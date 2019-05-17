Сарай-пожар: быстрейшие универсалы на планете

Самые крутые гаджеты машин Джеймса Бонда

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Константин Новацкий

Пулемёты, тараны, бронелист и масляные лужи — Aston Martin возрождает 25 «бондовских» DB5 в полном шпионском фарше. К работе над лимитированной серией привлекли гуру голливудских спецэффектов, а каждая из машин будет доступна обычным покупателям. Выходит, мечты сбываются? Тогда что ещё из крутых гаджетов стоило бы воплотить в жизнь? Мы собрали небольшой список: без гранат и катапульты не обошлось.

Бронезащита

Да, бронированные спорткары существуют. На одном из таких — с классом защиты B4 — мы даже успели прокатиться. Но тачки Бонда всегда привлекали нас сочетанием неуязвимости, динамики и чистоты оригинального кузова. И если Aston DB5 из «Голдфингера» защищал пассажиров выдвижным бронелистом в задней части, то более современные Vantage, DB10 и даже «семёрка» BMW из «Завтра не умрёт никогда» выглядели обычными машинами, которые почему-то не берут пули.

Номера-перевёртыши

Хитроумная опция появилась на DB5 Бонда в «Голдфингере» 1964-го. По щелчку тумблера номерные таблички менялись на новые, и выглядело это правдоподобно и хитро. Aston Martin пообещал внедрить номерной флипер на спецсерию DB5 Continuation и уже тестирует механизм. Вращайте барабан, выбирайте страну или регион. Пожалуй, что среди шпионских аксессуаров этот — самый-самый полезный.

Goldfinger - Q shows 007 the DB5

Катапульта

На случай сомнений о пригодности этой фичи в быту напомним, что Lamborghini заявляла катапульту для своего одноместного суперкара Egoista в 2013 году. Так что пусть будет! Киношные эксперты говорят, что реализовать отстреливаемое кресло не так уж и сложно. Главное — не забыть прорезать в крыше люк. 

В «Голдфингере» Aston DB5 выбрасывал пассажира через откидную секцию. В более современном Vanquish из «Умри, но не сейчас» в крыше был предусмотрен люк-слайдер.

Выдвижные лыжи

Гаджет, заставивший сказать громкое «вау!», был показан на Aston V8 Vantage в ленте «Искры из глаз» 1987-го. Сразу за лазерными лучами, которые испускали ступицы колёс, разрезая металл полицейских «Жигулей». Столько событий в короткой пятиминутной сцене! И, несмотря на то, что и лыжи, и сам автомобиль были уничтожены в ходе погони, свежая фишка выглядела убедительно и оттого запала энтузиастам в душу.

this is a famous movie car chase from the movie 007 The Living Daylights featuring Timothy Dalton as James Bond. In this video it features Bond being chased by the Czechoslovakian Police.

Ракетный ускоритель

Перед тем как доломать и «Астон», и хитроумные полозья, Бонд (в исполнении Тимоти Далтона) приводит в действие небольшой ракетный двигатель, скрытый под задней номерной табличкой. Нажатие красной кнопки — и V8 Vantage с ускорением летит навстречу сугробу и собственной кончине. А жаль, затея была неплохой.

На экране ракетные движки использовались на десятках супергеройских машин, а в реальной жизни такие моторы решились прикручивать ещё на заре прошлого века, так что киношный гаджет вполне реален. В качестве свежего примера можно вспомнить дрэговый 2000-сильный Smart с турбиной GE T58 в задней части. Огонь-пожар!

Пила-секретка

Ну чем не заменитель накапотной фигурки-маскота? А сколько практической пользы от такого гаджета! На киношной BMW 750 в ленте «Завтра не умрёт никогда» выдвижная пила словно нитку рассекла стальной трос. А в реальной жизни помогла бы избавиться от проблемы парковок со шлагбаумами. Ну, например...

BMW 750iL with saw under the BMW signet. Filmed at BMW Headqurters in Munich.

Пулемёт и багажник с гранатами

Одной рассадой с лопатами сыт не будешь. Если грузить багажник чем-то полезным, то пусть им будут эти милые штуковины. В ходе красивой дуэли на исландском льду в «Умри, но не сейчас» гранаты сыпались градом на Aston Vanquish самого Бонда. И, за исключением эпизода с невидимостью, это была самая крутая автомобильная сцена. Кстати, про эту самую невидимость...

Адаптивный камуфляж

Как насчёт способности исчезать? Жаль, величайшее изобретение, реализованное на Vanquish в том же самом «Умри, но не сейчас», так и останется красивой придумкой. В паре сцен серебристый спорткар Бонда натурально испарялся при помощи умного камуфляжа, заставляя поверить, что такая технология возможна. Увы, не сейчас. 

Какие ещё гаджеты Бонда помните?

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