На продажу выставят крутой Бонд-кар — и это не Aston Martin

На этом Mercury Cougar Джеймс Бонд в исполнении Джорджа Лэзенби по сюжету передвигался только на пассажирском сиденье. Управляла кабриолетом возлюбленная супершпиона (её играла Дайана Ригг).

Поскольку этот автомобиль не готовили для работы в спецслужбах, он не имеет традиционных шпионских гаджетов, какими прославился, к примеру, Aston Martin DB5. Однако кое-какими аксессуарами экземпляр, выставленный на продажу, всё же снабдят. Это багажник для лыж и сами лыжи — в количестве двух пар. Именно в таком виде Cougar и снимался в фильме.