Aston DB5 выбрасывал пассажира через откидную секцию. В более современном Vanquish из «Умри, но не сейчас» в крыше был предусмотрен люк-слайдер.