На продажу выставят крутой Бонд-кар — и это не Aston Martin
Дмитрий Елизаров
На аукционе Bonhams уйдёт с молотка очень редкий представитель автомобильной бондианы — кабриолет Mercury Cougar XR-7 из фильма «На секретной службе её Величества». За спорткар 1967 года выпуска планируют выручить до 150 тысяч фунтов (200 тысяч долларов), торги состоятся 16 декабря.
На этом Mercury Cougar Джеймс Бонд в исполнении Джорджа Лэзенби по сюжету передвигался только на пассажирском сиденье. Управляла кабриолетом возлюбленная супершпиона (её играла Дайана Ригг).
Поскольку этот автомобиль не готовили для работы в спецслужбах, он не имеет традиционных шпионских гаджетов, какими прославился, к примеру, Aston Martin DB5. Однако кое-какими аксессуарами экземпляр, выставленный на продажу, всё же снабдят. Это багажник для лыж и сами лыжи — в количестве двух пар. Именно в таком виде Cougar и снимался в фильме.
Кабриолет оснащён восьмицилиндровым двигателем Cobra Jet 428 объёмом 7,0 литра, развивающим 335 л.с., и способен ускориться до 100 км/ч за 5,6 секунды.
Знаменитый Aston Martin DB5 вернётся в очередном, 25-м по счёту (и последнем для Дэниэла Крейга) фильме бондианы под названием «Не время умирать». В прокат лента выйдет 31 марта 2021 года.