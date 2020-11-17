Посмотрите на восьмиколёсный пикап Chevrolet, который плавает не хуже лодки

На продажу выставят крутой Бонд-кар — и это не Aston Martin

Новости

Дмитрий Елизаров

На аукционе Bonhams уйдёт с молотка очень редкий представитель автомобильной бондианы — кабриолет Mercury Cougar XR-7 из фильма «На секретной службе её Величества». За спорткар 1967 года выпуска планируют выручить до 150 тысяч фунтов (200 тысяч долларов), торги состоятся 16 декабря.

1/17

  • На этом Mercury Cougar Джеймс Бонд в исполнении Джорджа Лэзенби по сюжету передвигался только на пассажирском сиденье. Управляла кабриолетом возлюбленная супершпиона (её играла Дайана Ригг).

  • Поскольку этот автомобиль не готовили для работы в спецслужбах, он не имеет традиционных шпионских гаджетов, какими прославился, к примеру, Aston Martin DB5. Однако кое-какими аксессуарами экземпляр, выставленный на продажу, всё же снабдят. Это багажник для лыж и сами лыжи — в количестве двух пар. Именно в таком виде Cougar и снимался в фильме.

  • Кабриолет оснащён восьмицилиндровым двигателем Cobra Jet 428 объёмом 7,0 литра, развивающим 335 л.с., и способен ускориться до 100 км/ч за 5,6 секунды.

  • Знаменитый Aston Martin DB5 вернётся в очередном, 25-м по счёту (и последнем для Дэниэла Крейга) фильме бондианы под названием «Не время умирать». В прокат лента выйдет 31 марта 2021 года.

Какая машина Джеймса Бонда круче всего, по-вашему?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение